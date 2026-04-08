忙到頭來一場空 湖人功虧一簣賽季真正失去了什麼？

剛打出15勝2敗瘋狂戰績，宣告自己成為冠軍金盃強力競爭者，三月份的洛杉磯湖人有自信能擊敗任何對手，接著面臨最大的考驗，但他們徹底搞砸了，不只是偶爾漏掉幾個三分空檔、輪轉溝通有問題，而是雷霆以衛冕軍之姿打出一場幾近屠殺的比賽，讓湖人意識到自己距離爭冠的遙遠距離，如果比賽結束在唐西奇帶著恥辱與憤怒離開球場，對球迷而言反而不是壞事，確實網路上的鄉民評論、專欄寫手、電視節目肯定會與帶譏諷的洗臉湖人隊與唐西奇的MVP夢，這也理所當然，因為爭冠隊不會在季後賽前慘敗給另一支可能碰頭的強權。

但那又如何？失誤太多、防守鬆懈、進攻手段被掐死，再怎麼絕望的處境都是可以再修正、重新挑戰的，這並不能定義湖人的賽季，去年他們可是在季後賽前打爆雷霆，不過最後還是首輪出局，進入季後賽就是不同的世界，只要季後賽史上場均分數第二高的唐西奇還在場上戰鬥，正如他綽號「Luka Magic」，任何事情都有可能發生。

然而，真實故事沒有那麼地讓人充滿希望，而是結束在唐西奇跛著腳離開休息室，前往MRI檢查，這比一場48分鐘的糟糕表現還要讓人痛苦，隨著例行賽再出賽的可能性迅速消失，事情逐漸變成了恐懼，這是一個多月以來，湖人隊第一次感受到深陷在看不清未來的迷霧中。

本季已不太可能再看到唐西奇上場打球，湖人隊整個2025-26賽季，頓時之間都變得像是一場曾經的美夢。 法新社

紫金軍團上週正式宣佈當家王牌唐西奇（Luka Doncic）確診左腿筋二級拉傷，將缺席剩餘例行賽，一般而言二級拉傷復原時間約坐落在4至6週，湖人隊僅剩4場例行賽，季後賽將在4月中旬開打，即便唐西奇天身神力恢復進度超前，仍然高機率缺席首輪，更別提回歸賽場後，是否有辦法迅速銜接相較例行賽更升級的季後賽強度，這些都需要納入考量。

金塊隊大前鋒葛登（Aaron Gordon）去年季後賽次輪時發生類似傷勢，但他沒有脫離戰線，而是選擇帶傷上陣拚G7晉級，最終遭到雷霆淘汰提前止步，這是媒體、球迷都愛看的熱血英雄故事，不過之後換來了什麼？換來的是葛登本季多次因腿筋傷勢缺陣，打打停停僅出賽35場比賽，連一半都不到，葛登進攻能裡能外，防守端則是掩護中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的最佳拍檔，少了他對金塊的影響不在話下，也是本季戰績起伏不定的關鍵之一。

回到唐西奇身上，唐西奇身為陣中最依賴的攻勢發動機、持球大核，球隊每回合都要仰賴他大量開發出手、拉扯空間並製造外圍空檔，必須有他進攻才能順暢運作，換言之湖人完全無法承受唐西奇傷勢惡化影響下個賽季的風險，也沒有讓他帶傷上陣的本錢，唯有恢復至完全健康，球團才會放行上場，實際時間恐怕比6週還要多，但這是球團必須做的決定，畢竟季後賽強度對球星的折損、消耗之高，包括泰托姆（Jayson Tatum）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、里拉德（Damian Lillard）都在去年季後賽遭遇足以讓賽季報銷的傷勢，都是血淋淋的案例。

里夫斯同樣遭逢左側腹斜肌二級拉傷，預計將缺席4至6週。 路透通訊社

說了這麼多結論只有一個：本季基本上已經不太可能再看到唐西奇上場打球，湖人隊整個2025-26賽季，頓時之間都變得像是一場曾經的美夢。剛慘敗給雷霆隊的比賽，此時此刻是顯得如此微不足道，甚至後續里夫斯（Austin Reaves）遭逢左側腹斜肌二級拉傷，同樣預計將缺席4至6週的糟糕消息，也不會讓湖人球迷的內心再感到波動了，因為所有人──不只湖人球迷，包括湖人上下，從教練團到還在場上的球員都深知，沒有唐西奇的季後賽沒有任何意義，面對陣容完整的灰狼、金塊、火箭等勁旅，只靠著已經實質退位的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）單核帶隊，連過兩輪後期待雙後衛如救世主般回歸，只是存在於夢裡，不切實際的天方夜譚，一切早已畫下句點。

