日職／猛虎的真本事 想靠純本土達成連霸

去年中央聯盟優勝隊伍阪神虎隊，今年依舊被看好是優勝最大熱門，聯盟二連霸的機會相當濃厚。他們在客場對上中日龍的系列賽中登頂成功，12日賽程結束壓過開季以來氣勢如虹的養樂多燕子隊，以11勝4敗暫居央聯第一。

不過阪神虎隊目前的戰力組成相當特別，與其他各隊相比，他們對外籍洋砲依賴的比重極低。攤開他們今年的開幕戰先發名單，第一棒到第九棒近本光司、中野拓夢、森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔、中川勇斗、小幡竜平、坂本誠志郎，先發投手村上頌樹，清一色都是「國產」的日本本土球員。而且不僅是今年，事實上阪神從2024年岡田彰布監督時代，到今年藤川球兒第二年，已經連續3年球季開幕戰都是純本土戰力先發應戰。

不過阪神並非沒有洋砲在陣，主要的外籍打者是2024年世界12強美國隊國手，28歲的內野手迪凡尼（Cam Devanney）。今年他以年薪90萬美金加盟，原本看好他內野多個位置都能守，教練團希望他能與木浪聖也、小幡竜平競爭先發游擊手的地位，不過因為熱身賽打擊表現欠佳，開季在二軍出發。迪凡尼之外，阪神陣中還有巴拿馬籍內野手Jean Arnaez以及多明尼加籍外野手Stanley Consuegra，不過年薪都不到500萬日圓，都屬於育成選手等級。可以看得出來，在阪神虎隊的戰力編成中，除了迪凡尼接近「戰力預備選手」之外，今年基本上就是繼續維持以純本土打線為主軸。

阪神虎主要的外籍打者是2024年世界12強美國隊國手，28歲的內野手迪凡尼。 美聯社

這顯現了阪神虎隊本土打線的完整性，尤其是森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔組成的純本土中心打線，更是傲視各隊。以去年來說，整季也只有內野手Ramon Hernández出賽47場，獲得101打席，0.229打擊率、1支全壘打、8分打點。他的年薪僅有30萬美金，同樣是定位在預備選手，Ramon Hernández表現平平只打1年就遭到解約。而Ramon Hernández唯一給阪神球迷的記憶點在於去年封王之後的9月18日他面對廣島擊出1支全壘打，如果沒有這一轟，阪神去年外籍打者的全壘打支數將掛零到球季終了。

再往前回溯到2023年奪冠當時，阪神虎陣中也只有美國籍的Sheldon Neuse較具有貢獻，出賽133場，0.240打擊率、9支全壘打、56分打點，成績普通，但已經是近幾年在阪神陣中較為突出的洋砲。阪神原本與Sheldon Neuse的續約機會不大，但因為他在對歐力士的總冠軍賽第七戰擊出一發3分全壘打，獲選為系列賽優秀球員因此轉而減薪續留。不過與另一名多明尼加洋砲Johan Mieses都雙雙在2024年底就遭到解約。Johan Mieses曾是2021年多明尼加奪下奧運銅牌的主力，長打威力是他的最大特色，加上球迷緣不錯，原本也是阪神這幾年較有機會坐上固定先發的外籍洋砲，不過卻一直無法克服面對日本投手的壓制力，當季一軍僅出賽60場，0.222打擊率、5支全壘打、16分打點，無法坐穩固定先發，是最為可惜的一人。