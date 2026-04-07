奧運不是不能看 只是現場看比賽只能當盤子了！

身為運動迷，你是否有一生看一次奧運的人生清單？只是，當你看到2028年洛杉磯夏季奧運的門票價格後，解鎖進度恐怕得再等等。根據主辦單位資料，洛杉磯奧運將從門票與周邊銷售獲得約25億美元收入。這麼龐大的數字從何而來？可從幾天前起開賣的門票一窺究竟，包括筆者及親友登入預售介面後，看那驚人數字只能搖頭。

從門票的銷售情況與媒體報導可得知，想在奧運中獲得大筆收入的話，相當大一部分來自於賽會重頭戲項目的高票價。上周，筆者在洛杉磯的親友紛紛透過社群抱怨，開幕式票價也太離譜，宣稱每張從28美元起跳，但登入進去便宜的票早已銷售一空，僅剩下328美元可選。未料只是猶豫幾分鐘，再次登入準備結帳時僅存的開幕式票時，竟跳表至5000美元以上可選，隨即關機放棄當冤大頭。

根據媒體報導，本屆奧運開幕式門票的座位價格的確足以登上媒體，平均介於329美元至5519美元之間。所謂「親民」價的票不是沒有，但早早就被搶購一空，目前記者們還沒找到28美元開幕式門票的幸運買家是誰。除此之外，首輪預售票在上周五就已售罄，如果你想在7月17日於洛杉磯體育場看男子100公尺短跑決賽、見證「世界最快的人」誕生，票價從104美元起，最高可達2461美元。想欣賞游泳名將Katie Ledecky、加拿大新星Summer McIntosh在400公尺自由式的對決嗎？這場夜賽票價為186美元至1860美元不等，低於600美元的預售票在幾天前已售罄。

以後想要感受在奧運現場看男子百米決賽，代價可不小。 美聯社

筆者有興趣追的男子棒球項目預賽，只剩下每張276美元可選，男子籃球預賽也飆到平均500美元起跳，桌球項目平均也要300美元，想到這人生解鎖的代價，實在難以吞嚥。此外，包括跳水、體操項目即使預算，票價也噴到跟NBA或MLB季後賽不相上下。

我可以說，這些門票價格讓不少人感到震撼！好萊塢導演貝里（Alberto Belli）在他的社群平台X分享了購物截圖，一家四口看奧運開幕式需花費1萬0418美元，他寫道：「這一個結帳畫面，就總結洛杉磯大逃離狂潮原因，這還只是尚可的座位選項，我看還是在沙發上看電視吧！」我無法想像接下來票價還會衝至什麼程度，為什麼呢？因目前洛杉磯奧組委（LA28）開放的對象，還只是南加州與奧克拉荷馬州的居民，主辦方辯稱約5%門票價格超過1,000美元，而75%門票低於400美元。

無論如何，從400美元到破千美元的票價，顯示此與民生徹底脫節。奧運主辦單位發言人指出，大型體育活動高價票是常態，他澄清未來幾波售票中，仍會釋出更多平價票券，開放給非奧運場館周邊地區的民眾購買，好萊塢的編劇康卡（Daniel Kunka）在X寫道：「購票過程相當順利，我必須說預售票真的搶很快。我還是成功搶到一張28美元女子足球準決賽門票，女子體操預賽則花多一點點，不過還是很興奮。」

到底是洛杉磯奧運身價過人，還是歷屆奧運都是如此？上屆巴黎夏季奧運，游泳決賽夜場的最高票價為690歐元，約合795美元。巴黎奧運開幕式是2024年7月26日於塞納河畔，價格範圍介於24歐元至2,700歐元，最遠的河岸區域要價24到95歐元、中段約125到400歐元，高價票可坐在靠主舞台、河畔核心區，每張約700到2700歐元。值得一提是與會約60萬人，約一半可免費入場（遠端觀看）。至於閉幕式，2024年8月11日門票範圍是450至980歐元間，筆者登進去洛杉磯奧運購票網頁後，只剩5000美元的票可選，比巴黎奧運閉幕式VIP區的980歐元還昂貴。

雖說幾百美元的奧運門票不是負擔不起，但想到這筆錢相當於NBA或MLB的季後賽門票售價，我覺得奧運還是在家看電視轉播比較自在，圖為2024年奧運男籃頒獎。 新華社

如果你說LA28的票價不嚇人，是你的荷包不夠深，建議關注本屆高達24%的服務費（Service fee）。舉例來說，如果你買每張600美元的門票四張，去體育場看美國選手Cole Hocker挑戰1500公尺冠軍，代價是支付2400美元加577美元的服務費，結帳時總計接近3000美元，LA28主辦單位表示費用為業界標準。曾任奧運籌委會前新聞營運副總裁的培若曼（Rich Perelman）表示，賽會 若想達標25億美元的收入，必須賣出大量的高價門票。

培若曼指出：「LA28是一次性的私人非營利組織，他們將於2029年解散，因此不需建立未來門票購買者的忠誠度。這是一家一生只經營一次的公司。」他說官方說法有100萬張28美元門票，且三分之二的門票低於200美元。如果這一切屬實，那仍可說大眾有合理機會參與奧運。」LA28的門票銷售才剛開始。主辦單位已與多家公司合作，未來將負責門票轉售，但相關規則要到2027年才會公布。培若曼表示，部分決賽與熱門賽事的「高」票價將最大化收入，熱門賽事的門票販售就是一門龐大的生意。