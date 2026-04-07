最對味的柯瑞回來了！為勇士帶來季後賽能量和幻想

傷停27場，勇士王牌柯瑞回來了。

兩個月沒有出賽，柯瑞復出第一戰對火箭替補出賽打26分鐘21投11中，其中三分球10投5中，砍29分、4助攻，可惜最後一波出手歪了，火箭117：116驚險拿下勝利。

終場前16秒，勇士116：115領先火箭，火箭王牌杜蘭特和中鋒森根打高位擋拆，杜蘭特利用森根掩護持球往左側突破，森根從中路順下直搗禁區，杜蘭特直接塞籃下給森根，森根一人扛著兩個勇士矮後衛協防把球放進，火箭117：116反超領先1分。

比賽剩下11秒，勇士沒有叫暫停，勇士教練柯爾用意很明顯，利用場上對位和混亂直接交給柯瑞進行最後一擊，一旦叫了暫停，火箭重新部署換人對位，最後一擊場面可能更困難。這樣的決定沒有對錯，只看結果。

勇士最後11秒反擊底線快速發球，柯瑞帶過中線，勇士前鋒格林提前上來為柯瑞設掩護打擋拆，火箭兩名球員死釘柯瑞，柯瑞在突破無門，空間拉不開，比賽時間即將終了之際後撤步三分線勉強出手賭最後手氣，可惜球的彈道偏左側彈框不進，柯瑞復出第一場比賽勇士一分飲恨。

勇士最後一波面對火箭擋拆沒能守住森根籃下接應進攻，這是火箭真有實力和森根能力。

但勇士在柯瑞回歸後確實氣象萬千，整支球隊攻防都活了起來，進攻充滿能量，防守具備強大競爭力，季後賽附加賽不管是打拓荒者還是快艇、太陽，仍有可為。

勇士在柯瑞(合號)回歸後確實氣象萬千，整支球隊攻防都活了起來，進攻充滿能量，防守具備強大競爭力。 新華社

柯瑞為勇士帶回來很多期待和想像空間：

1、超級單核帶隊：柯瑞因為傷停超過兩個月，隊醫和教練為了保護柯瑞，上場時間限制在24分鐘上下，因此柯瑞從板凳出發，主要打每一節後6分鐘，但得讓柯瑞和格林有更多合體時間並建立默契，打出更好團隊合作。

柯瑞不愧超級球星，整場比賽他的無球跑動和牽制力一再為隊友創造禁區接球空間和外線空檔，對手被柯瑞無球和有球擾亂防守體系和溝通，這就是柯瑞能讓隊友比賽打得更簡單、有效超級作用。

2、柯瑞、波爾辛吉斯、格林另類三核心合體：波爾辛吉斯在換防和協防過程中賠上兩次關鍵犯規，導致他六犯離場，影響禁區高度和防守強度。

波爾辛吉斯有很高球商，他還有時間跟柯瑞一起打球，勇士圍繞柯瑞建立的進攻體系，不管有球無球都能幫助波爾辛吉斯更快逼入團隊，他們都是非常特別的球員，勇士即使前鋒巴特勒賽前完全報銷，但只要其他主力完全健康，柯瑞有能力幫助勇士打出更強大競爭力。

3、勇士充滿自信：勇士球館充滿能量，球員、球迷都帶著強大自信，柯瑞把信念注入到每個人心裡，在柯瑞身邊打球每個隊友都不必再承受那麼大壓力，這就是柯瑞超級作用和比賽影響力，這也是他為什麼是柯瑞的原因。

在柯瑞(左)身邊打球每個隊友都不必再承受那麼大壓力，這就是他的超級作用和比賽影響力。 路透

勇士還有一個內線主力中前鋒霍福特還沒有傷癒歸隊，未來一周霍福特也能銷假上工，跟波爾辛吉斯、格林一起悍衛禁區，圍繞柯瑞打出勇士體系最好籃球，勇士還有時間變得更完整。

柯瑞重回球場，不但為勇士帶回無限能量和更多幻想，西區季後賽附加賽張力和戲劇成分也將爆棚。

勇士還有重返季後賽機會，只要柯瑞健康。