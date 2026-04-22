中職／開季戰力分析 中信兄弟全力奪還王位

【撰文・鄧心瑜】

連續兩年以70勝名列戰績龍頭，往年打下扎實基礎已開花結果，持續加強較疲弱之處，該砸重金補強外援也毫不手軟，絕對是各隊眼中視為頭號假想敵勁旅。

連續兩季球隊人員代謝期，除選秀補強以及新洋投以外「只出不進」，包含彭識穎轉任教練，以及林書逸、馬鋼轉隊尋求更多機會，共7名選手因戰力考量與生涯規畫離隊，不過並沒有從自由市場網羅任何選手，顯示現有戰力陣容已足夠強大，且深度符合需求，熟悉的黃衫軍誓言「奪還」王位。

投捕：本土先發考驗

中信兄弟本土先發較為薄弱，入選經典賽的鄭浩均將是本土王牌。 中信兄弟提供

即便去年兩大王牌洋投德保拉、勝騎士雙雙因傷報銷賽季，幸好手握不少豪華洋投，仍能打出全年70勝不凡戰績，今年除了與去年防禦率王羅戈續約，再補進三名具美職資歷陶樂、黎克、馬奎爾，每一位洋投放到各隊都是前段輪值強度，戰力之充沛可說是各隊之最，唯一仍不穩定因素為勝騎士與德保拉歸期，總教練平野惠一表示，「不管是過去實績、期待感，最信賴還是勝騎士和德保拉，但畢竟去年受傷後心理會有不安感，除了他們之外也要做好其他選擇。」

相較之下，本土先發較為薄弱，入選經典賽的鄭浩均將是本土王牌，2023年共21場出賽、投球局數破百、防禦率僅3.03，收下新人王獎項，隔年卻因傷整季報銷，今年被期待能以健康姿態再扛王牌招牌；其他還有余謙、魏碩成、林暉盛、盧孟揚等選項，不過都沒有完整扛起整季且有穩定表現資歷，還需要繳出證明能爭取輪值表現。

牛棚投手基本上變動不大，去年有伍立辰、陳冠穎兩名大專新鮮人成功進入一軍牛棚戰力前例，近兩年選秀網羅不少大專投手，多名新面孔在官辦熱身賽亮相，平野惠一點名可期待新人是左側投錢可倫、自主培訓陳原維，「滿期待這兩位，職業意識很清楚，練習量以及訓練計畫都很有想法。」若有新人選分擔牛棚，勢必對整體陣容加分不少。

捕手端仍以高宇杰為主要戰力，林吳晉瑋、陳統恩、徐博瑋都是預備選項，高宇杰連兩年出賽破百場、負擔大量捕手守備工作，春訓前往日本跟隨歐力士猛牛訓練，收穫頗豐，期待本壘守護者更進化。

野手：新生代拚上位

中信兄弟期待有更多新生代更積極「爭取」先發之位，想看到更多能在一軍競爭面孔，圖為許庭綸。 中央社

野手陣容固定化，主力中除了曾頌恩，王威晨、許基宏、江坤宇、岳東華、詹子賢等人，皆為固定一軍5年以上熟面孔，堪稱冠軍班底，流動率較低，僅王威晨釋出較多三壘出賽數轉往指定打擊，野手部署幾乎不動。

對看重養成的平野總教練來說，期待有更多新生代更積極「爭取」先發之位，「想看到更多能在一軍競爭面孔，比如（張）士綸、（許）庭綸、（楊）祥禾、（蔡）琞傑、（林）瑞鈞等等，是我很想用，但考量球隊運作和養成計畫，其實很兩難。」年輕選手需要一軍出賽讓經驗快速累積，但同時經驗不足或實力尚未能取代主力時，留在一軍當替補還不如留在二軍有空間出賽與磨練，這都是教練團需要考量之處，堅持「養成兼顧贏球」信念，是中信兄弟上下團結且一致目標。

休賽季找來不少客座教練來台指導，包含韓國名將李大浩、去年曾合作過的工藤公康、日本名投指定合作鴻江系統教練團、美職體系捕手教練等，透過外部教練刺激選手思維、開闊視野，李大浩特別指導曾頌恩、黃韋盛、陳俊秀、岳政華等人，給選手不同觀念與進步方向，平野惠一說，「客座教練帶來很多新觀念，不能要求立即讓選手煥然一新，重要的是腦中有這些資訊，防止選手之後可能會有『為什麼我不知道這些』等後悔想法。」其中平野惠一指出，不少客座教練來台後共通感想是「很可惜」，認為選手尚未完整發揮潛力，平野也想透過外部教練來告訴選手仍有很大空間成長，千萬不能滿足現況。

教練團：策略教練全方位協助

中信兄弟教練團用更全方位視野來擬定計畫。 聯合報系資料照

教練團異動幅度較大，余文彬重回職棒體系，打擊教練新聘日籍西田明央、後藤駿太，以及美籍歐文揚共同協助選手成長，其中兩位日籍教練著重打擊策略，負責內容除了選手揮擊，也包含打擊機制相關調整。球隊手中握有大量情蒐數據，要如何活用就是打擊策略教練職務內容，尤其棒球是心理戰，除了從打者視角思考，教練也要協助從投手視角如何看待打者、捕手又會如何制定投捕策略，用更全方位視野來擬定計畫。中信兄弟接軌國際職棒潮流，希望透過更精準、系統化訓練規畫提升選手表現。

全文未完，更多內容「黃韋盛 世代交替內野新星」請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第529期)