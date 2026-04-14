中職／三大補強還沒有明顯成效 悍將須防戰績急轉直下

富邦從10日開始做客澄清湖與台鋼進行3連戰，首戰在比賽後半段成功突破前隊友坎南，拿下勝利後獨居龍頭位置，接下來2場比賽卻都被豪取12分，排名掉到第3名不算嚴重，反而凸顯出不少問題可以讓球隊高層及教練團知道並解決，其中本季多項補強尚未發揮作用是最急迫的狀況。

過去幾年富邦在先發洋投戰力方面不若其他隊伍，是戰績不佳的一大原因，今年洋投陣容變動不小，魔力藍、鈴木駿輔續留，新簽威戈神、愛力戈及育成洋投阿部雄大，威戈神曾打過日韓職，去年在3A體系成績不錯，被視為堅強戰力，只不過37歲的他來到中職後表現卻不如以往。

去年在3A有不錯成績的威戈神，今年卻無法壓制住中職打者。 富邦悍將提供

29日首戰對上中信，威戈神投5局被打7支安打失2分，拿下個人中職首勝，之後2場比賽每況愈下，5日對樂天同樣投5局被打5支安打失3分，12日對台鋼更只投3局就被打出6支安打狂失5分，吞2連敗，投球局數之所以無法投超過5局，原因就在於2好球後沒有決勝球能解決打者，加上球速不快、變化球控球會突然失準，這樣的投手已不能壓制住進步許多的中職打者。

另一名新洋投愛力戈日前在二軍傷退，狀況不明，近期要上一軍輪替並不樂觀，希望就擺在鈴木駿輔身上了，他在二軍先發3場，防禦率僅有1.50，仍維持與去年相當的成績，而阿部同樣有不錯的表現，只不過洋投部分勢必要再向外尋找可用之兵。

邦力多在中外野的守備對目前的富邦有幫助，只不過對洋砲的要求不僅於此。 聯合報系資料照

其次是洋砲邦力多，邦力多去年中加入韓職，半季出賽62場，交出3成13打擊率、10轟及39分打點的成績，富邦希望他加入後能補強聯盟最貧弱的進攻能力，邦力多本季只因為感冒缺席1場，目前出賽8場，打出2成81打擊率及2分打點的內容，首轟尚未出現，成績與前幾年的霸帝士相比當然好上許多，加上申皓瑋因傷暫離，邦力多在中外野的守備對於球隊確實有幫助，只不過對洋砲的要求不應僅止於守備方面，邦力多仍需要發揮長打能力，在進攻方面為球隊提供更大的貢獻。

影響到邦力多能在一軍多久的最大因素除了本身的打擊成績之外，就是本土先發投手的投球內容，畢竟中職是洋投聯盟，富邦現在一軍只使用2名先發洋投，而本季出賽過的本土先發如李東洺、江國豪及游霆崴都不穩定，前2人的防禦率更分別接近8及12，加上去年吃下不少局數的黃保羅及陳仕朋都還在二軍，本土先發戰力短缺就可能需要使用到3名洋投的編制（前提是要有3名可用的先發洋投），邦力多屆時被割捨是可預料的，除非在進攻方面有更突出的表現，不要說跟魔鷹一樣，只要有一半的火力輸出就好。

林岱安目前只先發出賽3場，還看不出來對富邦有太明顯的幫助。 聯合報系資料照

富邦季前的補強還有隊史首位自由球員林岱安，林岱安曾拿下2座金手套及1次最佳十人，簽下他就是期待能在引導投手、配球及防守方面帶來幫助，不過開季至今，林岱安只先發出賽過3場，搭配的投手剛好都是前述表現不佳的本土先發投手，在這種狀況下，林岱安的捕手價值無法完全發揮，而在進攻方面，即使林岱安原本就不是以攻擊見長的捕手，但本季8個打數沒出現安打，各項打擊數據都是0，對球隊的幫助也還未顯現。

富邦季前的補強跟過去幾年著實是不一樣了，只不過補強的動作還得趕緊收到成效，在季初打出短暫高潮後，須嚴防戰績急轉直下。