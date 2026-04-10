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是公平也是球員義務 NBA個人獎項至少65場規定有什麼問題？

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
湖人唐西奇本季出賽64場，因傷無法繼續球季比賽，確定無緣競爭年度獎項。 路透
湖人唐西奇本季出賽64場，因傷無法繼續球季比賽，確定無緣競爭年度獎項。 路透

社群媒體新世代，很多原本沒有問題疑慮，行之有年NBA規範、文化、體制，現在都面臨挑戰。

NBA個人獎項至少出賽65場才能參加競爭和評比，正在考驗聯盟，成為輿論焦點和話題風向。

NBA例行賽82場，所有個人獎項都需要至少出賽65場才具備資格，今年卻遇上前所未見麻煩。

湖人後衛唐西奇賽季因傷提早報銷，唐西奇今年場均33.5分、7.7籃板、8.3助攻，聯盟得分王，年度MVP排名前四熱門候選人，年度第一隊成員，但唐西奇例行賽因傷只打64場，就差一場，唐西奇直接失去個人獎項資格。

東區戰績第一活塞後衛康寧漢今年因傷目前只出賽61場，場均24.5分、5.6籃板、9.9助攻，即使剩下兩場例行賽都打，康寧漢也不符聯盟規定至少出賽65場出賽門檻。

東區戰績第一活塞後衛康寧漢今年因傷目前只出賽61場，也不符聯盟規定至少出賽65場出賽門檻。 路透
東區戰績第一活塞後衛康寧漢今年因傷目前只出賽61場，也不符聯盟規定至少出賽65場出賽門檻。 路透

唐西奇和康寧漢都打出生涯極不平凡賽季，個人表現也都是聯盟前五球星，活塞戰績還是東區第一，但兩人都因為出賽場數不足65場，無緣所有個人獎項和榮耀。

聯盟戰績第二馬刺長人溫班亞瑪情況稍好，溫班亞瑪今年場均24.8分、11.5籃板、3.1火鍋，他聯盟火鍋王，史上防守最有影響力和攻防牽制力球員。溫班亞瑪目前打了63場，馬刺還剩兩場例行賽，溫班亞瑪只要健康出賽，就能符合65場規定底標。

同樣驚險的還有金塊中鋒約柯奇，約柯奇目前出賽63場，金塊剩下兩場例行賽，約柯奇必須健康出賽，也能符合65場規定。

溫班亞瑪目前打了63場，馬刺還剩兩場例行賽只要健康出賽，就能符合65場規定底標。 路透
溫班亞瑪目前打了63場，馬刺還剩兩場例行賽只要健康出賽，就能符合65場規定底標。 路透

65場規定合不合理？可不可以有特殊情況或例外？像康寧漢和唐西奇因為傷病意外缺陣，有沒有申請特例空間？過去一個月成了NBA最熱議話題。

NBA個人獎項評選至少需要出賽65場底限行之有年，這是最公平競爭方式，也是球員義務和目標，對每個球員、每個球星、每支球隊都很公平，這就是球員想要爭取個人榮耀，符合各種獎金和獎勵門檻必須要達到的「標準配備」。

既然是標配，那麼就沒有通融或特案餘地，65場大約是將近八成出賽率，這很公平，對所有球員都一致。

傷停意外都是職業運動一部分，高低起伏狀況也是職業運動文化，沒有人可以避免，所有球員都必須在出賽標配基礎上競爭，努力堅持到底，完成所有工作，這也是職業運動最迷人精華。

我不贊成取消65場限制和規定，這就是打NBA和建立個人品牌底氣和標配。

我更不贊成特例或傷病申請，NBA沒有理由為個人傷病或意外停賽，卻還是要給出彈性調整空間，這對那些更堅毅、更接近、也有相當衝擊力球員都是不公平的。

雷霆亞歷山大出賽67場，已達競爭年度獎項門檻。 路透
雷霆亞歷山大出賽67場，已達競爭年度獎項門檻。 路透

NBA年度最佳陣容少了唐西奇和康寧漢會很奇怪，但他們就是沒能符合標配，至少出賽65場，這就是職業運動必須要有的職業態度和氣運，誰都一樣。

有人建議，或許出賽不足65場球員可以入選年度第二或第三陣容，看起來似乎很不錯。畢竟唐西奇和康寧漢今年表現就是聯盟前五球星，只差1場或2場達標，這對聯盟和球迷都會形成難以估算傷害。

標配就是標配，這就是NBA規格和高度，無可取代的地方，是該停止這樣的討論和情緒，NBA就需要這種強硬規格與表現，不會因人而異。

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特約記者李亦伸

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