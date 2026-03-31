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李亦伸：選出我的年度MVP 其實很簡單就是亞歷山大

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
亞歷山大關鍵球把握度和穩定性都是第一，防守投入和絕不失常表現，依然是最有比賽影響力球員。 法新社
亞歷山大關鍵球把握度和穩定性都是第一，防守投入和絕不失常表現，依然是最有比賽影響力球員。 法新社

過去一周NBA年度最有價值球員(年度MVP)意外燒出火熱話題，挺馬刺長人溫班亞瑪的一下子多了很多，支持雷霆後衛亞歷山大的不在少數。

溫班亞瑪競爭年度MVP網路聲量突然爆漲，成為焦點話題並得到各種支持，主要原因是溫班亞瑪在一次賽後訪談中自我表態，「我覺得年度MVP評判標準太過重視進攻得分數據，防守佔比賽一半，不應該被忽略，而且我在進攻端作用和影響力，也不僅止於得分數據。」

溫班亞瑪的理性提醒和對年度MVP評判標準，確實打動很多人。

美國NBC電視球評史考拉布瑞尼(Brian Scalabrine)直接挑明，「我心目中年度MVP就是溫班亞瑪，我從未看過每次攻防都具備這麼大影響力球員，或許他個人數據還不到最高端，但上季MVP雷霆亞歷山大和上上季MVP金塊中鋒約柯奇，都是賽季在場上和不在場上正負值最高球員，今年溫班亞瑪同樣達到這個水平。」

NBA官網也跟著搖擺，上周年度MVP排名溫班亞瑪今年球季第一次站上第一，把亞歷山大和湖人後衛唐西奇分別擠到第二、第三。

這太有趣，充滿各種爆點和議論空間。

溫班亞瑪的提醒防守占一半，不應該被忽略，對年度MVP評判標準，確實打動很多人。 法新社
溫班亞瑪的提醒防守占一半，不應該被忽略，對年度MVP評判標準，確實打動很多人。 法新社

我對年度MVP評判有四個關鍵指標：

1、球隊戰績：這是第一指標，沒有分區前二至少前三排名，理性和理論上都不該被列入評比。

2、個人數據：溫班亞瑪今年球季場均24.2分+11.4籃板+3.1火鍋，亞歷山大場均31.4分+6.5助攻，約柯奇賽季場均28分「大三元」，湖人後衛唐西奇場均33.7分+8.2籃板+7.8助攻，都很有說服力。

3、比賽影響力：就像史考拉布瑞尼說的，場上正負值是很重要指標和評判標準，那是一名超級球星和MVP等級球員對球隊和比影響力最關鍵衡量。

4、球隊角色與比賽關鍵性：這部分並不抽象，球隊能不能少了你，比賽勝負和戰力都會說明一切。亞歷山大就是雷霆關鍵決勝球員，唐西奇也是湖人不能少的第一球星，約柯奇對金塊重要性和贏球都是不能缺的指標。

湖人後衛唐西奇場均33.7分+8.2籃板+7.8助攻，在年度MVP競爭上都很有說服力。 路透
湖人後衛唐西奇場均33.7分+8.2籃板+7.8助攻，在年度MVP競爭上都很有說服力。 路透

這個評判指標溫班亞瑪很吃虧，今年球季溫班亞瑪傷停或輪休比賽，馬刺還能打出12勝4敗戰績，勝率7成5，跟馬刺目前56勝18敗7成57勝率差不多。馬刺團隊和陣容深度、角色球員全面提升，稍弱溫班亞瑪在馬刺角色和關鍵性。

很少有那個年度MVP球星在球隊缺少他的比賽還能打出7成5勝率。溫班亞瑪缺陣的16場比賽樣本不多，但也不是很少，具有相當參考價值。

在這幾個年度MVP關鍵評判指標中，金塊和湖人戰績落後雷霆、馬刺太多，基本上已經出局。

東區戰績第二塞爾蒂克第一球星後衛布朗(Jaylen Brown) 今年球季打出場均28.6分+7籃板生涯最佳表現，布朗也是年度MVP五大熱門之一，但賽季勝場還是落後雷霆、馬刺有些微差距，帶朗想要拉下賽季低標60勝球隊雷霆、馬刺一號球星，難度更高。

溫班亞瑪(右)想要在年度MVP票選中超越亞歷山大(左)，最大可能就是馬刺戰績壓過雷霆。 路透
溫班亞瑪(右)想要在年度MVP票選中超越亞歷山大(左)，最大可能就是馬刺戰績壓過雷霆。 路透

目前溫班亞瑪想要在年度MVP票選中超越亞歷山大，最大可能就是馬刺戰績壓過雷霆，雷霆目前59勝16敗，馬刺56勝18敗，兩隊例行賽都剩下8場，雷霆暫時領先馬刺2.5場勝差，馬刺當場有機會，但還是需要雷霆自己多搞砸幾場比賽。

我的年度MVP是亞歷山大，他還是聯盟第一人，關鍵球把握度和穩定性都是第一，防守投入和絕不失常表現，依然是最有比賽影響力球員。

特約記者李亦伸

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