當NBA擺爛病毒全面進化 賽事品質正淪為業餘屠殺

本季NBA大規模擺爛（Tanking），對整個聯盟造成負面影響，遠不只是幾支爛隊的問題，而是直接讓最後兩個月的比賽變超難看。一方面，我們剛目睹聖安東尼奧馬刺對丹佛金塊隊那種史詩級戲碼，約柯奇（Nikola Jokic）和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）巨星對決，打出本季甚至多年來最精彩的比賽之一。另一方面，上周五出現史上最糟比賽日，9場比賽有5場是30分以上的差距，真正打到最後還你來我往的剩沙加緬度國王對紐奧良鵜鶘隊的「敗者之戰」。

會引起爭議，主要還是太難看！這9場有7場是「明目張膽在擺爛」的隊伍，對上「早早鎖定附加賽或季後賽席位」的20支球隊，所有30分大比分敗仗都來自這種組合。只是這擺爛成本，不只由球迷承擔（有些球迷還支持擺爛），而是整個聯盟在用難看的比賽回饋觀眾。

擺爛九隊是「壞到歷史級」，對上那20支有競爭力球隊的勝率，從全明星賽前25.5% 掉到10.6%。也就是說，他們是劣勢的情況下，勝率還自己主動砍半，等於白送那20隊約25場「免費勝利」，平均每隊多1.25勝。舉個例子，華盛頓巫師與布魯克林籃網隊在全明星賽後，對上那20支球隊戰績是1勝39敗，唯一一勝是籃網「不小心」在3月7日贏了底特律活塞隊，而且那場的得分主力都關機。

國王隊(左)表面是近21場拿9勝12敗，但僅2勝是打贏季後賽隊伍；若只看對真正「有在拚」球隊，最近25場是2勝23敗。 美聯社

國王隊表面是近21場拿9勝12敗，看起來還行！但僅2勝是打贏季後賽隊伍；若只看對真正「有在拚」的球隊，最近25場是2勝23敗。整體看，這「臭名昭彰的九隊」在全明星賽後對20支有競爭力球隊總戰績17勝144敗，勝率0.106，平均淨分-13.9，等同於歷史最爛球隊（2011-12 7勝59敗的夏洛特山貓），且這不是一隊，而是九隊一起演出這種爛球戲碼。

紐奧良鵜鶘本季26勝56敗，本身也很慘，但因選秀權已交易沒擺爛誘因。就算如此，他們面對這擺爛九隊，8場有6場贏超過雙位數，等於「再怎麼慘，也比擺爛隊高一級」。這些隊本來就弱、多數對強隊本來也會輸，但這是NBA，不該爛到像業餘隊！況且全明星賽前他們對這20隊是85勝248敗（勝率0.255、淨分-8.8），比現在的0.106 正常，所以說沒人操作鬼才信！這九隊瘋狂幫他隊墊勝場，等於變相操縱季後賽排名。

身為球迷的你，看到這種賽事「佛都有火」，亞特蘭大老鷹近期20場贏擺爛九隊11勝來自他們貢獻，試問要怎麼認真看待比賽？前陣子上新聞頭條的阿德巴約（Bam Adebayo），單場砍83分看似史詩表現，但我想提醒一下對手是徹底擺爛的巫師隊，這你該怎樣解讀？不單如此，夏洛特黃蜂隊最近有9勝來自擺爛隊進貢、洛杉磯湖人的6勝也來自擺爛隊，馬刺賽近日狂贏21場，其中7場是從擺爛九隊拿來。

球隊攔爛的目的，無非就是在選秀樂透上，有高順位的機率，用最少的成本網羅好手加入。 美聯社

如此一來，就算是季後賽要如何評估隊伍強弱，也變得模糊不清。克里夫蘭騎士隊若最後16場拿下11到13勝，但7勝是遇上擺爛隊，再加一場輸給達拉斯獨行俠隊，那到底要怎麼衡量這隊的實力？也因為這樣，聯盟出重手改革擺爛誘因事在必行，目前的制度讓各隊比誰輸得更徹底，換選秀順位，是合理但扭曲聯盟、摧毀體驗的行為，顯然病毒已進化，現在球團不是在消極比賽，而是在精確地優化失敗率。

過去將狀元籤機率平攤化（前三名皆為14%），導致戰績在6到10名的球隊發現，與其拼死進季後賽被橫掃，不如故意跌入附加賽甚至樂透區，造成所謂的「中段擺爛」趨勢。猶他爵士隊與曼菲斯灰熊隊不再只是讓球星輪休，而是簽下非NBA級的發展聯盟（G-League）球員如賈西亞（Andersson Garcia）或貝茲．姆本格（Bez Mbeng）並讓他們打滿40分鐘，這是複製奧克拉荷馬雷霆隊模式的表現，利用不具競爭力的陣容確保大比分落敗。

像希爾德（Buddy Hield）或薩爾（Alex Sarr）的案例，擺爛會直接操縱球員的數據與合約價值。當球隊為選秀籤而限制潛力新人（如薩爾犯規不換人）或老將發揮時，球隊文化正遭受不可逆的損害。當比賽意外陷入拉鋸時，教練團撤下手感最燙的球員，美其名為「分鐘數限制」，實在提升敗率。還有像印第安那溜馬隊教頭卡萊爾（Rick Carlisle）與聯盟針對席亞康（Pascal Siakam ）是否能上場爭議，顯示球隊利用醫療作為擺爛的掩護招數。

聯盟目前正討論三個概念，反映出主席席佛（Adam Silver）亟欲改變的決心，首先是18隊 (未進季後賽者) 平攤機率，讓附加賽球隊也參與選秀，而副作用是鼓勵更多球隊為樂透籤刻意跌入附加賽。其次是22隊 (含首輪出局者) 極度平攤機率，降低墊底的邊際效益，副作用是可能將擺爛歪風帶入季後賽（故意首輪出局）。最後是底部懲罰制，30隊倒數前三名機率反而低於第4到10名球隊，但這會讓小市場球隊重建期拉長，陷入長期平庸。

約柯奇(左)和溫班亞瑪近日上演激烈的對抗，展現出巨星風範，算是在一片低迷擺爛賽事中出現的曙光。 法新社

媒體報導中披露，席佛對「倒數前三名機率低於中後段球隊」展現高度興趣，這打破NBA長久以來「救濟弱者」傳統。如果方案通過，預計產生以下數學模型的誘因變革：P(Top Pick\Rank 1-3) < P(Top Pick\Rank 4-10) ，強迫像巫師或爵士這種球隊，在三月底必須「努力贏球」以避免跌入受罰區，這與英超「降級區」邏輯相似：平庸不是避風港，墊底將成真正的恥辱與資產損失。

回顧歷史，眾多球星如「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo）、約柯奇或柯瑞 （Stephen Curry ）這些球星，並非以狀元身分被選中。聯盟希望傳遞的訊息是，優秀球隊管理層應具備從選秀中段挖寶的能力，而非依賴把戰績搞爛獲取「保底」的救贖。