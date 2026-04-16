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學生棒球比賽期間不得使用手機3C產品 基層球隊勿輕忽踩線

聯合新聞網／ 王婉玲
比賽期間不得使用手機3C產品。圖／學生棒球聯盟資料照
比賽期間不得使用手機3C產品。圖／學生棒球聯盟資料照

近日德國舉辦的國際西洋棋賽事發生一段違規事件，一名參賽者發現對手是世界棋王卡爾森(Magnus Carlsen)，在興奮之餘拿出手機與偶像自拍，結果拍完後，卡爾森立刻向裁判通報對手違規，這名參賽者手機立刻遭到大會沒收，引起外界關注，這個事件該引以為鑑，在任何運動場上，包括棒球比賽，都要注意。

看起來不起眼的小動作，卻能影響比賽公平性，不僅在西洋棋，沿用到棒球場亦若是，學生棒球運動聯盟對基層賽事已有明文規定，「於比賽期間，場地內不得使用3C產品」，球隊參賽相關人員得遵守規定。

現今棒球比賽轉播越來越普及，人手一機，只要打開YOUTUBE、社群媒體就能化身直播主，而更具規模的電視轉播，器材更先進，不僅各角度切換，投手使用球數、球速等相關數據都很清楚，提供觀眾更多觀看視野，得到第一手資訊。

比賽中禁止使用手機，但賽後拿出來為勝利自拍當然是沒問題的。 中央社
比賽中禁止使用手機，但賽後拿出來為勝利自拍當然是沒問題的。 中央社

也因此，有球隊在比賽期間，將手機藏在休息室偷偷使用，一邊比賽一邊開著手機觀看轉播，情蒐對手資訊，當成及時應變的工具，抱著「沒被抓到就沒事」的心態，從中得利贏球，這種作弊的行為相當不可取。過去還曾發生，有教練等相關人員在比賽期間使用手機，甚至還直接接起私人電話開始講起來，相當離譜，把比賽當作兒戲，無視大會規定。

學生棒球運動聯盟對此也訂出相關罰則，「違反規定之球隊得取消整年度補助費用」。

陽明高中黑豹旗遭沒收比賽。圖／黑豹旗大會提供
陽明高中黑豹旗遭沒收比賽。圖／黑豹旗大會提供

其實很多規定，都在於是否嚴格執行，去年中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽曾發生陽明高中只登錄一名教練，但違反大會規定(選手席出現未登錄的教練)被處以總教練驅逐出場，最後因為無教練，遭大會沒收比賽，就是因為不遵守相關規定，導致遭到處罰，付出不小代價。

自此之後，就可看到各球隊明顯變「乖」了，其實這才是正常情況，只是大家平常隨便慣了，到全國賽或是選拔賽依照規定執行，反倒無所適從，從西洋棋到棒球，講的其實都是相同的運動家精神。

棒球專欄

王婉玲

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