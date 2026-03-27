一步錯步步錯向字母哥說掰！ 公鹿近五年操作「凸槌100%」

公鹿今年球季幾乎提前結束，悲劇收場，29勝43敗東區第11，例行賽剩10場，落後季後賽附加賽最後一席東區第10魔術38勝34敗9場勝差，公鹿想要打進附加賽只剩理論。

曾經輝煌，2021年成功奪冠公鹿走到這裡，可以說「一步錯步步錯」，近五年各種操作和聰明決策，凸槌率100%。今年夏天公鹿可能被迫要交易聯盟王牌超級球星之一「字母哥」安戴托昆波。

公鹿操盤手是總管霍斯特(Jon Horst)，2017年上任，2021年公鹿成功奪冠，贏得球團高層賞識，連續八年幫助公鹿打進季後賽。2025年4月即使第一輪季後賽系列公鹿0：2落後溜馬，但霍斯特依舊得到老闆肯定提前續約，所有發展和離奇劇本都讓人難以置信。

公鹿在字母哥帶領下拿到一冠，但此後各種圍繞他補強的操作都失敗收場。 美聯社

2021年成功奪冠，霍斯特做的每一個決策都是對的。奪冠後連續兩年季後賽鎩羽而歸，2023年夏天迄今，霍斯特所有操作和每個決策都是錯的，正確一點說法是「運氣都極度不好」。

公鹿盛極而衰故事，球隊顛峰甚至只有一年，演變到今年夏天可能被迫交易字母哥，所有故事只能說人生無法預測，各種意外遠遠超過所有美好計畫。

公鹿是2021年NBA總冠軍，2024年季中錦標賽「NBA盃」冠軍，31歲字母哥是近七年聯盟三大球星之一，2023年還從拓荒者交易拿下明星後衛三分神射里拉德，安戴托昆波是2019、2020兩季年度MVP，公鹿幾乎擁有超級球星、傲人天賦、爭冠籌碼。

只是命運弄人。

公鹿2021年奪冠先發五人，在衛冕失敗後就被拆散，現在回頭看送走哈勒戴是衰敗的起點。 美聯社

霍斯特2020年夏天從鵜鶘交易換來哈勒戴，可以說是神來之筆，30歲哈勒戴在鵜鶘7年，防守一流組織OK，但三分外線並不靈光。2020-2021公鹿生涯第一季就打出5成命中率和3成9三分命中率，跟字母哥聯手帶領公鹿成功奪冠。

公鹿生涯第一季奠定哈勒戴聲名和穩定形象，2021年東京奧運哈勒戴為公鹿贏得總冠軍後馳援美國男籃，他成為美國男籃衛冕奧運金牌那張關鍵拚圖，哈勒戴不只拯救美國男籃總教練波波維奇，也在比賽中比下美國男籃主控里拉德。

里拉德原本就被視為2021年東京奧運美國男籃主控，但除了三分球，哈勒戴防守強度、比賽影響力、團隊作用、國際賽對抗能力、穩定韌性都更勝里拉德。

霍斯特上任四年，不但看人精準、戰略目標清析，教練選材交易各種操作都讓人眼睛一亮。

接下來霍斯特就沒那麼好運。

2021-22球季公鹿衛冕之路，公鹿倒在季後賽第二輪，2022-23球季公鹿第一輪直接打包，字母哥系列賽因傷停只打3場。

哈勒戴來到塞爾蒂克後馬上就幫綠衫軍奪冠，字母哥肯定五味雜陳。 美國聯合通訊社

2023年夏天霍斯特不知道那裡來的創意想法，推動一筆三方交易送走哈勒戴，就那麼巧迎進拓荒者後衛里拉德搭檔字母哥。跟哈勒戴同齡里拉德是當年得分榜第三，場均32.2分，每場可以投進4.2個三分球，字母哥有了場均30+超級得分手和三分神射搭檔，公鹿再度奪冠目標指日可待。

公鹿近三年柔腸寸斷故事，大家應該印象還很深刻，2023-24季後賽字母哥直接傷停報銷，2024-25年字母哥再度因傷打打停停，季後賽第一輪只打了5場，公鹿連續第三年季後賽倒在第一輪，這三年季後賽字母哥一共只打了8場球，其中2024季後賽一場都沒上。

里拉德和字母哥只合作兩季，但季後賽都先後因傷倒下無法合體，童話故事沒有好的結局。 美國聯合通訊社

更慘的是里拉德在2025年4月季後賽第一輪G2復出，卻遭遇阿基里斯鍵斷裂，傷停至少一年，可能更長。7月公鹿決定裁掉里拉德，未來兩年1.13億美元薪資分五年給付，同時用四年1.07億美在自由市場搶下溜馬中鋒特納，為字母哥添加爭冠幫手、創造空間、提升禁區防守。

霍斯特過去三年每一個決策都賭很大，但幾乎每個決定和選項都以失敗收場，字母哥今年球季四度傷停，整季只打36場生涯最低，特納場均11.9分、5.3籃板，幾乎沒能跟字母哥健康完美合體，打出預期團隊戰力。

公鹿從溜馬挖來10年老臣透納，可惜與字母哥並未形成好的化學效應。 美聯社

只要字母哥不能健康出賽，任何聰明操作和組合都沒用，這應該是霍斯特八年來最深刻體驗。

今年夏天公鹿交易字母哥，勢難避免。