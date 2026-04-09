中職／一樣的毛病今年特別早發作 牛棚成中信兄弟戰績大爆彈

本季前兩周賽程結束，上季全年戰績第一的中信竟以1勝6敗暫時墊底，出乎許多人意料之外，中信投打兩端開季至今都有不少問題，但投手的部分遠大於打擊。

中信的團隊打擊數據並不比其他5隊差，打擊率及上壘率排在前3名，20分得分雖排倒數第2名，卻也沒有落後他隊太多，2轟則是聯盟最少，要說這樣的進攻表現是影響戰績的主因倒也不至於，先發打線中仍有幾名球員倒是必須趕快奮起才行。

江坤宇及宋晟睿這2名經典賽國手本季的打擊表現還未發揮，目前的打擊率都在2成以下，與上季的表現有明顯落差，另一名打擊持續不振的是曾頌恩，曾頌恩2024年打出生涯年，隔年因傷大幅退步，今年打擊率仍然只有2成，陳俊秀、詹子賢的近況也同樣不佳。

許基宏是中信打線的希望，他去年打出19轟、77分打點、2成92打擊率的成績，只不過因傷還在二軍，7日迎來本季初上場，8日還開轟，上一軍的時程應該近了，但中信現有一軍打者還是得先當自強。

許基宏已在二軍出賽，將成為中信一軍打線的救世主。 聯合報系資料照

投手是中信戰績墊底的最大原因，羅戈、勝騎士及鄭浩均3人開季的投球內容符合預期，新洋投黎克前2場先發卻都苦吞連敗，防禦率還高達11.25，如果接下來先發仍不理想，先調往牛棚救火或許是另一個選項，一來中信的牛棚比先發更有狀況，二來黎克去年在阪神後援表現優異，換回熟悉的位置說不定會回穩，只不過先發的缺要由哪幾位本土投手來補，魏碩成、盧孟揚是優先選擇。

牛棚是中信長久以來的毛病，今年這老毛病發作得特別早，開季7場用過8名後援投手，除了老將李振昌尚未掉過自責分外，其他7人的防禦率都在3.50以上，王凱程、呂彥青甚至超過12，這也讓中信的團隊投手防禦率高達5.29，遠弱於其他5隊。

目前在二軍的主力牛棚有蔡齊哲及謝榮豪，蔡齊哲去年是中信陣中出賽最多的投手，拿到18次中繼成功，防禦率僅有2.40，上一軍對後援戰力有幫助，而去年在一軍分別出賽22及28場，表現優異的吳俊偉及黃恩賜則仍未在二軍出賽。

老將李振昌是目前中信表現最優異的中繼投手。 聯合報系資料照

去年表現不錯的投手缺陣導致中信後防出現缺口，但更長遠的問題是牛棚資深投手較多，即使表現不佳或時常傷痛，在年輕投手養成不順的情形下，也沒有人可頂替上來，如從23年後成績就逐季退步的呂彥青，雖然在台灣大賽表現不錯，但整季的防禦率及WHIP是很不理想的5.64及1.61，今年仍在一軍開季陣容，目前出賽5場，防禦率高達12.27；老將李振昌是中信本季最佳牛棚投手，但將滿40歲，再戰也沒有幾年；江忠城、王凱程、謝榮豪也已35歲左右，且表現起伏都很大：中生代的陳琥同樣不穩定。

中信也不是沒有在牛棚養成方面下功夫，2024年第2及第3指名的伍立辰及陳冠穎就加入一軍後援行列，伍立辰去年出賽23場表現優異，防禦率僅有2.84，陳冠穎出賽35場，雖有10次中繼成功，但防禦率高達6.03，今年兩人表現互換，伍立辰出賽4場，防禦率來到9.0，陳冠穎則是3.86，兩人如果磨練後完全定位在中繼，那未來幾年將與前述的蔡齊哲、黃恩賜及吳俊偉等人，成爲中信的主力牛棚，只不過後3人都有傷病史，還是得多找尋有能力擔任後援工作的投手。

中信兄弟也不是沒有在牛棚養成方面下功夫，2024年第2及第3指名的伍立辰及陳冠穎(圖)就加入一軍後援行列。 中信兄弟提供

嚴格來說資深球員較多，新血補充緩慢的現象不只出現在中信的牛棚，打線方面也是一樣，主力球員打擊手感不佳時沒有適合的球員輪替調整，多少會影響到球隊的得分能力，但目前最急需解決的問題還是在牛棚。