中職／桃猿連霸看先發投手 兄弟隱憂在牛棚、悍將則不一樣了

2026中華職棒球季將在3月28日開打，季後補強最大的富邦悍將又在官辦熱身賽拿到冠軍（與台鋼雄鷹並列）、熱身賽4連霸，大家很關心今年會不會又是「季前宇宙邦」，不過富邦今年有一點不一樣，將會是今年爭奪季後賽的黑馬。樂天桃猿想要連霸，關鍵在本土投手戰力；中信兄弟依舊是奪冠熱門，但牛棚投手是最大隱憂。

樂天桃猿最大倚恃是進攻火力。打線具備壓迫性與速度優勢，能透過積極進攻製造大量得分機會。老將林泓育、林智平、余德龍、林子偉及中生代球員林立、陳晨威、梁家榮、林承飛、成晉等人，加上馬傑森構築成主力攻擊戰力，新生代何品室融以及林政華將會是今年的看點。

但相較之下，樂天桃猿的本土投手戰力仍顯薄弱，4位洋投威能帝、艾璞樂、魔爾曼及麥斯威尼將扛3場先發，失去本土王牌黃子鵬後，誰可以扛下本土先發重任，尤其牛棚穩定性不足，導致戰績容易出現大幅波動。本季桃猿能否重返爭冠行列，將高度取決於投手群表現。

中信兄弟本土牛棚戰力近幾年呈現疲態(圖為李振昌)、是球隊一大隱憂。 余承翰

中信兄弟近年持續維持高檔戰力，2026年依舊是最被看好的球隊。打線方面兼具長打與串聯能力，能在不同戰況中靈活調整進攻策略，優異的守備能力是中信兄弟最大本錢，不過部分主力球員年齡逐漸增長，體能與傷病風險成為隱憂，但有完整陣容與比賽經驗下，仍具備爭冠能力。

有勝騎士、德保拉、羅戈、黎克、陶樂、馬奎爾6位洋投，羅戈是主力先發，勝騎士在熱身賽展現回歸戰力，剩下一席洋投先發就看德保拉與黎克、陶樂3人誰可以搶下，黎克在熱身賽不是很理想，陶樂還在適應中，德保拉還在調整中。

本土投手先發主要是鄭浩均與魏碩成，還需一位本土先發投手，難道還要靠鄭凱文嗎？本土牛棚戰力近幾年呈現疲態，李振昌、呂彥青、吳俊偉、蔡齊哲之外，誰可以跳出來呢？

統一獅隊主力球員陳傑憲邁32歲，新舊交替與傷勢管理是關鍵。 聯合報系資料照

統一獅今年少了主砲林安可以及主戰捕手林岱安，打線火力需其他本土球員補齊，林佳緯等新生代外野手已接班，打線串聯度高，打擊火力還是核心競爭力，具備高度爆發性，能在短時間內改變比賽走向，隨著年輕野手逐漸成熟，攻擊層次更加多元，團隊得分能力持續提升。要擔心的是主力球員陳傑憲邁32歲、蘇智傑31歲，新舊交替與傷兵管理是關鍵。

投手戰力仍是獅隊最大變數，洋投有布雷克、獅帝芬、喬登、銳力獅4人，本土先發有胡智爲、郭俊麟以及FA補償獲得的江少慶，但本土先發輪值穩定性不足，牛棚投手陳韻文及林詔恩都有手傷，總教練已宣布由年輕投手鍾允華扛終結者，高偉強、李軍以及日籍髙塩将樹都重要牛棚戰力。

味全龍打者陳子豪，歷經上季加盟低潮之後，新球季能否重現火力。 聯合報系資料照

味全龍去年補強陳子豪及朱育賢之後，整體表現不佳，打線火力起伏較大，關鍵時刻缺乏穩定長打支援，今年期待瘦身有成的陳子豪可以發揮長打火力，若能在攻擊端有所突破，有機會成為本季最大黑馬。

投手戰力少了徐若熙，本土先發要由誰扛？曾仁和嗎？黃暐傑嗎？是味全龍一大難題但成功挖角原樂天桃猿王牌「魔神樂」（更名魔神龍），搭配鋼龍、蔣銲、梅賽鍶、伍鐸組成的先發輪值還是很強大，而且伍鐸不受洋投限制，可先發及後援是調度最大活棋，加上整體防守穩定，使球隊在低比分比賽中具備高度競爭力。

富邦悍將去年季後換日籍總教練後藤光尊，教練團全面日系化，徹底改變球風。中央社

富邦悍將去年季後換日籍總教練後藤光尊，教練團全面日系化，徹底改變球風，近年積極培養年輕球員，逐漸建立新核心架構，但整體穩定性仍待提升，打線穩定性不足，團隊磨合仍在進行，在熱身賽展現快腿盜壘能力，不過得點圈打擊仍然不好，這是長久以來的問題。

季後網羅金手套捕手林岱安，以及補強外野手林書逸、內野手馬鋼，都是要強化守備力，最重要是找來洋砲邦力多，邦力多在熱身賽已展現不錯打擊能力，肩負與張育成、范國宸組成中心打線重任，而傷兵還是持續影響戰力發揮。

洋投續約魔力藍、鈴木駿輔，新簽下威戈神、愛力戈兩位具有美職3A/墨聯經驗的先發投手，以及育成洋將阿部雄大，洋投戰力有增強，但還需要在例行賽接受考驗。

台鋼雄鷹是去年季後軍備競賽主角，震撼簽下本土王牌黃子鵬。台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹是去年季後軍備競賽主角，震撼簽下本土王牌黃子鵬，並成功留住兩屆全壘打王魔鷹，維持長打火力，今年能否複製「味全龍曲線」在升上一軍第三年衝擊季後賽是本季焦點。

捕手張肇元因傷報銷對台鋼雄鷹在守備及打擊上都是一大衝擊，有王柏融、吳念庭及王博玄，深度仍待補強，最大亮點是陳文杰傷癒復出。洋投有後勁、艾速特、櫻井周斗及從富邦悍將簽來的「坎南」，若魔鷹站了一席洋將，另2位將是洋投先發，後勁再站一席，另3人就要競爭剩下一席。