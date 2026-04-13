中職／開季戰績崩盤無須擔心 中信兄弟依舊有底氣爭冠

今年中華職棒開季中信兄弟遭逢連敗厄運，目前暫居聯盟墊底，絲毫沒有往年常勝軍的氣勢，甚至有許多球迷高喊日籍總教練平野惠一下台負責，其實此舉大可不必，中信兄弟戰力、底氣都足夠，遲早有一天會谷底反彈，依舊有爭冠本錢。

中信兄弟開季戰績持續探底，原因很多，就帳面數據來看，牛棚防禦率6.35和得點圈打擊率0.179是兩大罩門，加上洋投黎克去年在日職本神虎都擔任短局數的中繼角色，今年來到中信兄弟轉任先發，角色明顯無法適應，近期已轉調牛棚，可以說中信兄弟很多環節都還在磨合。

可是別忘了，過去7年中信兄弟6度打進台灣大賽，去年打台灣大賽的主要戰力，今年都還在，加上開季主將許基宏、岳政華受傷從二軍出發，二軍還有洋投德保拉、桃樂、馬奎爾待命準備，黃衫軍戰力深度還是優於其他球隊，只要洋投整體表現有一定水準，再等待打線回神，中信兄弟依舊大有可為。

現階段有沒有比平野惠一更好的人選？如果沒有，讓他完整帶完一整季再來評價也不遲。 聯合報系資料照

還記得嗎？2023年上半季中信兄弟無預警換帥，2連霸主帥林威助轉換職務，由彭政閔接掌兵符，結果該季沒打進台灣大賽，球季結束平野惠一接任總教練，2024、2025年例行賽都領軍豪取單季70勝以上，成為史上第一人，同時連兩年打進台灣大賽，拿下1座總冠軍。

平野惠一執教功力有目共睹，很多人會說，平野用兵都不太輪替，讓主將無限暢打，但很現實的問題是，中信兄弟年輕、板凳球員，和一軍主力的能力經驗都有一段落差，就拿捕手來說，高宇杰的價值很難被取代，所以其他捕手只能分到少量出賽機會。

話雖如此，中信兄弟還是有不得不面對的問題，首先，先發輪值只有鄭浩均1名本土投手值得信賴，魏碩成、林暉盛、盧孟揚能否扛先發重任，仍得打上問號，總不能苦等37歲老將鄭凱文回歸戰線。

中信兄弟先發輪值只有鄭浩均1名本土投手值得信賴。 中央社

其次，中信兄弟牛棚戰力已經是老問題了，去年牛棚防禦率4.08在全聯盟敬陪末座，2024年牛棚防禦率4.17，也只優於新軍台鋼雄鷹，中信兄弟牛棚問題在於，長期以來倚賴老將來扛，今年開季牛棚主力李振昌、江忠城、王凱程至少都在34歲以上，近年只有伍立辰、陳冠穎冒出頭，今年中信兄弟能否奪回失去的總冠軍，牛棚依舊是關鍵因子。

打擊方面比較大的問題是主砲曾頌恩，2024年曾頌恩打出生涯年，打擊率0.304外帶10轟和52打點，同年底12強賽也打得不錯，但從去年開季至今打擊就持續探底，這段期間 曾頌恩216打數只擠出1發全壘打，你沒看錯，真的只敲出1轟，進帳17打點，打擊率0.218，完全是不及格的數據。

曾頌恩必須要有危機意識，否則中信兄弟外野人才濟濟，除了岳政華、宋晟睿、詹子賢，還有許庭綸在後等著接班，指定打擊人選也不少，如果曾頌恩打擊持續不振，有可能被邊緣化。

如果曾頌恩打擊持續不振，有可能被邊緣化。 中央社

由於主力球員年紀漸長、老化，平野惠一上任後持續培養新血，多次接受媒體採訪時說出重話，就是希望刺激陣中球員，無論老將或新秀。如果平野惠一因戰績不佳請辭負責，勢必得找到更好的人選，放眼望去，現階段有沒有比平野惠一更好的人選？如果沒有，讓他完整帶完一整季再來評價也不遲，別忘了，現在球季開打還不到10分之一，一切言之過早。