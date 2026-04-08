經典賽／台灣血脈一線牽 「費仔」用球棒為母親故鄉而戰

【撰文・鄧心瑜】

在經典賽之前，Stuart Fairchild和台灣之間的關係不算親密，美籍台裔、混血身份這些標籤新鮮卻陌生，隨著他代表中華隊參戰，逐漸被台灣球迷的熱情給收服，而他在台灣球迷眼中，逐漸從單純「具台灣血統」成為Team Taiwan實質戰力，甚至進一步成為球迷口中的「費仔」、「費寶」這樣帶有親切感的暱稱，他與這片土地之間的情感連結短時間內變得更加濃烈。

Fairchild與台灣的交集來自於母親，她12歲時離開台灣移民美國，從此未再踏上這座太平洋小島，對 Fairchild而言，台灣只是在談論家族往事時，朦朧又陌生的他鄉。然而就是這條與台灣相連的血脈，接到了來自「+886」中華職棒的聯繫，當時沒想太多，單純想為母親的家鄉效力，不敢想他的參賽引發多巨大的效應，在經典賽的表現讓全台灣球迷為他陷入瘋狂，短短一週之內贏得整個國家的人支持。

職業與現實拉扯 故事通往台灣

收到代表台灣參加經典賽的邀請時，真的覺得很榮幸也很興奮。 聯合報系資料照

Fairchild從6歲開始與棒球結下不解之緣，從小就展現不錯天賦，但他也坦言自己不是那種一路被視為天才的選手，「我不是一直都是隊上最好的球員，算是晚熟型。」到高中後明顯感受到自己進步速度增快，尤其高三那年打出相當好的球季，因此獲得一些大學提出附帶獎學金的入學邀請，進入北卡羅來納州的Wake Forest University後，大一賽季便一鳴驚人，入選了全美最佳新秀陣容、ACC聯盟最佳外野手，「當時我心中就確定了，自己有能力在這大學最高層級舞台競爭，只要能在這裡表現好，就有機會往職業發展。」

大二曾陷入一段低潮期，到大三時強勢反彈，打出成績相當好的一年，也是這時開始有職業球隊聯繫、球探在場邊觀察，隨著球季推進也心裡有底將獲得球隊指名，最終在第二輪前段獲得辛辛那提紅人選進，正式踏上追逐大聯盟夢想之路，「家人一直扮演相當支持我的角色，從未給過我壓力，對我來說我只是單純熱愛打球，並發現自己打得還不錯，而父母則希望我走在最適合自己的道路上，鼓勵我追求真正喜歡的事情。」

2017年成為紅人一員，從新人聯盟起步，Fairchild在小聯盟穩定且紮實成長，幾乎是一年就升上一個層級， 2020年轉隊至亞利桑那響尾蛇，很快在2021年迎來大聯盟初登場，順利敲出生涯首安，然而後續幾年頻繁被交易，光是2022年就待過水手、巨人、紅人等隊，也是這年季後收到來自台灣邀請加入中華隊。

費爾柴德特別於經典賽前到台灣，參與中華隊賽前打擊練習。 聯合報系資料照

「當我收到代表台灣參加經典賽的邀請時，真的覺得很榮幸也很興奮。」2022年Fairchild重回紅人，並在大聯盟獲得大量出賽機會且留下不錯成績，Fairchild以外野守備能力見長，打擊面有良好的本壘板紀律，那年在紅人合計38場出賽，24安、5轟，打擊率0.279、長打率0.523，是值得教練團給予更多空間培養的新秀，「我知道自己有機會拚進開季名單，真的很想延續前一年的好表現，我的目標是站穩大聯盟，是否答應台灣的邀請是個艱難的決定。」

最終Fairchild決定專注在大聯盟戰場，雖然婉拒了台灣的邀約，但始終在心中留下未完成的遺憾。因此2025年再次收到邀請時，幾乎沒有猶豫便答應下來，「三年過去了，我也在大聯盟累積一些經驗，代表我母親的國家出賽一直是我希望能在職業生涯結束前能做到的，再次收到邀請，感受到台灣真的很希望我加入，我也很開心做了這個決定，真的是很棒的經歷。」

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