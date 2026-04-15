中職／牛棚泡麵組已不復在 中信投手調度應更大膽

中華職棒球季自3月28日開打後，進行了半個月的比賽，各隊都出賽約10場左右的賽事。有別於以往，常有球隊在開季的前半段，衝出一波遙遙領先的高潮，目前除了中信兄弟因經歷6連敗，戰績落後較多外，其餘5隊呈現亂鬥的跡象，而且幾乎都像還在延長春訓，都依然在調整陣容。

最低迷且最令人訝異的，莫過於中信兄弟的表現，雖然打線不連貫，得分效益不佳，但以往他們曾經傲人的投手，現在防禦率竟比去年高了1.5。相較於統一、樂天及味全，這兩年分別失去古林睿煬、黃子鵬及徐若熙等王牌，都沒有如此大的差異。而且他們先發及牛棚的防禦率都大於4，牛棚甚至超過5，完全是不合格的表現。目前教練團將王凱程及江忠城下放二軍，具有美日資歷卻不穩定的黎克，則是轉任中繼。

中信兄弟一別七年六亞陰霾，除了強攻打線外，很重要的功臣就是有名的「泡麵組牛棚」。這起源於當時還在Lamigo桃猿的陳禹勳，談到李振昌的表現時，形容他「超快的！10球就解決，像是泡麵醬料包才倒下去，還沒泡熟就結束了」。包含李振昌、蔡齊哲、吳俊偉、呂彥青等，以往每年至少有2人穩定，上來就是快狠準，讓對手無法越雷池一步，另外搭配謝榮豪、王凱程等，撐起黃衫過去至少5年的後援防線。

呂彥青表現本季防禦率高達9.64。 中信兄弟提供

但現在黃衫軍似乎步上許多王者末路的後塵，很多球隊面臨主力戰將、看板球星低迷或衰退時，面臨調度的抉擇。先是情感上或規劃上，依然將他們視為戰力中的一員，總認為依照他們的經驗，可以從比賽中找回狀態，進而恢復巔峰身手。但幸運地可以東山再起，但更多的是壓縮了其他球員的空間，減少了球隊內的競爭，而且影響了戰績。

實際上中信兄弟以往在助恰體系，王建民在二軍專職調整時，引用德州棒球農場的訓練方式，成效有目共睹，有許多可用之兵。然而由於近年來泡麵組的強盛，許多牛棚球員苦無發揮空間，轉隊後被其他隊撿了便宜。2024年及2025年最佳進步獎得主陳柏豪及李吳永勤，沒被列入保護及保留名單，轉隊至樂天及富邦；曾經是中信的自主培訓選手林詩翔，沒有獲得球隊重視及留用，最終重新投入選秀，去年一舉拿下救援王及新人王，並成為經典賽國手。

自2022年起，中信在選秀會中分別選入的投手數量分別為7人、1人、7人及5人，4年選了20位投手。而且只有6名高中畢業生，其餘14位都是完成度相對高成棒、業餘或海歸球員。但他們真正敢用的只有鄭浩均，其他如伍立辰、陳冠穎、盧孟揚都是一陣一陣，不敢放膽使用；林暉盛、張祖恩、陳柏均的上一軍機會就更稀少。目前球隊仍傾向給相對資深的江忠城、陳琥等球員機會。

伍立辰本季在牛棚表，防禦率也是居高不下。 中信兄弟提供

可以看到各隊都積極的讓這幾年的新秀投入戰場，包含林栚呈、石梓霖、吳君奕、鍾允華、高塩将樹、辛俊昇、林詩翔、曾家輝、賴胤豪等，都在一軍佔有一席之地。中信選的投手人數最多，卻又給予鮮少的機會，反而讓狀況不佳的中生代上場，調度似乎略顯保守。

在分為上、下半季的中華職棒，以往常常出現上半季練兵，下半季狂拚的景象。這也是為什麼各隊現階段願意讓更多小將上場，就是期待決勝期可以有更多可用之兵。現階段有經驗的球員狀況不好，泡麵組的榮景已不復在，中信投手調度就應該更大膽，讓更多新秀上去磨練，找到更多可用之兵，才能重現以往兵多將廣的甜蜜負擔，不會像現在換來換去都那幾個，只剩下挨打的份！