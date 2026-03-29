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花式滑冰／美國花滑名將馬里寧甩奧運陰霾 在世錦賽3連霸

中央社／ 布拉格28日綜合外電報導
美國花滑明星、有「四周跳之神」稱號的馬里寧，在世界花式滑冰錦標賽奪下金牌，連續3年稱霸世錦賽。 新華社
美國花滑明星、有「四周跳之神」稱號的馬里寧，在世界花式滑冰錦標賽奪下金牌，連續3年稱霸世錦賽。 新華社

美國花滑明星、有「四周跳之神」稱號的馬里寧（Ilia Malinin）今天一甩上月在冬季奧運的陰霾，在世界花式滑冰錦標賽奪下金牌，連續3年稱霸世錦賽。

馬里寧目前21歲，這兩年多來接連在國際賽事奪冠，且拿下2024年與2025年世錦賽冠軍，是上月米蘭-科爾蒂納冬季奧運的金牌大熱門，不料他在奧運的長曲賽事兩度摔倒，災難性演出讓他一路跌出頒獎台外，最終以第8名完賽。

法新社報導，馬里寧在本屆世錦賽一路領先，在短曲接連以高難度跳躍拿下111.29分，接著在長曲拿下218.11分，最終以總分329.40獲得金牌。

日本選手鍵山優真儘管在短曲出現失誤，以93.80分位居第6，不過在長曲以細膩的表現與滑冰技術擄獲全場拿下212.87分，以總分306.67拿下銀牌。

鍵山優真是2022北京冬奧與2026米蘭冬奧的銀牌得主，本屆世錦賽獲得亞軍是他第5面世錦賽獎牌。

另一名日本好手佐藤駿是米蘭冬奧銅牌得主，他在短曲以95.84分暫居第4，長曲部分沒有出現重大失誤的情況下，拿下192.70分，最終以總分288.54取得銅牌。這也是佐藤駿首面世錦賽獎牌。

馬里寧今天在捷克首都布拉格比完長曲後激動地表示，「我的期望是完整地呈現長曲，而我確實做到了」。

這名21歲小將告訴記者，面對賽季結束，他感到「鬆了一大口氣」，「我調整心情之後來到這邊…我最想做的事情就是逃離自我並享受冰上每個時刻，以及玩得愉快，而我也如願達成這些目標」。

這是馬里寧在奧運結束後的首場比賽。他這次比賽比奧運更為謹慎，簡化動作難度，尤其把他招牌的艾克索（Axel）4周跳改成3周。

同時，他也把4周跳從7次減到5次，儘管降低難度與跳躍次數，仍在奧運失利後拿出令人印象深刻的表現。

而他也成為自美國名將陳巍（Nathan Chen）之後，再度在世錦賽3連霸的選手。

金牌 美國 奧運

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