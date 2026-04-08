中職／莫忘日本火腿出走教訓 南市府應修補裂痕與統一共榮

新的賽季開打後，繼2024年台北大巨蛋後，再度有新的球場投入中華職棒一軍例行賽。這次開箱的是位於台南市的亞太國際棒球訓練中心，設施包含成棒主球場與副球場、少棒主副球場、兩座內野練習場，以及室內外投打練習場共七座球場。在地深耕多年的統一7-ELEVEn獅，因原本使用的台南市立棒球場遭受風災，今年確定將主場移至亞太成棒主球場。

統一集團自1989年成立球隊以來，就率先認養台南市立棒球場，是台灣職棒首支經營球場的球團。多年來，球隊與市府合作密切，但隨著台南球場年久失修，以及亞太球場的權責問題，雙方關係逐漸出現縫隙。市長在訪談中直言不滿，球團則在粉絲團道盡委屈，氛圍似乎降至冰點。

台南市立棒球場在2025年7月丹娜絲颱風受損後，市府要求統一球團積極修繕，並釐清責任。相較其他縣市積極與球團合作行銷，台南市府卻顯得保守，甚至歡迎其他廠商經營亞太棒球村。加上草皮問題、營收抽成20%等條件，讓獅隊不得不遠赴花蓮春訓，如今也僅是短期租用。更敏感的是，亞太球場開幕系列戰後，市府突然收回戶外攤商招商權，讓長期伴隨獅隊的場外小店消失，成為壓垮合作的最後一根稻草。

日本職棒的北海道日本火腿鬥士，就是受不了札幌市政府的不平等條款，才搬家至北廣島市。 聯合報系資料照

這樣的故事，對於似乎似曾相似，日本職棒的北海道日本火腿鬥士，就是受不了札幌市政府的不平等條款，進而出走到鄰近的北廣島市ES CON FIELD HOKKAIDO。在札幌巨蛋其中除了場地費外，票房太好要被加收費用；球場內所販售的周邊商品，及球場廣告都要被抽成；攤商則是招商及收入，全數都歸球場方所有；球場維護及清潔都是球團支出，並且要配合其他活動使用及撤收。簡單的說，就是有錢賺是札幌巨蛋，要花錢則是日本火腿的事，但出錢還不是老大，他們的提案及建議都還被否決。

鄰近的迷你城鎮北廣島市，發現這是一個振興都市的商機，他們提供了一塊土地，讓日本火腿鬥士可以在此完成興建球場公園的構想。雖然搬遷很辛苦，但長痛不如短痛，開箱新球場後，所有球賽、周邊及贊助商的收入都歸球團所有，場內也由本業是食品商的母企業負責。市政府不靠球場營利，而是吸引更多遊客前來，換取名聲及周邊利益。另外為了讓更多遊客來，市府則是打算調整鐵路及增建車站，以改善交通不便的問題。

台灣雖難以複製日本火腿的模式，但搬遷主場並非不可能。Lamigo桃猿曾從高雄北遷至桃園，富邦悍將也因球隊易主而多次更換主場。新竹市一度有機會迎來味全龍，花蓮縣多年來也承接統一獅的主場賽事。地方政府若態度積極，仍可能吸引球團進駐。

無論台南市府是否熱愛棒球，基於城市行銷考量，與球團保持良好合作關係才是長久之道。 統一獅隊提供

事實上，無論市府是否熱愛棒球，基於城市行銷考量，與球團保持良好合作關係才是長久之道。富邦與中信雖然總部在台北，但分別選擇新北與台中作為主場；唯有統一獅真正落實屬地主義，將主場設在集團總部所在的台南。然而，如今台南市府與統一的合作卻出現裂痕，票房表現又不理想，若連多年情感支撐的理由都消失，難保獅隊不會萌生出走的念頭。

台南市政府與統一集團，應是配合最久的政府與在地企業，然而現在卻開始有所縫隙實在令球迷不解。而且跟其他地方相比，統一7-ELEVEn獅在台南票房並不理想，若連最後多年感情留下來的理由都沒有，誰知道會不會讓他們動了出走的念頭？隔壁嘉義縣市都有球場，一個離高鐵站只要10分鐘，一個是KANO棒球史，只要政府願意，雖然球場小了點，稍作整修仍是可以比賽。真的別忘了日本火腿出走的教訓，台南市府應思考如何與球團共榮，達到雙贏的局面！