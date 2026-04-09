從七大指標看MLB超車NBA 成為美國人第二愛看運動？

當初大聯盟設計世界棒球經典賽時，就是希望有朝一日能追上足球的世界盃。委內瑞拉爆冷打敗美國的冠軍賽，在美國福斯和福斯西語台創下1080萬的收視，是上一屆美日冠軍賽的兩倍多(448萬)，成為史上觀看人數最多的一場經典賽。去年的世界大賽則創下自2017年以來最高的平均收視人數(1570萬)，比起同樣激戰七場的NBA總冠軍賽高出許多(1020萬人)。在經典賽冠軍賽擊出全壘打的費城人強棒哈波(Bryce Harper)在賽後飲恨說：「我覺得棒球是大贏家。」美國隊在經典賽表現最好的安東尼(Roman Anthony)也說：「棒球現在達到一個前所未有的高度。」

大聯盟真的回來了嗎？NFL在美國人心目中還是遙遙領先的第一名，但大聯盟已經超車NBA了嗎？運動家網站特別用各種面向來探討這個題目。哥倫比亞大學的運動管理系教授Scott Rosner說：「如果以兩年前的風向來說，我們甚至不會談論這個議題。」棒球曾經是一個被歸類為老白男的運動，NBA則為年輕世代的潮流。2017年天勾賈霸曾在媒體上寫道：『所有跡象都顯示，NBA正在取代NFL成為美國職業運動聯盟的未來。』但風向變化又快又急，在大聯盟近三年進行多項規則改變後，棒球又回到了美國人運動收視的光譜中。

美國隊雖未奪冠，但經典賽帶來的效應，為大聯盟開打造勢。 歐新社

一、民調：蓋洛普公司從1937年以來固定而週期地調查美國人最喜歡看的運動為何。NFL在1972年超車棒球，自此成為長期霸主。NBA則在1997藉著喬登熱潮超越大聯盟，在接下來四分之一個世紀中，MLB和NBA互有消長，但有一點趨勢不變，就是他們落後NFL越來越遠。

有另一項2025年的調查支持大聯盟已經比NBA更受歡迎的論點。由市調公司SSRS操作的運動調查(Sports Poll)所做的研究，在一般非死忠球迷中，棒球比籃球更有吸引力(61趴對55趴)，而在死忠球迷的支持度上也是(15趴對14趴)，還有說棒球是他的最愛的人，也是籃球比較多(9趴對7趴)。SSRS公司的情報副總裁Chad Menefee得出結論：「MLB明顯已經超越NBA了。」但有其他的面相說並非如此。

美國球迷把看球當成了日常活動，也有各自支持的球隊及球員。 路透

二、社群媒體：在網路世界中，NBA的聲量遠勝過MLB，Rosner教授說：「這差距天差地遠，NBA在社群媒體上完全碾壓。這在當今的環境中是有深刻意義的。」NBA聯盟在IG上的追隨者多達9000萬，MLB只有1300萬，在YT、抖音和X上，NBA的粉絲都是MLB三倍以上。NBA長期在經營社群媒體上極為用心，加上許多球星也樂於在網路上活躍，這都是造成NBA完勝的原因。此外NBA的球星普遍名氣都比MLB球星大，即使這兩年大谷和法官的崛起，還是不敵NBA一線大咖。運動調查的研究中有一點很弔詭，就是雖然回答他們最喜歡的球隊是MLB隊伍的比例，比NBA球隊高出4%，但是說他們最愛的運動員的比例，NBA又比MLB選手多出4%。

三、收視率：大聯盟傳統上和美國local電視台就有高度連結，而以全美轉播收視率來說，他們去年達成近年來最佳成績。最後一年的ESPN招牌棒球節目『週日夜棒球』平均收視人口有180萬，而福斯電視的全美聯播也有208萬觀眾。有線電視台TBS的轉播也有46萬2000人看，比2024年成長29趴。NBA成績也很好，本季由NBC和Amazon Prime Video串流加入ESPN/ABC的行列，這三個平台的平均收視人數為180萬人，而NBC轉播的NBA比賽平均收看數高達260萬，ESPN/ABC也有206萬人，都比大聯盟高。

