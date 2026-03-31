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中職／悍將換教頭展現不同風格 可期待王念好成為台灣金倒永

聯合新聞網／ 福耳
王念好(左一)在熱身賽打出2轟。富邦悍將提供
王念好(左一)在熱身賽打出2轟。富邦悍將提供

各國職棒在上周陸續開幕，但經典賽餘韻仍在，要說誰是經典賽最受注目的亞洲職棒球員，那非韓國的文保景莫屬，文保景在經典賽出賽5場，打擊率高達4成38，還有2轟及11分打點，奪下預賽的打點王；而韓國另一名強打少年金倒永，雖然打擊率只有2成，也有1轟及全隊次多的4分打點。

文保景去年在韓職打出24轟、108分打點，連續2季都有20轟、100分打點以上的成績；金倒永去年因腳傷只出賽30場，打出7轟及27分打點，不過24年球季出賽141場，打出38轟及109分打點，還跑出全聯盟最多的10支三壘安打及40次盜壘，6成47的長打率及1.067的OPS也都是當年聯盟最高，143分的得分則創韓職紀錄，2人未來仍會是韓國在國際賽上的中心打線，重點是2人分別才25及22歲。

中華隊這次經典賽的中心打線由張育成、陳傑憲、林安可等人擔任，但多人超過或已近30歲，這些球員在下一屆經典賽能否再參與是個問號，中職自己培養出來的強打少年又會是誰？

依目前情況看來，中職目前型態與金倒永最接近的打者就是富邦的王念好

擁有長打能力的王念好原本是當年狀元呼聲最高的新秀，由於上過大聯盟的林子偉宣布回台參加選秀，才落到第2順位，被富邦選進後在23年球季尾聲首度上一軍，出賽4場，15個打數打出5支安打，3成33打擊率還帶有3分打點，為職棒生涯打出一個不錯的開始，讓球迷期待他接下來的發展。

金倒永是目前韓職數一數二的強打少年。法新社
金倒永是目前韓職數一數二的強打少年。法新社

之後2個球季王念好在二軍交出穩定的打擊數據，上一軍的時間也不算短，卻常在板凳待命，未獲得太多實際上場機會，24、25年球季都僅出賽約50場，打席都只在150個左右，以一名頂級新秀來說真的太少，而且富邦前2季的戰績不佳，是練新秀的絕佳時機，這種毫無計畫的養成方式不但阻礙新人的成長，也無視球隊的未來，直到球季最後幾場王念好才得以固定先發，他在這7場打出2成7的打擊率、1轟及6分打點的成績。

延續去年的長打展現，王念好在熱身賽出賽9場，打出2轟及7分打點，都是全隊最多，對富邦在熱身賽4連霸做出一定的貢獻，今年一軍首場比賽被排上先發打線，打出2支安打、1分打點，還有2次盜壘，以及最後一球快傳一壘的精彩守備。

後藤光尊在上任的一軍首戰就展現不同的調度風格。<a href='/search/tagging/2/富邦悍將' rel='富邦悍將' data-rel='/2/122246' class='tag'><strong>富邦悍將</strong></a>提供
後藤光尊在上任的一軍首戰就展現不同的調度風格。富邦悍將提供

富邦今年更換總教練後，首戰調度就不同於往年，申皓瑋、王正棠，甚至於重金禮聘的自由球員林岱安都未排進先發打線，不執著於固定人選，誰近況好誰就上場，積極採用速度戰等，球隊風格及戰術相較於過去2年有明顯的變化，在這種正向的改變之下，王念好有望在今年兌現隱之狀元的天賦，成為中職的金倒永。

棒球專欄 中華職棒 富邦悍將 王念好

福耳

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