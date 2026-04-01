中職／主力打者「花生糖」板凳出 悍將「不一樣了」很有感！

中華職棒於3月28日台北大巨蛋正式開打，隔日則三地開打，所有球隊都正式亮相。其中雖然熱身賽四連霸，卻自從2022年就沒有在例行賽首戰贏球的富邦悍將，開幕戰就排出令人很「不一樣了」的打線，主要一改多年二棒都安排助攻型打者，還有許多意想不到的人選被排出先發，而且兩戰排序也不同，收到不錯的效果。

早期的棒球比賽中，球隊能否排出固定打線，會被視為是否是一支穩定且成熟的球隊，造就許多經典的組合。但近年來農場制度建立、比賽張力增加、運動科學及數據蒐集分析等，打線安排已經不再是複製貼上，會因為球員狀態、對戰成績等各種原因有所不同，即使球隊主力都可能輪休。

然而富邦悍將多年來，重點多放在海歸球員，或是重點培養的中生代，因此將大多數的機會給了他們。其中范國宸、戴培峰、李宗賢、申皓瑋、王正棠等，被歷任總教練視為主力戰將，只要沒有受傷，無論打擊或守備狀況如何，他們即使面臨低潮年，還是獲得大量打席。這樣的調度不僅犧牲戰績，更壓縮其他球員的空間，未能讓球隊內部競爭更熱絡，以致養成效果有限，是他們長年積弱的原因之一。

富邦悍將這次史上最大的教練團改革，一、二軍都由日籍教練領軍，力求帶來不同的訓練觀念、建立嚴謹紀律。 富邦悍將提供

許多企業引進外部專業經理人，主要為了切斷人情包袱、技術及思維的改革，就是力求轉型，甚至也有找來國外CEO。富邦雖然每兩年就進行教練團改組，但卻發現無論多有資歷的總教練，調度竟大同小異，而且似乎未能掌握球員升降權。這次史上最大的教練團改革，一、二軍都由日籍教練領軍，力求帶來不同的訓練觀念、建立嚴謹紀律，並打破本土人情包袱以提升競爭力。

例行賽正式開打後，馬上就讓大家看到悍將打線不一樣的地方，有別以往選球不佳及揮大棒造成無效攻擊的狀況，現在不刻意追求長打，而是力求上壘，先求有再求好，另外靠大量戰術推進，增加得分機會。重點是打線安排，也不看名氣而是看狀況，「花賢」李宗賢未被列入一軍名單之中，一直被視為中心打者的申皓瑋，及王正棠都從板凳出發，以往的主力中生代，「花生糖」三人暫時都未能奪得先發的地位。

本季目前打線亮點，則是跟「花生糖」同期，至今拿不到一軍百場出賽的張洺瑀，他是富邦的二軍王，冰了多年總算獲得教練關愛的目光。另外還有球迷敲碗期待已久的2023年的榜眼王念好，以及暫居盜壘王的快腿林岳谷，內外野都有不同的風貌，而且他們獲得機會後，都打得很好，代表打線安排是經過近況及對戰的研究。

每年每支球隊都會喊出年度口號，但富邦悍將今年的「不一樣了」看起來不只是口號，而是真的力求改變！ 富邦悍將提供

每年每支球隊都會喊出年度口號，但富邦悍將今年的「不一樣了」看起來不只是口號，而是真的力求改變！勇敢地把「花生糖」李宗賢、申皓瑋、王正棠等挪出先發，收到不錯的效果，兩戰都10支安打以上，可說是近年不曾見過的打擊表現。這樣的改變，讓球隊更多位置出現內部競爭，也讓養成成果有機會轉化為戰力。

當然球季才剛開始，接下來冗長的例行賽才是真的考驗。這些球員要鞏固現在的先發地位，而「花生糖」本來就是有實力的球員，他們更要奪還失去的位置，形成更健康的良性競爭。對富邦而言，若能持續這樣的調度，即使要挑戰金盃仍有難度，但至少會更具競爭力，「不一樣了」會很有感！