但若以世界大賽和NBA總決賽的收視率來對比，從2020年疫情後，NBA只贏了2022和23年，近兩年更是世界大賽遙遙領先。去年世界大賽第七戰的平均收視人次高達2600萬，而NBA決賽第七戰則為1661萬。這是個觀察點，但我們也得指出，雷霆溜馬的冠軍賽戲碼，是NBA finals有史以來最小市場組合，而這兩年的世界大賽都是超大市場隊伍晉級（道奇、洋基、藍鳥）。

來自日本的大谷翔平「二刀流」也成為美國愛看棒球的一部分。 路透

四、轉播權利金：棒球和籃球即使收視率差距有限，但所收到的權利金卻差距甚大。在ESPN提前終止和大聯盟的轉播合作後，旋即找到了新的合作夥伴，每年的權利金大約是20億美金，但比起NBA來說，這金額是小巫見大巫。從本季開始的11年新轉播合約，NBA從ESPN、NBC和Amazon手上可以拿到770億的權利金，成為北美除了NFL以外身價最高的職業運動聯盟。在這些電視台高層眼中，NBA球迷更有價值，根據一份2024年Playfly Sports的調查，NBA擁有北美四大職業聯盟中最年輕、分布最廣的球迷，其中56趴的球迷在44歲以下，非白人的族裔佔40趴，而大聯盟44歲以下的球迷佔51趴，非白人只有33趴。越年輕、越多元的觀眾，代表越受廣告商青睞。

五、球隊身價：一支職業球隊的價值，代表投資人對其長期獲利能力的評估，而非只著眼於當下的營收。根據Sportico的評估，目前一支NBA球隊的平均身價是55億美金，大聯盟的均值大約是32億。金州勇士是NBA三十隊中身價最高的，粗估為113億美金，比MLB頭牌洋基隊高出20億。而最便宜的NBA球隊約值40億，最便宜的大聯盟隊伍則為14.5億。這兩年易主的大聯盟球隊有光芒（17億）和金鶯（17.25億），正在求售的教士隊預估售價大約35億左右，這將打破大聯盟換手的紀錄（超級富豪Steve Cohen以24.2億買下大都會）。同時期湖人隊的成交價為100億，賽爾提克也賣了61億，連拓荒者都值40億。

六、印象分數：天普大學的經濟學教授Michael Leeds的老婆成長在老捷克，他說他老婆堅持在經典賽期間要熬夜幫捷克國家隊加油。棒球一連串的改革，加速了球賽進行，增加更多場上的攻防，讓比賽更有變化；現在的NBA最為人詬病的就是三分線主宰，加上實力差距明顯，讓弱隊乾脆擺爛換籤位，許多比賽到後面都變垃圾時間，還有球星動不動就排輪休，都讓內容失色。

洋基隊賈吉(右)成為家喻戶曉的球星。 法新社

七、營收：『人們願意花多少錢在上面，代表這對他的價值含量。』聖十字大學的經濟學教授Victor Matheson如此認為。2024年大聯盟的總營收為121億美金，這創造了歷史新高，雖然只有NFL的230億的一半，但已經極為接近NBA的128億了。Rosner教授說，當他在課堂上拿出這數字時，學生都會訝異於NBA和MLB之間的差距居然如此接近。

MLB能夠從10年前一個垂死邊緣的聯盟，變成能夠和NBA平起平坐的地位，中間付出的努力值得讚許，但今年球季結束後，潛在的勞資談判不成而發生的停工，極可能為大聯盟的上升趨勢畫下休止符，也是大聯盟2026年最大的黑天鵝。