MLB新賽季MVP預測大熱門？紅襪少主安東尼為何獲外媒看好

大聯盟2026賽季迎來開幕，各大運動傳媒陸續端出他們的Bold Prediction（大膽預測），如同字面上的「大膽」，如果拿出大谷MVP、史庫柏（Tarik Skubal）奪得塞揚等這種司空見慣的預測，讀者可不會買單；意外的是，紅襪21歲少主安東尼（Roman Anthony）將在新賽季破繭而出，似乎已經成為所有外媒的共識，甚至The Athletic還作出大膽預測，認為他將在新賽季強壓法官賈吉（Aaron Judge），奪得美國聯盟的最有價值球員，這位生涯只有71場大聯盟出賽紀錄的小將，為何能贏得外界壓倒性的好評？

有觀賞本屆經典賽的讀者想必不會陌生，安東尼就是遞補受傷的卡洛爾（Corbin Carroll），成為本屆美國代表隊陣中最年輕的球員；準決賽對上多明尼加克服左對左的劣勢，面對索托（Gregory Soto）敲出制勝全壘打，合計經典賽出賽 7 場，繳出 .280/.400/.520 ，貢獻 2 轟與 7 分打點的優秀成績，是美國隊陣中少數棒子「清醒」的球星；能在眾星雲集的美國隊擔任先發外野手，想當然他菜鳥球季的成績也絲毫不馬虎，總計出賽71場、303個打席，打擊三圍 .292/ .396/ .463、8轟、32分打點，wRC+ 高達145，眼看又是一名巨星的誕生，紅襪馬上在季中端出8年1.3億美元（約新台幣38.8億）的延長合約，綁住這位未來之星直到2034年。

代表美國的安東尼(中)經典賽準決賽對上多明尼加克服左對左的劣勢，敲出制勝全壘打。 法國新聞社

從上賽季的小樣本數據可以發現，年僅21歲的安東尼已經展現超齡的本壘板紀律，他的壞球追打率（20.0%，聯盟平均為28.4%）低得可怕，迫使投手必須將球投進好球帶正面對決，而一旦球進入他的狩獵範圍，其頂尖的擊球初速便會令對手付出代價，他的平均揮棒速度為75.1英里、60.3%的強勁擊球率（HardHit%）高居聯盟第一，領先大谷翔平、賈吉以及史瓦伯（Kyle Schwarber），94.5英里的平均擊球初速也排在聯盟第四，處處可見他設定球路的耐心，以及一出棒就是重傷害的威壓感。

此外，即便強度拉到大聯盟層級，安東尼對於這些頂尖投手們的火球可說是毫無畏懼，上個賽季他面對374顆速球，繳出 .387的高打擊率、 .496的xwOBA（預期加權上壘率），以及68.9%的HardHit%；而面對右投手投出的反向變化球（在此以變速球為例），安東尼也能有效做出回應，打下 .381的xwOBA與42.9%的HardHit%，說他是紅襪下半季最具威脅的打者絲毫不為過。

考慮到安東尼只21歲、未完全體的年紀，已經繳出如此優秀的數據，且仍有很大的進步空間。 美聯社

然而，天才並非完全沒有弱點，《Baseball Savant》提供的數據顯示，安東尼的飛球率僅為31.0%，這數字比聯盟平均要低上許多，且滾地球率高達51.1%，雖然還是能轉換成15.5%的Barrel，但不得不承認，這樣的擊球傾向大大削弱了安東尼長打的產能，而這也是為何多數預測系統對他在新球季能繳出單季20轟的成績持保留態度；相對地，若安東尼能進一步調整擊球仰角，他的全壘打產能有機會會從目前的15至20轟，暴增至單季30、40轟以上，也會更接近外媒預測中美聯MVP的雛形。

如上所述，外界對安東尼的想像並非盲目，尤其考慮到他21歲、未完全體的年紀，已經繳出如此優秀的數據，且仍有很大的進步空間，這讓外界對他的上限充滿想像；無論他能否在今年再次複製那驚人的菜鳥球季，還在持續進化的他只要將球持續擊向空中，那些驚人的擊球初速將轉化為更恐怖的長打產出，或許今年就拿下MVP的預測是大膽了點，但放長遠來看，安東尼成為巨星之路似乎只是時間上的必然。