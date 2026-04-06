中職／兩度接樂天桃猿教頭都逢高進場 曾豪駒這次挑戰更艱難

去年球季樂天桃猿勇奪球團史首座總冠軍，結果球季結束無預警換帥，古久保健二被撤職引發軒然大波，後來改由曾豪駒回任，上一次曾豪駒接樂天桃猿總教練，是在Lamigo桃猿締造三連霸後剛轉賣時，換句話說，這兩次他當主帥都是接在高點，今年球季樂天桃猿除了奪冠完成二連霸，否則就不算成功，曾豪駒肩頭壓力可想而知。

2020年曾豪駒接樂天桃猿總教練第一年，球隊無緣季後賽，隔年再度鎩羽而歸，這兩年單季勝率都不到5成，當時就有不少球迷拿曾豪駒和洪一中相比，認為明明桃猿陣容差不多，兩人帶兵績效卻差很多。

終於，2022年樂天桃猿打進總冠軍戰，卻被林威助執教的中信兄弟4戰橫掃，隔年再次打進總冠軍戰，這次與味全龍鏖戰7場飲恨，球季結束曾豪駒交出兵符轉任二軍總教練，由古久保健二接掌兵符。

過去曾豪駒在樂天桃猿帶兵4年，累計勝率0.522，古久保健二帶兩年累計勝率0.521，光看帳面數據其實相差無幾，只是古久保健二在一片不被看好的情況下，領軍逆勢奪冠，又是球團史首座總冠軍，意義自然非凡。

2022年樂天桃猿打進總冠軍戰，卻被中信兄弟4戰橫掃，隔年再次打進總冠軍戰，這次與味全龍鏖戰7場飲恨，球季結束曾豪駒交出兵符轉任二軍總教練，由古久保健二接掌兵符。

曾豪駒在轉任樂天桃猿二軍總教練的同年底，擔任世界12強賽中華隊總教練，領軍拿下12強世界冠軍，聲勢達到頂峰，只是隔年經典賽資格賽曾豪駒續任中華隊總教練，連續敗給西班牙、尼加拉瓜，而且慘遭尼加拉瓜完封，要不是最終戰全隊將士用命打敗西班牙取得正賽門票，否則隊史就要落入第一次沒辦法打進經典賽正賽的悲慘命運。

今年3月經典賽中華隊前兩場對澳洲、日本慘遭完封，兩場比賽總共只擊出4支安打，而且還被日本「扣倒」，比賽內容非常不理想，若非預賽最終戰以1分差險勝南韓，稍稍扳回顏面，否則局面更難看，打敗南韓還是改變不了中華隊無法晉級8強的事實，最終排名第13。以結果來看，去年經典賽資格賽和今年正賽，中華隊其實打得並不好。

經典賽落幕，回到職棒賽場，今年球季樂天桃猿依然非常倚賴老將林泓育、林智平、余德龍，他們確實都是去年奪冠大功臣，但也都老了一歲，在林立、梁家榮因傷缺陣之際，打線顯得有些欲振乏力、青黃不接，加上廖健富有可能因傷整季報銷，對樂天打線無疑是雪上加霜。

曾豪駒藉由帶兵中華隊在12強奪冠，接著再取得經典賽資格，樂天桃猿去年底重新再任命他為總教練。

因此，今年開季樂天桃猿啟用大量新秀，包括何品室融、許賀捷、盧冠宇、王奕翔都被推上前線，從味全龍轉來的歐晉也會得不少出賽機會，成效有待驗證。

先發輪值部分，黃子鵬透過FA出走轉戰台鋼雄鷹，魔神樂轉投味全龍更名 「魔神龍」，王牌投手威能帝投完開幕戰就因右肩不適下二軍，雖補進新洋投魔爾曼、麥斯威尼、艾菩樂，加上本土投手曾家輝、林子崴，不過整體先發輪值強度和上季相較下滑不少。

陣中老將、中生代、新秀出賽比例要如何分配，絕對是本季成敗關鍵，考驗樂天桃猿教練團智慧。中央社

除了近年常勝軍中信兄弟和統一獅之外，台鋼雄鷹、富邦悍將、味全龍季後都經過一定補強，各隊實力拉近，加上樂天桃猿戰力有所流失，今年不要說奪冠，就連打進季後賽都有一定難度，曾豪駒回任樂天桃猿總教練再次接在高點，對他而言絕對是艱難挑戰，特別是陣中老將、中生代、新秀出賽比例要如何分配，絕對是本季成敗關鍵，考驗教練團智慧。