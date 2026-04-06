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日職／過去老是墊底又如何！池山隆寬要帶燕子飛向逆襲傳統

聯合新聞網／ Hiyan
已低迷許久的燕子軍團，新任監督池山隆寬(88號)的領軍風格值得關注，今年中央聯盟開季7勝1負衝第一。 養樂多隊官方X
已低迷許久的燕子軍團，新任監督池山隆寬(88號)的領軍風格值得關注，今年中央聯盟開季7勝1負衝第一。 養樂多隊官方X

養樂多燕子隊在昨(5)日對戰中日龍的比賽在主場神宮球場大發神威，七局下落後5分的情況下一口氣攻得7分逆轉贏得比賽，以7勝1敗戰績排名日本職棒12球團第一名。養樂多隊今年一開季氣勢就很好，在4月2日主場比賽九局下靠著一支內野安打，2比1逆轉擊敗廣島鯉魚隊，全場歡聲雷動的同時，球隊寫下開幕5連勝，也讓季前唱衰他們的聲音暗沉不少。

與去年冠軍阪神虎獲得一面倒的優勝評價成為強烈「對照組」，養樂多在季前被評為中央聯盟墊底球隊的最大熱門，甚至有一家日本平面媒體的26位球評一致將養樂多評為第六名球隊。這當然與他們去年墊底的戰績有很大關係，再來就是當家第四棒村上宗隆轉赴美國發展，少了生涯3度全壘打王的超級強打，形同失去最大的攻擊重心，加上脆弱的投手群（2025年團隊防禦率3.59居央聯最差），會獲得如此評價並不意外。

養樂多現階段要面對體質上的難題還是不少，不過開季以來至少呈現了新的面貌，這對於已經低迷許久的燕子軍團來說是個好現象，其中新任監督池山隆寬的領軍風格也值得關注。

池山隆寬今年第一年接下一軍監督兵符，相較於同屬養樂多黃金時期的隊友古田敦也、高津臣吾，甚至選手時期名氣較小的真中滿都已經出任過監督，60歲的池山隆寬今年才首度出任一軍監督，相信不少資深燕子軍球迷都會覺得太晚了。不過池山隆寬引退後的教練生涯，除了其中幾年曾到樂天發展之外，一直都在養樂多當教練。甚至在今年接掌兵符之前，從2020年到2025年他都一直是擔任二軍監督的職務，長達6年的時間，可說是目前最了解養樂多狀況的人，因此接下來會如何重用岩田幸宏、武岡龍世、伊藤琉偉等現有這一批二軍的年輕好手，受到矚目。

池山隆寬在選手時期是日本職棒數一數二的游擊手，拿過5度最佳九人、1度金手套獎，生涯累積高達304支全壘打，豪邁揮擊更是他的招牌，擁有相當高的人氣。今年球季常可見他在休息室內喊聲鼓舞選手，比賽獲勝後跟著選手雀躍同樂，很明顯地感受到團隊士氣並沒有受到連續3年排名都在倒數、戰績持續低迷的影響，反而展現一股全新氣象，全新出發就締造隊史新高的新人監督5連勝紀錄加上暫居首位，有一個很好的開始。

2013年起養樂多6次在中央聯盟墊底，是央聯最多的球隊，但他們期間也拿過3次聯盟優勝，封王次數甚至比這幾年聲勢如日中天的阪神虎隊還多。同時養樂多經常有墊底隔年就逆轉封王的例子，因此燕子軍球迷雖然必須經常忍受戰績不堪的痛苦，但也經常能很快就得到翻身的快感。以2015年的真中滿為例，他一上任就帶領連續兩年墊底的養樂多衝上冠軍。高津臣吾也是2020年帶隊第一年墊底，第二年就帶領球隊二連霸（2021-2022）。另外2017年墊底，隔年他們也曾經一舉躍進到第二名，因此OB出身的池山隆寬，雖然遲遲到60歲才初掌一軍兵符，但他能否發揮養樂多的「逆襲傳統」，帶領球隊翻身，相當令人期待。

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