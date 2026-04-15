中職／開季戰力分析 樂天桃猿衛冕軍重整再出發

【撰文・陳品宇】

強悍洋投群是去年樂天桃猿輪值主旋律，王牌威能帝狂掃年度四項大獎，當之無愧聯盟第一投，引來國內外各隊高度關注，不過樂天在眾球團夾殺下，以複數年約留人成功，保有這名大黑柱坐鎮輪值。但他隊想挖角洋投不只威能帝一人，主力左投魔神龍（原名：魔神樂）選擇琵琶別抱加盟味全龍，衛冕軍左右護法拆夥。

投捕：輪值布局大洗牌

樂天桃猿網羅前兩年效力龍隊的艾菩樂(原名：艾璞樂)，期待補足上季投手流失的戰力。 聯合報系資料照

魔神龍近兩年拿下26勝，防禦率僅2.28，好脾氣、高配合度也深獲讚賞，桃猿季後簽下小聯盟經驗豐富洋投魔爾曼、麥斯威尼，以及日籍育成洋投榊原元稀，並網羅前兩年效力龍隊的艾菩樂（原名：艾璞樂），期望將戰力損失降到最少。

洋投陣容重組，本土端也有燃眉之急，長年固定一席的黃子鵬轉戰台鋼，魔神龍與黃子鵬留下高達275.1局空缺，勢必令教練團頭疼不已，如今要從原有陣容內一口氣找出至少兩名本土先發，恐怕是新賽季不安定因子，熱身賽起讓不少投手負擔跨局數投球，甚至前年救援王陳柏豪春訓也以長局數準備，有機會扮演長中繼活棋。

樂天投手教練川岸強說：「魔神龍離隊，說會不會痛，當然是一定會，幸好威能帝還留下來，就現在而言是輪值中心，但他去年投了很多局會有疲勞，開季只能且戰且走。」特別點出陳克羿、曾家輝、林子崴、劉家翔，「球隊不會讓特定兩個人投完整季輪值，看成績做決斷，球季比較長，狀況好的人輪流給予機會。」

桃猿牛棚傲視群雄，防禦率3.32聯盟最佳，最大特色是兵多將廣，但呂詠臻去年季末手肘受傷，教練團保險起見，選擇讓他延後開季，台灣大賽以4救援締新猷的朱承洋也待調整，熱身賽期間賴胤豪、王奕翔兩名小將曾把守最後一道防線，除了賴胤豪，陳冠宇、莊昕諺隨中華隊集訓提前開機，為避免負荷超載，給予不同訓練課表，希望牛棚大將都能以最好狀態迎接開幕戰。

野手：豪華外野火力庫

樂天桃猿陳晨威，已是頂級核彈頭代名詞。 聯合報系資料照

上季團隊打擊率高居龍頭，同時也是唯一沒有雙位數全壘打選手隊伍，野手方面流動不多，廖健富因肩膀手術預計缺席至九月，隊長梁家榮練習賽時腳受傷，進度較為落後，因此球隊網羅歐晉（原名：瑪仕革斯．俄霸律尼）增添一壘手與左打深度。

近年桃猿角落內野人才流失嚴重，陳俊秀、朱育賢FA轉隊，簽下大約的廖健富與傷病長期搏鬥，本季依舊處於開放式競爭，主帥曾豪駒說：「今年看到很多年輕人有提升是好事，內部競爭力如果維持好，相信會有不錯成績，位置空出來了，球隊都會給機會，就看他們如何掌握。」李勛傑熱身賽曾扛出反方向滿貫砲，教練團有期望；陳佳樂上季調整擊球策略，追求穩定性，在二軍有亮眼表現，同樣值得期待。

林子偉總算迎來返台後第一個完整賽季，持續定位在先發二壘，與林承飛搭檔二游機率高，林承飛剛完成三年續約，去年65場比賽敲出7轟，長打火力屬游擊手中佼佼者，年輕馬傑森與年近不惑的余德龍也有機會分擔。

相比內野期待農場新秀成長接班，桃猿外野豪華程度令各隊難以望其項背，陳晨威已是頂級核彈頭代名詞，簽下8年破億巨約打線核心林立，還有歷經生涯年林政華，三人OPS+都在120以上，去年台灣大賽優秀球員成晉都不見得能卡位先發。

不只農場大物何品室融等待機會，2024年首輪張趙紘本季也將移防外野，「去年季末開始練，進職業面對的擊球速度愈來愈快，站二壘面對的問題包括移動範圍、傳球距離，守外野目前對判斷距離跟時機點比較不習慣。」身為桃猿外野較缺乏右打，張趙紘重砲潛力是最大本錢，「去年每顆球都想打，很偏差的球都會揮，現在比較能判斷犀利球路，希望今年一路保持健康。」

教練團：龍貓教練再掌兵符

樂天桃猿隊曾豪駒重掌總教練兵符。中央社

去年季後閃電宣布不續約冠軍教頭古久保健二，距離冠軍遊行僅相隔一周，引發外界一片嘩然，一度導致教練團難產，12月中公布新賽季教練團，原一軍首席教練曾豪駒升任主帥，2023年台灣大賽不敵味全龍後交出兵符，睽違兩年重返總教練崗位，與2020年相同，擔起替球隊尋求衛冕任務，一軍設置兩名首席教練，分別是首席打擊教練林政億，以及原二軍總教練陳彥夆升任一軍首席守備教練，原一軍守備教練鄭兆行接任二軍主帥，球隊另外聘請紀品宏、王溢正回鍋擔任教練，馮健庭與黃偉晟卸下戰袍，也轉換身分幫助猛猿。

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