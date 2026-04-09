快訊

停火才開始就出事！伊朗控美違反3項關鍵條款 再喊關荷莫茲海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／一樣的毛病今年特別早發作 牛棚成中信兄弟戰績大爆彈

聯合新聞網／ 福耳
呂彥青今年出賽5場，防禦率超過12。 聯合報系資料照
呂彥青今年出賽5場，防禦率超過12。 聯合報系資料照

本季前兩周賽程結束，上季全年戰績第一的中信竟以1勝6敗暫時墊底，出乎許多人意料之外，中信投打兩端開季至今都有不少問題，但投手的部分遠大於打擊。

中信的團隊打擊數據並不比其他5隊差，打擊率及上壘率排在前3名，20分得分雖排倒數第2名，卻也沒有落後他隊太多，2轟則是聯盟最少，要說這樣的進攻表現是影響戰績的主因倒也不至於，先發打線中仍有幾名球員倒是必須趕快奮起才行。

江坤宇及宋晟睿這2名經典賽國手本季的打擊表現還未發揮，目前的打擊率都在2成以下，與上季的表現有明顯落差，另一名打擊持續不振的是曾頌恩，曾頌恩2024年打出生涯年，隔年因傷大幅退步，今年打擊率仍然只有2成，陳俊秀、詹子賢的近況也同樣不佳。

許基宏是中信打線的希望，他去年打出19轟、77分打點、2成92打擊率的成績，只不過因傷還在二軍，7日迎來本季初上場，8日還開轟，上一軍的時程應該近了，但中信現有一軍打者還是得先當自強。

許基宏已在二軍出賽，將成為中信一軍打線的救世主。 聯合報系資料照
許基宏已在二軍出賽，將成為中信一軍打線的救世主。 聯合報系資料照

投手是中信戰績墊底的最大原因，羅戈、勝騎士及鄭浩均3人開季的投球內容符合預期，新洋投黎克前2場先發卻都苦吞連敗，防禦率還高達11.25，如果接下來先發仍不理想，先調往牛棚救火或許是另一個選項，一來中信的牛棚比先發更有狀況，二來黎克去年在阪神後援表現優異，換回熟悉的位置說不定會回穩，只不過先發的缺要由哪幾位本土投手來補，魏碩成、盧孟揚是優先選擇。

牛棚是中信長久以來的毛病，今年這老毛病發作得特別早，開季7場用過8名後援投手，除了老將李振昌尚未掉過自責分外，其他7人的防禦率都在3.50以上，王凱程、呂彥青甚至超過12，這也讓中信的團隊投手防禦率高達5.29，遠弱於其他5隊。

目前在二軍的主力牛棚有蔡齊哲及謝榮豪，蔡齊哲去年是中信陣中出賽最多的投手，拿到18次中繼成功，防禦率僅有2.40，上一軍對後援戰力有幫助，而去年在一軍分別出賽22及28場，表現優異的吳俊偉及黃恩賜則仍未在二軍出賽。

老將李振昌是目前中信表現最優異的中繼投手。 聯合報系資料照
老將李振昌是目前中信表現最優異的中繼投手。 聯合報系資料照

去年表現不錯的投手缺陣導致中信後防出現缺口，但更長遠的問題是牛棚資深投手較多，即使表現不佳或時常傷痛，在年輕投手養成不順的情形下，也沒有人可頂替上來，如從23年後成績就逐季退步的呂彥青，雖然在台灣大賽表現不錯，但整季的防禦率及WHIP是很不理想的5.64及1.61，今年仍在一軍開季陣容，目前出賽5場，防禦率高達12.27；老將李振昌是中信本季最佳牛棚投手，但將滿40歲，再戰也沒有幾年；江忠城、王凱程、謝榮豪也已35歲左右，且表現起伏都很大：中生代的陳琥同樣不穩定。

