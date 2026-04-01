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場外醜聞纏身場內連年衰退 「神鱒」楚奧特還能魚躍龍門嗎？

聯合新聞網／ Miguchii
場外醜聞纏身場內連年衰退 ，「神鱒」楚奧特還能魚躍龍門嗎？ 法新社
場外醜聞纏身場內連年衰退 ，「神鱒」楚奧特還能魚躍龍門嗎？ 法新社

若在路上隨機抽問大聯盟球迷，誰是目前地表最強球員，得到的答案不外乎是道奇隊二刀流巨星大谷翔平，或是三奪全壘打王、近四年平均每162場能狂轟59.4轟的洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge），大谷是大聯盟百年歷史罕見獨角獸，而賈吉生涯WRC+高居史上第三，無論選誰都是毫無爭議的合理選擇。

自2021年開始，大谷和賈吉包辦了兩聯盟合計10座MVP當中的7座，近兩季更是攜手完成MVP連霸，是大聯盟史上首見，連兩個球季國聯、美聯MVP由同一人完成連霸，宰制力獨走聯盟自成一檔，有美媒形容，兩人之間瑜亮情節讓人想起1980年代NBA「東鳥西魔」的風光，個人榮耀受矚目，帶隊成績也頻頻被拿來比較。

但在大谷與賈吉之前呢？天使隊外野手楚奧特（Mike Trout）是毋庸置疑的唯一解，身為2010年代最頂尖強打、天使隊史最佳球員，楚奧特的職業生涯從出道就不斷又用紀錄寫日記，2012年迎來首個完整賽季，直至2019年，8年期間楚奧特累積了1297安、280轟、196盜，攻擊指數1.006，OPS+178，7座銀棒獎、3座MVP、4度排名票選第二，年年入選明星賽，累積高達71.7WAR值，名人堂球員低標門檻坐落在60WAR左右，楚奧特當時年僅27歲，在這個大多數球員尚未獲得自由球員資格的年紀，楚奧特即便原地退休都能入選名人堂，巔峰時的全能身手可見一斑。

傷病過去成為楚奧特的代名詞，去年顯然是相當不好受的一年。 美聯社
傷病過去成為楚奧特的代名詞，去年顯然是相當不好受的一年。 美聯社

然而，傷病此後成為楚奧特的代名詞，事實上早在2017年就有跡可循，但年逾而立後更加惡化，楚奧特2021年只出賽36場，2023年缺席了半個賽季，2024年也只打29場，季前看似滿血回歸，季初火力四射，隨後急轉直下在一片戛然中提前結束賽季，幾乎已成為了近年楚奧特的循環，去年由於膝傷復發，楚奧特大部分時間被安排在DH，130場出賽是自2019年MVP賽季後新高，同時0.797攻擊指數創下2011年新人賽季後新低（該年只出賽40場），也只累積1.8WAR值，禍不單行，去年季後楚奧特遭爆出曾在休息室向隊職員舉行惡作劇挑戰，風評大受打擊，顯然是相當不好受的一年。

出勤率、成績都呈直線下滑，即將滿35歲的一代神獸似乎正在讓人遺忘曾經的他有多麽可怕，隨著新賽季到來一切又從頭，楚奧特再次以健康身軀迎接新賽季，宣告回歸最熟悉的中外野防區，時間逐漸追上腳步，但楚奧特最大的敵人還是自己，過往球壇至尊實績和履歷就擺在那邊，藍鳥隊老將外野手史布林格（George Springer）歷經數年沉寂，一度被認為將被聯盟淘汰，卻在35歲再創巔峰，打出生涯最高OPS+，因此，只要楚奧特沒有退步到讓人懷疑是不是忘記打球，始終能讓人相信，去年不到0.8的攻擊指數有很大反彈空間。

進階數據也能夠佐證這點，一般而言，打者老化曲線中有兩個指標，首先是擊球品質下滑，受年齡影響，力量逐漸退化不若全盛期，自然會降低製造強勁擊球的比例，但從楚奧特擊球相關數據來看，雖尚未回到巔峰，但仍是聯盟頂尖，上賽季楚奧特的出色擊球率（Barrel%）勝過聯盟93%打者，且有高達49.3%的擊球是強擊球（擊球初速超過95英里），同樣是PR85高水準，甜蜜點比例（仰角在8-32度之內的擊球佔比）來到44.4%，領先全聯盟所有符合資格的打者，楚奧特保有重擊小白球的純力量，一旦碰上失投就能狠狠懲罰投手。

楚奧特選球可以讓球迷們暫時放心，判讀好球帶的能力沒有任何問題。 路透
楚奧特選球可以讓球迷們暫時放心，判讀好球帶的能力沒有任何問題。 路透

第二個指標則是選球，手眼協調能力猶如強打者的命脈，揮棒速度退化後身體跟不上眼睛反應，更多地揮空、更頻繁追打壞球，心有餘而力不足，聽起來無奈，卻是每一位打者退化時必經之路，然而就這點來看，楚奧特可以讓球迷們暫時放心，上季把精湛選球眼發揮得淋漓盡致，壞球追打率僅20.7%，排名聯盟前2%，保送率也是頂尖的15.6%，在符合資格的打者中高居第四，判讀好球帶的能力沒有任何問題。

數據也有其隱憂，楚奧特揮空率29.9%屬聯盟後段班、三振率32%並列聯盟第三高，一方面是手眼協調能力下滑確實體現在楚奧特的打席中，另一方面是楚奧特一直都很願意猛力揮棒換取長打，好消息是楚奧特揮空的都是好球，即便退化，仍不會盲目攻擊不擅長的球路，楚奧特依舊具備頂尖長打者的一切特色。

從春訓開始，楚奧特不僅身體狀況良好，春訓初期衝刺速度更達到每秒29.9英尺，30英尺以上往往被視為精英級別，這是楚奧特自2024年4月左膝半月板撕裂後最好的數字，也比上季還要優秀，去年每秒27.9英尺是自2015年進入Statcast時代後最差，顯示他正一點一滴找回流失的運動能力，當然也有助於鎮守移動範圍遼闊的中外野，2024年以來，楚奧特只守過24場中外野，現在守備狀態為何不得而知，但為了確保楚奧特能健康出賽整季，可以預見楚奧特還會有不少場次以DH身份出戰，「能再次回到賽場上奔跑感覺真好，在中外野我感到很自在，我喜歡待在那裡。」

如果楚奧特(右)能在中外野健康出賽，維持平均水準的守備能力，絕對是一項對天使隊、對棒球界都值得欣喜的事情。 美聯社
如果楚奧特(右)能在中外野健康出賽，維持平均水準的守備能力，絕對是一項對天使隊、對棒球界都值得欣喜的事情。 美聯社

如果楚奧特能在中外野健康出賽，維持平均水準的守備能力，加上產值依舊的球棒，再度產出5WAR以上的賽季可說是輕而易舉，也絕對是一項對天使隊、對棒球界都值得欣喜的事情，畢竟身為現役WAR值第一人，楚奧特還有許多偉大紀錄在射程範圍內，除了有機會在退休前完成2000安、500轟里程碑，另一看點是能否成為「普神」普荷斯（Albert Pujols）後下一個、歷史第33個生涯累積破百WAR球員，進一步挑戰更高歷史定位，對一名被譽為現代神獸的球員而言，健康，始終是通往偉大的最後一道門檻。

MLB專欄 天使 Mike Trout 大谷翔平 Aaron Judge

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