快訊

5小時打8次「110」求助…警到場又說沒事 男遭判罰5000元

好天氣快沒了！今高溫36度 本周2波鋒面接力北東降溫轉雨

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／開季戰績崩盤無須擔心 中信兄弟依舊有底氣爭冠

聯合新聞網／ Ramos
今年中華職棒開季中信兄弟遭逢連敗厄運，目前暫居聯盟墊底，絲毫沒有往年常勝軍的氣勢。 聯合報系資料照
今年中華職棒開季中信兄弟遭逢連敗厄運，目前暫居聯盟墊底，絲毫沒有往年常勝軍的氣勢。 聯合報系資料照

今年中華職棒開季中信兄弟遭逢連敗厄運，目前暫居聯盟墊底，絲毫沒有往年常勝軍的氣勢，甚至有許多球迷高喊日籍總教練平野惠一下台負責，其實此舉大可不必，中信兄弟戰力、底氣都足夠，遲早有一天會谷底反彈，依舊有爭冠本錢。

中信兄弟開季戰績持續探底，原因很多，就帳面數據來看，牛棚防禦率6.35和得點圈打擊率0.179是兩大罩門，加上洋投黎克去年在日職本神虎都擔任短局數的中繼角色，今年來到中信兄弟轉任先發，角色明顯無法適應，近期已轉調牛棚，可以說中信兄弟很多環節都還在磨合。

可是別忘了，過去7年中信兄弟6度打進台灣大賽，去年打台灣大賽的主要戰力，今年都還在，加上開季主將許基宏、岳政華受傷從二軍出發，二軍還有洋投德保拉、桃樂、馬奎爾待命準備，黃衫軍戰力深度還是優於其他球隊，只要洋投整體表現有一定水準，再等待打線回神，中信兄弟依舊大有可為。

現階段有沒有比平野惠一更好的人選？如果沒有，讓他完整帶完一整季再來評價也不遲。 聯合報系資料照
現階段有沒有比平野惠一更好的人選？如果沒有，讓他完整帶完一整季再來評價也不遲。 聯合報系資料照

還記得嗎？2023年上半季中信兄弟無預警換帥，2連霸主帥林威助轉換職務，由彭政閔接掌兵符，結果該季沒打進台灣大賽，球季結束平野惠一接任總教練，2024、2025年例行賽都領軍豪取單季70勝以上，成為史上第一人，同時連兩年打進台灣大賽，拿下1座總冠軍。

平野惠一執教功力有目共睹，很多人會說，平野用兵都不太輪替，讓主將無限暢打，但很現實的問題是，中信兄弟年輕、板凳球員，和一軍主力的能力經驗都有一段落差，就拿捕手來說，高宇杰的價值很難被取代，所以其他捕手只能分到少量出賽機會。

話雖如此，中信兄弟還是有不得不面對的問題，首先，先發輪值只有鄭浩均1名本土投手值得信賴，魏碩成、林暉盛、盧孟揚能否扛先發重任，仍得打上問號，總不能苦等37歲老將鄭凱文回歸戰線。

中信兄弟先發輪值只有鄭浩均1名本土投手值得信賴。 中央社
中信兄弟先發輪值只有鄭浩均1名本土投手值得信賴。 中央社

其次，中信兄弟牛棚戰力已經是老問題了，去年牛棚防禦率4.08在全聯盟敬陪末座，2024年牛棚防禦率4.17，也只優於新軍台鋼雄鷹，中信兄弟牛棚問題在於，長期以來倚賴老將來扛，今年開季牛棚主力李振昌、江忠城、王凱程至少都在34歲以上，近年只有伍立辰、陳冠穎冒出頭，今年中信兄弟能否奪回失去的總冠軍，牛棚依舊是關鍵因子。

打擊方面比較大的問題是主砲曾頌恩，2024年曾頌恩打出生涯年，打擊率0.304外帶10轟和52打點，同年底12強賽也打得不錯，但從去年開季至今打擊就持續探底，這段期間 曾頌恩216打數只擠出1發全壘打，你沒看錯，真的只敲出1轟，進帳17打點，打擊率0.218，完全是不及格的數據。

曾頌恩必須要有危機意識，否則中信兄弟外野人才濟濟，除了岳政華、宋晟睿、詹子賢，還有許庭綸在後等著接班，指定打擊人選也不少，如果曾頌恩打擊持續不振，有可能被邊緣化。

如果曾頌恩打擊持續不振，有可能被邊緣化。 中央社
如果曾頌恩打擊持續不振，有可能被邊緣化。 中央社

由於主力球員年紀漸長、老化，平野惠一上任後持續培養新血，多次接受媒體採訪時說出重話，就是希望刺激陣中球員，無論老將或新秀。如果平野惠一因戰績不佳請辭負責，勢必得找到更好的人選，放眼望去，現階段有沒有比平野惠一更好的人選？如果沒有，讓他完整帶完一整季再來評價也不遲，別忘了，現在球季開打還不到10分之一，一切言之過早。

棒球專欄 中職專欄 中華職棒 中信兄弟

Ramos

追蹤

相關新聞

中職／開季戰績崩盤無須擔心 中信兄弟依舊有底氣爭冠

中信兄弟開季戰績不佳，暫居聯盟墊底，球迷對總教練平野惠一表達不滿。然而，隊伍擁有足夠深度與戰力，未來有潛力反彈，爭奪總冠軍並非遙不可及。

伸卡球文藝復興？天使王牌索利亞諾的驚天開局

天使隊王牌索利亞諾開季表現令人矚目，三場先發僅失1分，ERA僅為0.45，展現伸卡球與四縫線直球的完美配合。他的改進控球及球路設計讓打者難以應對，是否意味著伸卡球的文藝復興將至？

日職／猛虎的真本事 想靠純本土達成連霸

阪神虎隊在2024年季賽中憑藉全本土陣容，表現亮眼，開季以11勝4敗暫居中央聯盟第一。該隊依賴洋砲程度低，以純本土球員為核心打線，展現強大競爭力，力求連霸。

是公平也是球員義務 NBA個人獎出賽65場規定不該有例外！

NBA要求個人獎項參賽者至少出賽65場，卻因傷病影響多位明星球員資格。唐西奇和康寧漢因出賽不足，無緣個人榮耀，引發對規定合理性的熱議。這引導對公平競爭和職業態度的深入思考。

中職／台南亞太球場並非台北大巨蛋 何不就讓統一獅認養！

台南亞太球場與統一獅的認養協商陷入僵局，市政府要求的認養範圍及費用難以達成共識，導致統一獅選擇日租方式使用。中職會長呼籲，透過認養可創造三贏局面，誠邀市府回頭思考。

中職／一樣的毛病今年特別早發作 牛棚成中信兄弟戰績大爆彈

中信兄弟在本季開局出現不佳，戰績僅為1勝6敗，暫時墊底，主要問題來自牛棚表現不穩。團隊防禦率高達5.29，多名後援投手防禦率超過3.50，影響勝率。雖然打擊表現不差，但主力球員狀態回暖迫在眉睫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。