中信也不是沒有在牛棚養成方面下功夫，2024年第2及第3指名的伍立辰及陳冠穎就加入一軍後援行列，伍立辰去年出賽23場表現優異，防禦率僅有2.84，陳冠穎出賽35場，雖有10次中繼成功，但防禦率高達6.03，今年兩人表現互換，伍立辰出賽4場，防禦率來到9.0，陳冠穎則是3.86，兩人如果磨練後完全定位在中繼，那未來幾年將與前述的蔡齊哲、黃恩賜及吳俊偉等人，成爲中信的主力牛棚，只不過後3人都有傷病史，還是得多找尋有能力擔任後援工作的投手。

<a href='/search/tagging/2/中信兄弟' rel='中信兄弟' data-rel='/2/90600' class='tag'><strong>中信兄弟</strong></a>也不是沒有在牛棚養成方面下功夫，2024年第2及第3指名的伍立辰及陳冠穎(圖)就加入一軍後援行列。 中信兄弟提供
中信兄弟也不是沒有在牛棚養成方面下功夫，2024年第2及第3指名的伍立辰及陳冠穎(圖)就加入一軍後援行列。 中信兄弟提供

嚴格來說資深球員較多，新血補充緩慢的現象不只出現在中信的牛棚，打線方面也是一樣，主力球員打擊手感不佳時沒有適合的球員輪替調整，多少會影響到球隊的得分能力，但目前最急需解決的問題還是在牛棚。

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟

福耳

追蹤

相關新聞

中職／一樣的毛病今年特別早發作 牛棚成中信兄弟戰績大爆彈

中信兄弟在本季開局出現不佳，戰績僅為1勝6敗，暫時墊底，主要問題來自牛棚表現不穩。團隊防禦率高達5.29，多名後援投手防禦率超過3.50，影響勝率。雖然打擊表現不差，但主力球員狀態回暖迫在眉睫。

從七大指標看MLB超車NBA 成為美國人第二愛看運動？

大聯盟在收視率上超越NBA，成為美國人第二愛看的運動。世界棒球經典賽和去年的世界大賽創下高收視，專家指出棒球的改變使其重返運動舞台。然後，NBA在社群媒體及轉播權利金方面仍占優，未來發展仍需觀察。

經典賽／台灣血脈一線牽 「費仔」用球棒為母親故鄉而戰

【撰文・鄧心瑜】 在經典賽之前，Stuart Fairchild和台灣之間的關係不算親密，美籍台裔、混血身份這些標籤新鮮卻陌生，隨著他代表中華隊參戰，逐漸被台灣球迷的熱情給收服，而他在台灣球迷眼中，逐漸從單純「具台灣血統」成為Team Taiwan實質戰力，甚至進一步成為球迷口中的「費仔」、「費寶」這樣帶有親切感的暱稱，他與這片土地之間的情感連結短時間內變得更加濃烈。 Fairchild與台灣的交集來自於母親，她12歲時離開台灣移民美國，從此未再踏上這座太平洋小島，對 Fairchild而言，台灣只是在談論家族往事時，朦朧又陌生的他鄉。然而就是這條與台灣相連的血脈，接到了來自「+886」中華職棒的聯繫，當時沒想太多，單純想為母親的家鄉效力，不敢想他的參賽引發多巨大的效應，在經典賽的表現讓全台灣球迷為他陷入瘋狂，短短一週之內贏得整個國家的人支持。 職業與現實拉扯 故事通往台灣

中職／莫忘日本火腿出走教訓 南市府應修補裂痕與統一共榮

台南市亞太國際棒球訓練中心成為統一獅新主場，因市府與球團關係出現裂痕，恐影響長期合作。類似日本火腿的出走教訓，市府應積極修補，促進雙方共榮。

忙到頭來一場空 湖人功虧一簣賽季真正失去了什麼？

洛杉磯湖人隊的核心球員唐西奇確診左腿筋二級拉傷，將缺席剩餘例行賽，球隊面臨季後賽前景黯淡。隨著唐西奇受傷，湖人失去進攻引擎，加之近況不佳，讓球迷對團隊未來倍感迷茫。

日職／改後援全因輪值太滿 古林轉牛棚並非不合理但還有變數

古林睿煬在日本火腿隊開季被調整為後援投手，引發球迷質疑。由於先發陣容競爭激烈，古林轉為牛棚雖合理，但其表現尚未達標。未來隨著隊伍狀態變化，位置調整仍存變數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。