日職／10億主力遠離核心 巨人寄望新勢力的曙光

日本職棒2026年賽季於27日開幕，與太平洋聯盟的軟銀、日本火腿雙強鼎立不同，中央聯盟幾乎一致看好阪神虎隊能夠二連霸。不過開幕戰當中讀賣巨人隊就以3比1擊敗宿敵阪神虎，展現阿部慎之助重新整軍之後的成果，也讓各路球評以及球迷都重新見識到2026年巨人軍即使缺少了多名主力，但並非好惹。

巨人隊先發左投竹丸和幸是一介新人，2025年選秀第一指名入團，他在27日先發6局失1分拿下日職生涯首勝，也成為巨人隊史上第一位在開幕戰拿下先發勝投的新人投手。加上兩名洋砲卡貝吉（Trey Cabbage）和達貝克（Bobby Dalbec）都擊出全壘打，打敗了天敵投手村上頌樹，

巨人本季戰力衝擊不小，除了四棒強打岡本和真轉往美國大聯盟多倫多藍鳥隊發展之外，巨人牛棚最後2道防線（翁田）大勢、Raidel Martínez都受到參加WBC世界棒球經典賽的影響而缺席開幕戰。加上本土王牌戶鄉翔征狀況遲遲未能回復而下二軍，等於原先球隊的四棒再加上王牌先發都不在陣中，守護神、當家佈局投手也缺席，開幕陣容戰力處於大大不利的巨人隊竟然能夠擊敗阪神虎，巨人球迷想必更加驚喜。

巨人本季戰力衝擊不小，除了四棒強打岡本和真轉往美國大聯盟多倫多藍鳥隊發展。 路透

對巨人隊球迷而言，還有一個一則以喜一則以憂的現象在於，這一天球隊的高薪主力起不了太大作用，但另一方面有幾名新勢力崛起。明星游擊手坂本勇人打先發第七棒，已經逐漸遠離中心打線，外野手丸佳浩（熱身賽打擊率0.167）不在先發打線上，FA轉隊加入才第二年的甲斐拓也（熱身賽打擊率0.176）甚至不在一軍名單裡，而這3名主力的年薪合計高達8億日圓（坂本勇人3億、甲斐拓也3億、丸佳浩2億），如果再加上2億4,000萬的戶鄉翔征，就已經超過10億日圓以上。取而代之的是新人竹丸和幸、職棒三年級生泉口友汰、新洋砲達貝克（Bobby Dalbec）以及代班守護神田中瑛斗這些新勢力扮演致勝英雄。加上幾名新生代選手的培養逐漸出現成果，都是岡本和真離隊、戶鄉翔征低迷不振情況下球隊的曙光。

甲斐拓也是他自從2016年之後、相隔10年再度開幕從二軍出發。他在熱身賽出賽7場比賽只有0.176打擊率，即使守備能力有一定水準，不過還是被岸田行倫、大城卓三、山瀬等3名攻擊表現較優的捕手所取代。尤其是29歲的岸田行倫，去年例行賽出賽87場繳出0.293打擊率，熱身賽更是高達0.471，因此在開幕戰被排在先發第五棒，負責保護第四棒的洋砲達貝克，可見監督阿部慎之助對他的信任程度。同時岸田行倫還可以兼守一壘，對教練團來說更加容易調度，今年上場空間可望超越過去兩年的87-88場，締造個人生涯新高。只是如此一來，透過FA以5年15億日圓轉隊加入的甲斐拓也，處境將會更加困難。

巨人隊明星游擊手坂本勇人打先發第七棒，已經逐漸遠離中心打線。 聯合報系資料照

外野方面，卡貝吉（Trey Cabbage）第二年適應日職之後的期待值大增，23歲的中山礼都潛力無窮，加上行使FA從日本火腿隊轉隊加盟的松本剛曾是2022年的洋聯打擊王，實績豐富，也使得老將丸佳浩的出賽空間大受擠壓，去年首度出賽不及100場，巨人隊還有若林樂人、淺野翔吾、佐佐木俊輔等年輕外野好手，丸佳浩本季勢必將面臨更激烈的競爭，但相信巨人教練團將樂見這樣的良性競爭。