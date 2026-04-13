附加賽勇士對決快艇一戰定生死 勇士還有季後賽可能性

殘兵餘將勇士最終掉到西區第10，搶西區季後賽第八種子得先闖過快艇這一關，再擊敗太陽Vs.拓荒者附加賽的敗隊。

勇士可有機會？

過去一周，勇士208公分中前鋒霍福特癒歸隊打了兩場，過去兩周，勇士第一長人217公分波爾辛吉斯傷癒歸隊打了五場，傷停超過兩個月缺陣27場例行賽勇士王牌柯瑞4月6日銷假上工打了四場。

近兩周勇士一路調整、拉升為附加賽備戰，勇士教練柯爾嘗試不同陣容和組合，除了球隊核心主力，幾個關鍵角色球員波傑姆斯基、梅爾頓、小裴頓、桑托斯、波斯特一塊塊拼圖逐漸到。

過去一周勇士還意外撿到一個實幹苦幹內線苦工208公分長人貝西（Charles Bassey），貝西成為打工仔加入勇士打了4場，場均12分、8籃板有模有樣，如果勇士進得了季後賽，貝西或許有機會展現更多實力和天賦。

勇士例行賽和快艇打了四場，勇士1勝3敗，比實力和陣容、情勢，快艇都在勇士之上，勇士整季都為核心主力傷病所困，從來沒有一套完整陣容，戰力起伏不一，很難對抗快艇。

快艇有王牌前鋒雷納德當家，雷納德正在打出生涯最好狀況。 美聯社

快艇有王牌前鋒雷納德當家，雷納德正在打出生涯最好狀況，季中加入靈魂主控葛蘭德逐漸融入團隊，板凳充滿能量後衛馬瑟倫、漸入佳境前鋒柯林斯都能成為快艇關鍵配角，比天賦、總體實力、下半季表現、陣容深度、團隊完整性和健康，快艇都略勝勇士。

從帳面和兩隊下半季戰力表現，快艇肯定強過勇士，這場季後賽附加賽是64波對決，快艇有六成勝算和把握。

專家預測分析總會加上更多自己見解和對專業堅持，還有某些很難言喻籃球經驗和看NBA執見。

附加賽第9對決第10，一戰即死，輸球回家，完全沒有犯錯和容錯空間。

勇士波爾辛吉斯禁區攻防是關鍵、柯爾執教用人更為關鍵。 路透

勇士必須在附加賽圍繞柯瑞，迅速建立一套攻守均衡團隊，利用柯瑞各種牽制力和有球無球打法打出團隊合作，柯瑞牽制力是關鍵、格林傳球防守是關鍵、波爾辛吉斯禁區攻防是關鍵、柯爾執教用人更為關鍵。

我對勇士贏下這場附加賽更有信心。

雷納德值得信賴，柯瑞更值得信賴，柯瑞證明關鍵時刻和比賽主宰力時間更多更長更持久。球隊王牌對決，算平分秋色。

內線攻防和護框，勇士四大鋒線組合霍福特+波爾辛吉斯+波斯特+格林，我認為更勝快艇中鋒洛培茲+前鋒柯林斯+瓊斯。

葛蘭德有可能成為快艇決勝X因子，他是快艇希望。葛蘭德被交易到快艇打了18場比賽，場均20分、6.4助攻，三分命中率超過4成4，表現都在水準以上，甚至超過期待，他的對位和持球會是快艇贏下這場附加賽決勝人物。

如果勇士不能在對位和防守有效限制葛蘭德，讓他打出節奏改變比賽，成為快艇第二穩定進攻點，那勇士麻煩就大了。

如果不能在對位和防守有效限制快艇葛蘭德(右)，那勇士麻煩就大了。 路透

一場定生死比賽，教練執教能力和用人，跟球運氣勢一樣重要，勇士教練柯爾各方面執教都是王牌，更勝快艇教練泰隆魯，勇士會有不一樣展現和團隊發揮。

我的預測：勇士勝。