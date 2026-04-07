日職／成績在洋砲排中段班 林安可還需加強得點圈及長打力

西武去年在洋聯排倒數第2名，開季戰績仍無起色，目前已賽9場，2勝6敗1和，處於墊底狀態，但西武戰績或許台灣球迷根本不在意，旅日好手林安可才是台灣球迷關心的重點。

去年季後加盟西武，林安可在熱身賽出賽6場，即使全壘打未開張，打點只有1分，但3成13打擊率的表現還不差，新球季首場比賽卻沒有被排在先發打線，令人有些訝異，所幸林安可在接下來8場比賽場場出賽，站穩先發打線。

林安可在3月28日的日職初先發就扛球隊第4棒，這場比賽他4打數打出1支安打，包含這場及接下來的7場比賽，都有安打貢獻，雖然每場只打出1支安打，也已締造連8場有安打的紀錄，這8場比賽下來總計32個打數打出8支安打，2成50打擊率、3分打點，上壘率3成14，長打率則是3成75，對於初次旅外的球員來說算是不錯的開始。

林安可(右)已站上過西武賽後的英雄訪問台。 西武隊臉書

至於林安可開季至今的表現跟別人比起來又是如何？分成球隊內部打者及日職全體洋砲這兩部分來討論。

首先來看林安可的打擊成績與球隊當中其他野手的比較，西武目前達到規定打席數的共有6名打者，林安可的2成50打擊率排第4名，上壘率及長打率都排第3名，3分打點則是與源田壯亮並列全隊最多，西武的團隊投手防禦率3.29在洋聯排第3名，之所以會墊底的主因就在於貧弱的進攻能力，團隊打擊率2成09，3轟及18分總得分都是聯盟最差，林安可這樣的打擊表現已為球隊帶來相當程度的貢獻，他的各項打擊數據甚至都贏過另一名新洋砲卡納里歐（Alexander Canario）。

日職今年加起來共有20多位新舊洋砲，身為其中之一的林安可表現評比是否有在平均之上呢？單看洋聯，林安可在打擊排行榜上排第24名，雖然不是頂尖，卻已是所有洋將中最高的，在榜上的還有羅德的索托（Neftalí Soto）及前述的卡納里歐，這另外也表示林安可有穩定的出賽機會，才能達到規定打席數進入排行榜中，林安可的上壘率也是3人中最高的，榜外還有火腿去年的全壘打及打點雙冠王雷耶斯（Franmil Reyes）。

火腿洋砲雷耶斯因打席數不夠尚未進入打擊榜中，但打擊率高達4成且有2轟。 火腿IG

央聯則有打擊率破3成的巨人卡貝吉（Trey Cabbage）及廣島蒙特羅（Elehuris Montero）、3轟及8分打點的養樂多桑塔納（Domingo Santana）等多名洋砲，在各項打擊數據上較林安可優異，不過林安可的整體表現在洋砲中已算是中規中矩了。

西武日前下放打擊萎靡的主力外野手西川愛也、內野手石井一成及山村崇嘉等3人，代表林安可不但在攻擊面，連守備面也必須能幫助球隊，事實上在連續擔任7場的DH後，他5日首度以先發右外野手的身份出賽，至於要在攻擊面改善的就是僅有1成43的得點圈打擊率及同為1成25的對左投打擊率，首轟的出現也是可以期待的。