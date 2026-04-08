日職／改後援全因輪值太滿 古林轉牛棚並非不合理但還有變數

過去無論在中華職棒或經典賽都是擔任先發，並且在去年賽季也有過幾場好表現的古林睿煬，今年在北海道日本火腿鬥士隊開季卻轉為後援投手。這個調度方式引起許多球迷的不解，並且不時會被拿來和另一名台將徐若熙做比較，質疑兩邊球團是否在對待球員的態度上有所差異。不過，如果從北海道日本火腿鬥士隊及福岡軟銀鷹隊的陣容角度去看，便不難理解雙方如此安排的原因。

攤開日本火腿隊目前的輪值表，六位先發投手分別是伊藤大海、達孝太、有原航平、細野晴希、北山亘基和加藤貴之六人。伊藤大海入團以來都是主力先發，去年還拿下澤村賞，是球隊鐵打的不動王牌。達孝太上季107.2局防禦率僅2.09，均速為148.1公里，而且今年才剛滿22歲。年紀輕輕就已經投出優異的表現，放到哪隊都會是球團願意給予大量機會栽培的對象。

拿下澤村賞的伊藤大海儘管經典賽表現不佳，但王牌地位無可撼動。 路透

至於北山亘基上季主投149局，防禦率僅1.63為聯盟第二名，又是2024十二強及2026經典賽國手，表現也堪稱是一、二號水準。有原航平時隔多年回歸日本火腿，這三年在軟銀貢獻了478.1局，吃局數能力是聯盟頂尖。加藤貴之同樣長期穩定貢獻局數，2021年以來五個賽季吃下746.2局。這幾位選手資歷擺在那邊，除非近況真的太差，否則先發地位都難以撼動。

與以上幾位選手不同，細野晴希就是還沒有累積太多過往實績，需要拿出表現卡位的選手。而在春訓期間，細野面對DeNA二軍主投5局無失分飆6K，官辦熱身賽則對巨人5.2局失1分飆7K，讓他爭取到最後一席輪值名單。而他初登板也立刻投出無安打比賽，創下難得記錄回報球團。而且細野還是2023年第一指名，今年才剛滿24歲的重點新秀，以球團長遠的方針來看，相對願意給細野機會，算是合理規劃。

細野晴希是一指選入的重點新秀，本季首場先發就飆出無安打比賽：

有些聲音會認為，古林之所以被丟到牛棚，是不是因為合約較便宜，可以「隨便對待」的關係。但這也並不盡然，古林2026年的推估年薪為7500萬日圓，在全隊排行約在15名，確實是一軍偏中等，不算太頂尖的水平。但若是從薪資的角度出發，2023年季後和日本火腿簽下4年10億合約，年薪2億5000萬排在全隊第四，過去也以先發為主的山崎福也，今年則和古林一樣被移到了牛棚。可見得日本火腿先發人選過多，勢必有「棄之可惜」的好手被移出輪值，才導致古林、山崎這些選手只好往後援放。

相對而言，軟銀去年季後因為有原離隊，先發戰力本來就有所折損。加上經典賽結束後，古巴籍的王牌莫內羅（Liván Moinelo）又因故未能即時返日，沒辦法一開季就待在輪值內，競爭人選相對不像日本火腿那麼多。加上徐若熙熱身賽對中日5.2局失1分飆7K，後來在二軍對廣島也投出5局失1分的表現，便順利搶下先發輪值的空缺。

不過，兩人目前在隊上的開季身分，或許並不代表會維持整季。過去徐若熙在中職，工作量最多的賽季就是去年的19場先發、114局投球。特別安排專人緊盯的軟銀球團，肯定曉得他「體力條短」的問題，且從幾此訪談來看，軟銀本來就不勉強徐要投滿整季，在二軍也有一些先發的潛在人選。因此到了球季中後半段，如果徐體能狀態下滑影響表現，或者在球團投球量控管等原因，所以脫離了一軍輪值，那或許也無須太過驚訝。

軟銀清楚徐若熙「體力條短」的問題，本來就不強求徐若熙吃滿整季輪值。中央社

而在日本火腿這邊，雖然先發投手非常充沛，但到了季中能不能維持好表現，就是另一個問題了。例如球威並不是特別出色的加藤貴之隨著球季進行，球路無法壓制對手的情形越來越常見，而類似的狀況便可能是古林的機會。另外，除了看輪值是否會出現空缺以外，新庄也曾公開表示過，古林究竟會當多久的後援，得看右投手齋藤友貴哉何時能夠回歸而定。齋藤去年出賽47場，均速高達155.4公里，是日本火腿倚賴的牛棚大將。可見得除了先發太擠，日本火腿也打算讓古林來填補牛棚空缺，且球速條件也相當優異的古林，條件上也和齋藤比較接近，自然被作為替代方案。

不過，儘管隊形上有需求，但以目前的表現來看，古林在後援表現上還是和先發有段落差。截至4月6日的小樣本裡，古林2.2局的後援投球出現3次保送，且即使是唯一對羅德沒有投出保送的場次，面對三個打席仍花了22球，控球狀態明顯不如先發。儘管後援工作局數較短，過去也有不少先發轉後援的成功案例，但畢竟一個是固定頻率上場，也能在賽前於場中進行遠投之類的訓練，另一個則是每天都不知道會不會出賽，必須在很臨時的狀況下熱身，能做的項目也比先發更縮限一些，上場前的調整環境有差，多少也有些選手只能先發，投後援比較不順的例子。

新庄剛志監督曾表示古林的後援安排，會依據牛棚投手齋藤友貴哉的狀況而定。 報系資料照

自從新庄上任之後，明顯可以發現他非常喜歡嘗試一些讓選手挑戰自我的調度方式，想藉此刺激球員不同方面的成長。雖然立意不差，但畢竟日本火腿今年目標在於爭奪冠軍，儘管希望古林能夠配合隊形，但如果一直沒辦法勝任後援位置，以球隊戰績著想的角度來看，或許也應該考慮其他方面的安排。