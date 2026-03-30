中職／聯盟再推一系列縮時新政 可望刷新元年2小時46分紀錄

近年中華職棒導入一系列縮時政策，比賽時間大幅縮短，去年球季不到3小時，今年球季中職聯盟進一步推出縮時新規定，有機會刷新職棒元年2小時46分的聯盟紀錄。

2016年開始中職採用彈力球，比賽時間暴衝，2019年平均每場比賽（包含延長賽，以下同）耗時3小時34分、9局比賽場均耗時3小時31分都創聯盟新高，近年引進投球計時器，比賽時間大幅度縮短，2024年場均3小時8分、9局比賽場均3小時6分已初見成效。

去年球季更明顯，場均2小時56分、9局比賽場均2小時54分，都在歷年高居前4名，不只球迷看了很有感，職棒從業人員也充分感受到縮時政策帶了的好處，那就是比賽節奏明快，不像彈力球年代那樣拖泥帶水。

今年球季開打前中職聯盟宣布一系列縮時新政，包括壘上無人時，投手必須在倒數18秒歸零前啟動投球，壘上有人時，投手必須在倒數23秒歸零前啟動投球，原規定分別為20秒、25秒，另外，壘上有人時，投手面對同一打席最多牽制或退板最多2次，原規定為3次。

比賽暫停時間也有新規範，教練暫停以跨越界外線開始計時。 聯合報系資料照

比賽暫停時間也有新規範，原本規定野手暫停15秒、教練暫停40秒、需要翻譯則是60秒，新規定是無論教練暫停或野手暫停，時間皆為40秒，野手暫停以主審宣告暫停後開始計時；教練暫停以跨越界外線開始計時。

換投時間部分，原本規定從主審宣告換投後120秒內，投手必須完成熱身，今年規定改成90秒內必須完成熱身，戶外牛棚以跨越界外線開始計時；室內牛棚以進入場內開始計時。

我覺得最棒的新規定是這一條，那就是以往翻譯常拿著毛巾上投手丘給投手擦汗，實則傳遞教練團所希望傳達的訊息，等同教練喊暫停上投手丘，新制修改為，僅允許在教練暫停期間，相關人員可遞送毛巾予場上選手。

今年球季中職正式引進「加大壘包」，壘包由邊長15英吋的正方型增大至18英吋。 聯合報系資料照

中職一直跟著大聯盟的規定走，好比說今年球季中職正式引進「加大壘包」，壘包由邊長15英吋（38.1公分）的正方型增大至18英吋（45.7公分），還有 「波西條款」、投球計時器，雖然前幾年中職在全面執行縮時政策，曾多次因球場設備不足和狀況百出飽受抨擊，不過後來陸續修正，目前愈打愈上手。

去年大聯盟平均每場比賽時間為2小時38分，9局內結束的比賽，時間超過3小時30分僅 3場，比賽時間大幅縮短，今年經典賽也全面比照大聯盟投球計時器，常看到比賽不到2小時30分就搞定，中華隊首戰澳洲更是2小時15分就打完，比賽節奏明快且緊湊，絲毫不影響精采度。

過去中職36年，平均每場比賽時間以1990年的職棒元年2小時46分最短，再來是1991和1995年的2小時55分，然後就是去年的2小時56分；以9局比賽場均時間來看，1990年的2小時46分最短，然後是1995年的2小時52分，1994年的2小時54分則與去年相同。

本季中職推出一系列縮時新政，確實有機會刷新比賽時間紀錄。 聯合報系資料照

換句話說，今年球季中職平均每場比賽（包含9局和延長賽）只要雙雙縮短為2小時45分，就能打破職棒元年最短時間紀錄，以本季中職推出一系列縮時新政，確實有機會刷新紀錄。