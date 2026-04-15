教士敲響新地獄喪鐘 米勒「火球無雙」展現歷史獨一檔宰制力

新的大聯盟賽季如火如荼開打，每年到了這個時期，球迷們都在關注有哪些新秀將在大聯盟開箱，或是有哪些意料之外的投打以火熱狀態開局，本季許多球員以脫胎換骨的成績，從無名小卒竄升成聯盟最炙手可熱的頭條新聞，像是天使隊新任王牌索利亞諾（José Soriano）開季連四場優質先發，四戰全勝，防禦率是令人咋舌的0.33；或是前紅雀大物沃克歷經了前幾年的低迷，本季展現超暴力擊球，至今以7轟領跑大聯盟，都是外界眼中大驚奇。

一般來說，談論到主宰比賽時，腦袋裡想到的都會是重砲手或先發投手，畢竟他們的好表現有辦法改變整個比賽走向，然而，這四個字在今年可能會屬於教士隊守護神米勒（Mason Miller），米勒本季至今的表現，單純用宰制來形容似乎還差了點意思，米勒狀況之火燙，不僅反映在成績上，更反映在他動輒破百英里的超殺火球上，也成為開季話題度最高的球員。

米勒生涯從運動家隊出道，小聯盟時期以先發投手身份培養，當時火球鋒芒就已經藏不住，每九局可以三振高達15.8人，WHIP值僅0.79，完全是在霸凌低階打者，也因此在小聯盟出賽了短短16場比賽、累積39.2局狂飆69K後，米勒快速通關，只花了不到兩年時間就登上大聯盟，2023年綠帽軍迫不急待開箱米勒，不過米勒在最高殿堂就沒有過得如此順風順水，出賽10場一勝未得吞下三敗，賽季中更曾因右手肘尺側副韌帶（UCL）扭傷缺席了大半賽季。

米勒生涯從運動家隊出道，小聯盟時期以先發投手身份培養，當時火球鋒芒就已經藏不住 美聯社

2024年，首度從大聯盟開季的米勒轉任全職牛棚，原本擔任先發投手時需要配速、磨練多種變化球的他徹底釋放火球風采，很快接下了終結者，並在這個職位獲得莫大成功，55場出賽收下28次救援成功，防禦率2.49，65局內送出104次三振，在新人王排名位居第四，入選了生涯首次明星賽，奠定了聯盟頂級後援投手名聲。

受到運動家主場搬遷至沙加緬度的小聯盟小球場影響，2025年米勒表現略有起伏，保送率、三振率都有所下滑，在交易截止日前防禦率來到3.76，雖然米勒控制權還相當長，但運動家還在重整階段，表明了要等搬到拉斯維加斯後才開始拚戰績，有全明星身手的米勒與球隊時間線顯然不完全吻合，因此從新人賽季開始，米勒就時常被捲進交易討論中，隨著交易截止日的窗口將闔上大門，各隊之間的競價、爭奪也愈發激烈，最後由教士隊成功得標，籌碼是大聯盟百大新秀第三名、隊內排名第一的超級大物德弗里斯（Leo De Vries）。

即便米勒因控制權長、薪資低廉而早被預期要價不菲，但教士如此失心瘋的出價還是震撼全聯盟，上一次有百大前10新秀季中被交易已經是2017年的希曼尼茲（Eloy Jimenez），而上一次有百大前10大物季中換來後援投手也同樣是小熊隊，在2016年以托瑞斯（Gleyber Torres）換來查普曼（Aroldis Chapman）。

去年下半季米勒(右)登板22場三振了45名打者，防禦率僅0.77，貢獻了高達1.4WAR值，季後賽初體驗表現更加升級。 法新社

頂尖牛棚季後賽能貢獻高品質的局數，效益相當可觀，不過相較其他位置球員也較不「保值」，靠火球吃飯的投手往往是消耗品，遑論是天天準備上場的後援投手，但米勒自從轉披教士戰袍後，便用開外掛的身手告訴球迷們，制服組的選擇完全正確，去年下半季米勒登板22場三振了45名打者，防禦率僅0.77，貢獻了高達1.4WAR值，季後賽初體驗表現更加升級，2.2局投球中，用三振抓下了所有出局數，似乎也預示著本賽季的爆發。

要解析本季的米勒前，照慣例先送上數字：7場出賽、7.1局、4次救援成功、安打與保送各1，22個出局數中有19次是靠三振拿下，換算下來平均每九局能三振23.3人，投手獨立防禦率甚至是「負」1.63，似乎打者只要能把球打進場內都能算是勝利。

包含上季在內，米勒跨季連續28.2局無失分，是大聯盟現役球員中最長，若算上季後賽跟經典賽，米勒已經連續35.1局無失分，上一次失分是去年8月5日，也就是被交易至教士後第二次登板，距離追平教士隊史最長連續不失分紀錄（33.2局）僅差5局，從近期的表現來看，米勒的紀錄可能還要一段時間才會終止，畢竟他最近5場登板其中只有1場不是「三連斬」，最多用球數也不過13顆，代表他即便頻頻往好球帶塞，打者還是打不到。

米勒的招牌火球當然可怕，平均高達101.4英里，附帶高達2530的驚人轉速，再加上extension（延展）優於聯盟平均，出手點更靠近本壘板，從打者視角來看球不只比實際快，還會上竄，能否碰到球還得看老天爺賞不賞臉，米勒用來混淆打者的變速球同樣可怕，平均速度高達95.5英里，跟本季大聯盟右投手平均「直球」均速差不多。

但米勒最大殺器當屬滑球，在連續無失分期間，對手面對米勒88個打席只有擊出5支安打，全部都是一壘安打，被打擊率0.057（這五名成功存活下來的打者或許都該拿到一張表揚獎狀），只算滑球的話，49個打席中米勒三振了38名打者，三振率高達77.6%，被打擊率為0.041，而在這段期間，米勒的三振率比第二名的威廉斯（Devin Williams）高了將近20%，被打擊率、被長打率、揮空率皆遙遙領先第二名。

米勒的滑球與直球取得完美的共軌效率，今年這兩項武器都再度升級。 路透

米勒的滑球與直球取得完美的共軌效率，今年這兩項武器都再度升級，雖然球速、轉速相較去年幾乎不變，不過從開季小樣本的進壘位置分佈來看，米勒的投球策略和去年有所不同，上季米勒主要將直球塞在好球帶上緣，藉著犀利尾勁壓迫打者視覺體感，滑球則是塞在右打者內角位置，作為搶好球數使用，不過今年則是反過來，直球塞在好球帶下緣，控制在邊角能力極強；滑球反倒往高處走，多為誘騙打者的決勝球，這項改動目前收到了很好的效果，去年直球取得48K，滑球則是55K，比例較為接近；今年19次三振中，有多達14次是靠滑球搶到最後一顆好球，直球僅4次，還有1次是變速球。

單從這些天文數字，不用任何的文字輔助都能深深體會米勒的強大，然而，用數字解讀米勒是最無趣、最表層的方式，必須要完整看一次他登板的比賽，而不是只看Highlight剪輯，體會米勒在投手丘上不言而喻的威壓感，宛如野獸之王般，端詳眼前的獵物，思考著如何將其吃乾抹淨，一邊感受打者站在打擊區的猶豫、畏懼，以及無助，米勒用打電玩都無法刷出來的數據，硬生生讓自己自成一個級距，一個超乎人類認知的三振怪物，一個無法被碰到球皮的外掛機器，每年賽季初始都會有繳出殺神成績單的後援投手引起塞揚獎討論，最終結果都是無疾而終，如今米勒將成為下一個挑戰偉大的九局死神。