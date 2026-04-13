伸卡球文藝復興？天使王牌索利亞諾的驚天開局

要在當今的大聯盟生存，一顆品質好的直球幾乎是標配，20年前蔚為流行的伸卡球擺在餐桌上，更像是「配菜」般的角色，而本文的主角——天使隊王牌索利亞諾（José Soriano）則反其道而行，把大量伸卡球壓在好球帶下緣，配合本季大幅改善的控球，開季3場先發殺爆對手打線，吃下20.0局只被敲出7支安打、6次保送，責失分僅僅只有1、ERA 0.45，另外送出21次三振，甚至打線近況甚佳的太空人、勇士，都接連被這位老兄封鎖，索利亞諾在2026年開季的精彩表現，難道意味著伸卡球的文藝復興來臨了嗎？

在討論索利亞諾開季的表現前，有必要先科普一下什麼是IVB（Induced Vertical Break，誘發性垂直位移），IVB指的是一顆球從投出到進入捕手手套的過程中，因轉速和轉軸所產生的升力，導致球路偏離原始預期軌跡的距離；為了讓打者誤判，擁有高IVB的投手，通常會將四縫線直球塞在高角度以製造打者揮空；而伸卡球則相反，IVB愈低、掉落的垂直距離愈多愈好，而索利亞諾同時具備上述兩項武器——高IVB的四縫線速球，以及低IVB的伸卡球。

索利亞諾（José Soriano）2026賽季五個球種的投球熱區，可以看見本季除了控球改善，他的伸卡球嚴格履行壓在好球帶下緣的策略；而四縫線直球則完全相反，幾乎都往打者的高角度塞。 資料來源：大聯盟

索利亞諾本身就擁有高品質的速球系球種——平均96.9英里的伸卡與98.3英里的四縫，與去年不同的是，本季他的控球大幅進步，從上面的投球熱區圖可以看出，伸卡球幾乎都能控制在好球帶下緣，而四縫線則大多往高角度進攻，成功的策略執行，使他在數據方面同時具有高滾地球率（65.1%）以及高三振率（29.6%），在比賽不同狀態隨時切換，讓他本季頭三場先發的殘壘率仍是100%，只有把球轟出牆才能對他造成有效傷害。

索利亞諾的伸卡球有著低IVB的特性，加上平均高達96.9英里的均速，打者很難打出高飛球，但去年的他太過依賴這顆伸卡球，加上其他武器球也幾乎落在好球帶下緣，使打者容易預測並調整擊球策略，雖然被全壘打率不高（HR/9僅0.6），但被擊球初速高達91.4英里（聯盟倒數4%）。

因此本季做出的第二個改變，就是大幅提升四縫線直球使用比例（8.6% -> 22.3%），索利亞諾的四縫線IVB約落在聯盟均值偏下左右，本身雖不是太突出，但與伸卡球交錯使用就是另一回事了，這顆四縫線幾乎只塞在高角度，讓對戰打者的飛球率從16.6%提升到25.6%，兩個球種還收穫了不錯的揮空率，分別為28.9%與22.2%。

此外，兩個主要武器球——彈指曲球以及指叉球的落點也十分精準，總是能控在好球帶邊際製造揮空，本季他把球投在好球帶邊緣（Edge）的比例高達44.2%，在打者還在嘗試理解投出的球究竟是四縫還是伸卡的同時交叉進攻，使對手無法專心對付他的速球系球種。

索利亞諾開季的驚奇表現，說明了球路設計的重要性。 美聯社

索利亞諾開季小樣本的驚奇表現說明了球路設計的重要性：利用高IVB的四縫線進攻好球帶上緣，球比預期掉得少，讓打者產生上竄的錯覺；低IVB的伸卡球進攻好球帶下緣，球比預期掉得多，產生明顯的下墜，再加上兩種球路球速、出手點、初始軌跡都幾乎相同，導致對手容易對高球揮棒過低、對低球揮棒過高，最後使索利亞諾的揮空率與軟弱球比例（15.9%）大幅提升。

飛球革命後，伸卡球的使用比例逐漸下降，直到2022年又有回溫趨勢，而這也多虧了近代的運動科學所賜，與其說索利亞諾創造了伸卡球的文藝復興，不如說他與天使球團透過球路設計，重新定義了伸卡球在現代應有的定位與價值。