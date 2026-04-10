中職／台南亞太球場並非台北大巨蛋 何不就讓統一獅認養！

最近台灣職棒「球場新聞」很熱鬧！台南亞太球場攤商風波曝露出台南市政府不把在地職棒統一獅當一回事的「老大」心態，亞太球場不是台北大巨蛋，由職棒球團才是長久且創造多贏的最好方法，如果不是認養，用日租方式租用球場也要市政府與球團溝通合作，當好房東、好房客才能共創營收。

台南亞太球場蓋好之後，便開始招標認營作業，台南市政府與統一獅一直無法溝通，起初是台南市政府要求需認養整個亞太棒球村，包括主球場、副球場、2座內野練習場與室內外投打練習場共7座球場，之後再變成只有主球場之外的球場招標，雙方一直喬不定，統一獅最後有去投標主球場之久的認養，但最後沒有開標。

不僅認養範圍難喬，就連認養費用也都談不攏，除了年租金250萬元之外，營運額權利金採累進制。營運額4千萬元以下不收權利金，4千萬至5千萬元收5%，5千萬至6千萬元收10%，6千萬至7千萬元收15%，7千萬元以上收20%。

據相關評論提及，若要維運包含亞太主球場在內的7座球場，認養費用加上維護成本可能較高，應達約3000萬元的規模，對於統一獅來說，有一點難以接受與吃不消。

若要維運包含亞太主球場在內的7座球場，達約3000萬元的規模，對於統一獅來說，有一點難以接受與吃不消。

由於台南市棒球場從去年颱風之後無法使用，統一獅不想再流浪喵，因此與台南市達成「日租」方式租用亞太主球場，但只限球場內使用，球場外還是屬於台南市政府，因此才有場外攤商的爭議。

中職會長蔡其昌為了亞太球場的事情跑去台南市溝通好幾次，每一次都講認養才能把餅做大，才可以創造球團、球迷及台南市政府「三贏」局面，統一獅與台南市都有錢賺，並創造好名聲，球迷有好的場地可以觀賽，但就是無法讓台南市政府接受。

目前中職主要比賽場地，台中洲際棒球場、桃園棒球場、新莊棒球場、天母棒球場分別由中信兄弟、樂天桃猿、富邦悍將及味全龍認養，都成功建造出各自不同特色的主場氛圍，都是球場由球團認養的成功範例。

統一獅本季亞太球場首戰就達滿場。 統一獅提供

台南市市長黃偉哲說亞太主球場要跟台北大巨蛋一樣，採用租借方式，但一個是戶外、一個是巨蛋，一個是2萬5千人、一個是4萬人，大巨蛋還有商場及松菸可以逛，而且大巨蛋是6隊都想去，亞太球場目前只有統一獅是首選，這是亞太球場所無法比的。

再者，球場是屬於公共財，是納稅人的錢蓋的球場，不是屬於某個人的，讓球團認養之後，可以省去很多不必要的開銷，還可以有錢賺，只要進行合約內「必要」的修繕即可。

高雄澄清湖球場之前有過沒人要的時候，台鋼雄鷹成軍之後也沒有認養，也是採租用的方式，但高雄市政府與台鋼雄鷹充份溝通與配合，讓澄清湖球場成為台鋼雄鷹及高雄人的主場，創造了三贏，台南市可以借鏡高雄市的作法做一個好房東。

台南球場損壞之後，統一獅要台南市進行修繕，台南市卻要統一獅自己出錢，讓本來就不和的雙方更是雪上加霜，統一獅最近投入約700萬修繕，將台南棒球場一、三壘頂棚鋼構拆除，並且將進行結構養護工程，為期1.5個月整修。

亞太主球場雖是租賃情況下，統一獅在遵守市府相關規範之下，把它當成自己的「家」經營，開幕戰特別找來歌星演唱。 統一獅提供

除此之外，亞太主球場雖是租賃情況下，統一獅在遵守市府相關規範之下，把它當成自己的「家」經營，在1月26日正式動工，短短1.5個月從永康火車站、棒球接駁車、萊恩酷和順旗艦店，以及戶外熱鬧的舞台活動、場內外美食、置物櫃、嬰兒車服務、Lions Lounge都讓球迷感受到這是「獅迷」的家。

這些不是台南市政府可以營造出來的「家」的氛圍，何不放手讓統一獅去經營、去認營，台南市政府真的該放下身段了，跟職棒球團對立的真的都沒有好處，看看以前的澄清湖球場。