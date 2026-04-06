中職／林哲瑄引退轉任教練 喊話老闆「奪冠就發股票」

富邦悍將隊林哲瑄在引退轉任教練後深刻理解，自己在外野跑步啟動、守備判斷的能力不僅是天賦，也能透過訓練加強，目前專注培育年輕球員的他，向老闆喊話「奪冠就發股票」。

林哲瑄過去在美國職棒大聯盟時期就以守備著稱，返台加入中華職棒後也拿下外野手金手套4連霸，由他防守的外野有著「釣蝦池」封號；去年球季宣告引退後，林哲瑄轉任二軍外野守備兼任跑壘教練，傳承打造「釣蝦池」的秘訣。

林哲瑄的飛球落點判斷能力最受稱讚，他原本也以為是天賦，但美職時期被球隊教練提醒，可以透過觀察打者揮棒型態，例如動作、節奏、角度、擊球點，都能加強判斷，就算面對陌生打者也能有個初步理解，「像是江坤宇，他（對打者）的揮棒判斷就很好。」

現在在二軍指導球員，林哲瑄透露，自己會鼓勵球員多透過打擊練習時去外野接球，「跟教練打給你接相比，會比較接近比賽，可以訓練觀察打者。」不過林哲瑄指出，原本的守備練習也能夠訓練判斷風向、全壘打牆距離等，所以不能偏廢。

林哲瑄另外提出一點，因為父親林漢森是田徑教練的關係，自己從小接觸跑步訓練，在外野守備啟動更快，跑動時頭部也不易晃動，增加對飛球的掌握度，「以前我沒發現，退下來才有機會研究，這是我的優勢。」

先前日本職棒北海道火腿鬥士隊總教練新庄剛志提及，外野手準備動作若能「從動到動」會更快，林哲瑄則說自己是從靜到動，也是因為田徑的啟動習慣，但現在指導球員則會希望他們找到適合自己的方式。

熱愛研究投資的林哲瑄昨天引退賽前，提醒年輕球員投資自己要去買ETF，卻沒推到自家的「006208（富邦台50）」，林哲瑄笑說：「我有買啊，還有幫其他人設定定期定額，像是（戴）培峰我就有幫他用。」推銷自家產品外也向老闆喊話，「如果奪冠的話，能不能發股票？」