這不是沒有辦法預料的結果，也是球隊本季陣型的連鎖效應，主帥瑞迪克（JJ Redick）是一位腦袋裡有墨水、能靈活變通的優秀教練，能夠成為繼「禪師」傑克森（Phil Jackson）後，睽違15年再度率領湖人連兩季突破50勝的教練，絕不是一句「因為陣中有MVP級別的唐西奇」就能一言以蔽之，與此同時，瑞迪克也是一位出了名嚴以律己、完美主義的工作狂，對於球員戰術素養要求高，竭盡所能打造心目中的完美籃球，在防守端，從瑞迪克執教後，便一再推動全換防，唐西奇、里夫斯被「點名」打點的畫面已經重複上演了太多遍，需要對位對方持球核心，抑或是低位面對大打小的錯位單打，都一再消耗主力後衛們的血條，但要說這全部都是瑞迪克偏執的錯嗎？打從球季之初就看得出來球隊缺乏防守資源，能同時在攻防兩端作出貢獻的只有新加入的史馬特（Marcus Smart），外圍POA數量不足、護筐人手也稀缺，逼不得已執行激進換防策略屬於必要之惡。

季前湖人卡著范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、克萊柏（Maxi Kleber）、文森特（Gabe Vincent）三張千萬爛約，卻無人能擔綱瑞迪克心中的合格輪替，湖人整季的板凳戰力形同悲劇，場均得分長年排名聯盟倒數，這當然也使得三個持球核心得承擔更多進攻任務，防守無法幫忙減壓，又得操刀每波進攻，唐西奇場均出賽35.8分鐘排名聯盟第4，里夫斯則排第13，在三月份連勝期間，兩人出賽逼近40分鐘的畫面屢見不鮮，可以說湖人早早就開啟了季後賽模式燃燒，就算挺過了例行賽，進入到季後賽消耗不減反增，或許輪替爆炸本就是時間問題，與其說陣型缺陷釀成了球季尾聲的悲劇，不如說是全力拚戰的湖人隊三星將球隊帶到了本不屬於這支球隊的高度。

湖人主帥瑞迪克是一位腦袋裡有墨水、能靈活變通的優秀教練，能夠成為繼「禪師」傑克森後，睽違15年再度率領湖人連兩季突破50勝的教練。 美聯社

談論到湖人隊在唐西奇受傷後失去了什麼，第一個應該會想到前途一片黑暗的的季後賽之路，對於這支有著輝煌歷史的豪門而言，沒拿到冠軍的賽季都堪稱失敗，但希望之火提前被捻熄又是不一樣的感受，開打前就宣告出局，現在的湖人也許是西區季後賽種子中唯一的軟柿子，更諷刺的是，在唐西奇受傷前，湖人剛確定避開附加賽，想改變念頭開「坦」，賭樂透抽籤的渺茫機會都沒辦法，做什麼似乎都不是。

球隊當然會感到迷茫，更何況是球迷，上季唐西奇季中震撼加入湖人，球隊持球權力、比賽風格迎來劇烈改變，經過短短半個賽季磨合看似找到最佳解法，但首輪遭灰狼「下克上」證明了事情並非如此，三星組合還有很大進步空間，遠遠不及上限，本季又重新用整個賽季時間磨合，賽季前段，三人同時上場頻率不高，直到進入2026年後時間才逐漸提升，彼此調整、犧牲，逐漸找到各自適合的定位，唐西奇是毋庸置疑的球隊一哥，里夫斯定位猶如當年厄文（Kyrie Irving），時而單打消化球權，時而擔綱副控帶隊，詹姆斯則全心投入藍領工作，進攻主要是無球投射、接應突破、快攻取分，更專注在護筐與防守上，三人彼此掩護，發揮「1+1+1>3」的效果，但可惜的是，湖人終究沒辦法看到健康的三星再攜手打一次季後賽，再一次探索這套組合能摸到的天花板有多高。

到了下個賽季，詹姆斯合約期滿，可以加入任何一支球隊，季前詹姆斯和球隊談判僵化導致破局，雙方時間線不同調的問題浮上檯面，或許分手對想展望未來的雙方是最好結果，湖人給不了詹姆斯想要的薪水，老去的詹皇也不在球隊未來版圖，湖人的未來屬於唐西奇與合約即將到期的里夫斯，里夫斯本季打出全明星身手，卻只領1400萬美元的白菜價，下季突破3000萬不是問題，甚至是上看4000萬，沒能善用里夫斯的薪資紅利擴大球隊深度、強化輪替打造足夠強的爭冠隊，是湖人隊另一可惜之處。

到了下個賽季，詹姆斯合約期滿，可以加入任何一支球隊。 路透

最後也是最重要的一點，沒有經過季後賽的洗練，就不知道現在的陣容還缺乏什麼，無論是成功或是失敗，季後賽真戰場總是一門能打出球隊弱點的課，上季湖人五戰被灰狼淘汰，過程中藍道（Julius Randle）無數次肆虐禁區，G5更被不以進攻見長的戈貝爾（Rudy Gobert）打出27分、24籃板爆炸性表現，讓湖人意識到一名尺寸合格的正規中鋒重要性，也因此在休賽季網羅艾頓（DeAndre Ayton），和唐西奇的「15擋拆」也建構了戰績基本盤。

湖人許多輪替球員季後合約到期，要維持原有陣容本就有難度，現在以不完整的陣容迎戰季後賽，自然也難以認清球隊結構性的缺陷，使休賽季補強方向更顯模糊，原本就很艱困的操盤局面，如今雪上加霜，考驗決策智慧與重整決心，事已成定局，再多的惋惜聲都無法挽救本賽季，但制服組在這個夏天的決策，會大大影響唐西奇時代的長期走向，也將是湖人即將面臨的頭號難題。