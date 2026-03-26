大谷和法官兩位超級英雄 成了棒球史上無前例的黃金時代

身為一個在剛好新聞媒體工作的球迷，我永遠不會忘記1998年那個夏天，每天早上坐在TVIS的辦公室裡，看著「大麥克」麥奎爾(Mark McGwire)和索沙(Sammy Sosa)彼此競爭，追逐馬里斯(Roger Maris)的大聯盟全壘打紀錄，當s麥奎爾率先打出62轟時，索沙從右外野跑過來恭喜這位可敬的對手，兩人相擁惺惺相惜的畫面，我真的看到眼眶濕潤。棒球史上不乏同一個時期有兩位巨星並存的，像貝比魯斯(Babe Ruth)和霍斯比(Rogers Hornsby)、威廉斯(Ted Williams)和狄馬喬(Joe DiMaggio)等，但大谷翔平和「法官」賈吉(Aaron Judge)的旋風更特殊更不一樣。

運動畫刊的資深作家維杜奇(Tom Verducc)i用80年代NBA巨星大鳥博德和魔術強森的例子來對比大谷及法官，當年大鳥和魔術的出現，拯救了70年代搖搖欲墜的NBA，十年下來讓NBA球員的平均年薪從18萬飆到90萬美金。博德和魔術在那十年中，一定有一人會出現在總決賽，有三年還是兩人互相對抗。他們在七年內囊括六座MVP獎，只有一年輸給年輕的喬登。

Shohei Ohtani and Aaron Judge are powering baseball's popularity surge 💥



Tom Verducci on their part in baseball’s new golden era: https://t.co/OqPtHE9aXz pic.twitter.com/jidAL3Irw8 — Sports Illustrated (@SInow) March 18, 2026

兩人從大學一路競爭到NBA，卻從未正式握手寒暄過，直到1985年兩人一同拍攝Converse的球鞋廣告『選你的武器』（當時Converse這款暢銷鞋款有各種配色，魔術穿的是湖人的黃紫，大鳥是賽爾提克的深綠。我有買過大鳥版的。），兩人一起回到博德在印第安納州小鎮的家裡，坐下來品嚐鳥媽的家常菜時，他們才第一次交談，自此之後兩人成為無話不談的摯友。這兩人都是NBA之前未曾見過的特殊物種：大鳥是個6呎9吋的高炮塔，魔術更是6呎9吋的控球魔法師；而法官和大谷擺在棒球場上，也是這樣。

法官和大谷在近五年內合拿了7座MVP，其中有五次是全票通過，近兩年他們吸了107張第一名選票（總共是120票），幾乎九成的投票者把票投給兩人。在這五個賽季中，兩人全壘打總量、長打率、OPS（這三項法官贏）、WAR和總壘打數（大谷勝）分居大聯盟一二名，而他們今年要挑戰史無前例的連三年同季50轟。大谷和法官一起拍攝今年運動畫刊棒球特刊封面時，攝影師特別把兩人拍成漫威風的超級英雄，而他們在真實人生，也彷彿有超能力。

法官賈吉是史上四位曾四度單季50轟（貝比魯斯、麥奎爾和索沙）個子最大隻的，也是史上以3成31打擊率拿下打擊王的選手中最高大的。 美國聯合通訊社

6呎7吋，282磅重的法官是史上四位曾四度單季50轟（貝比魯斯、麥奎爾和索沙）個子最大隻的，但也是史上以3成31打擊率拿下打擊王的選手中最高大的。洋基總教練布恩(Aaron Boone)就感嘆：「這怎麼可能？我去年常常說，我不覺得他2025年的狀況有像22、23和24年那樣全神貫注，但他照樣交出3成31、50多轟，OPS還比其他人高出一百多點。」

去年法官有多誇張？在他679的打席中，他打到右半邊的滾地球出局才兩個；然後他沒打好，往內野左邊飛的小飛球出局也才兩次。投手不敢對他投速球，因為他對直球的打擊率是4成10，長打率（不是OPS喔）是嚇死人的.874。還有，他連跑速都變快了，他在33歲這年的球季，締造了他年滿30歲後最快的衝刺速度。

法官在這個年紀還能再創巔峰，要歸功於他在2022年所做的兩項調整：校正揮棒軌跡，好讓更多擊中的球往空中飛，還有改變運動和復原模式，避免軟組織的受傷。讓球在空中飛，對於一個超過三分之一的飛球（149記飛球，有51支全壘打）會出牆的打者來說，當然是再有利也不過了的；避免受傷也是賈吉的超能力之一，在他三字頭的四季中，他有三季打150場以上（這三季他都拿MVP），反而在他二字頭的球季，他只有一次能達標這數字（就是他新人王那年）。

大谷也許不像法官那樣的大塊頭，但他是歷史上所有50盜俱樂部成員中最高大的，而且他的二刀流更是前無古人，可能也後無來者。 法新社

6呎3吋，210磅（現在肯定不止）的大谷也許不像法官那樣的大塊頭，但他是歷史上所有50盜俱樂部成員中最高大的，而且他的二刀流更是前無古人，可能也後無來者。二刀流始祖貝比魯斯真正同時擔任投手和打者的期間，只維持了34場先發登板而已，而且在此之後，他說過一段曾被奉為圭臬的名言：『我認為沒人能夠正常輪值登板，然後其他比賽去守其他位置，還能年復一年地維持狀況的。』大谷就辦到了，他以二刀流身份已經登板100次，而今年道奇隊預計要讓他先發23到28次（參考他於2021至23年在天使時期的數字）。還記得去年季後賽嗎？

開季慢慢以賽代訓的投手大谷，在國聯冠軍賽第三戰一局上半，先三振三位釀酒人後，在場邊直接就換上打者護具，然後打者翔平上去敲出歷史上首支由投手打的首打席全壘打。那場比賽他後來又補了兩轟，還有一球打出了道奇球場。噢，他還順便飆了十次三振。然後在世界大賽第三場，大谷成為史上第一位在季後賽單場上壘九次的人。四天後，手肘動過兩次刀的大谷在僅休三天的情況下，成為自1912年的紐約巨人Jeff Tesreau後首位第七戰的先發投手上壘三次的人。

在近兩年跟大谷和法官都當過隊友的左投亞斯布洛(Ryan Yarbrough)說，這兩人都有禪師一般的氣質，能在比賽最緊張時保持冷靜，也能在功成名就後還能潔身自愛：「他們都超凡入聖，即使他們可以輕易地逃避所有責任。」大聯盟史上只有7人曾經連兩季50轟過，而法官和大谷是唯二在兩年中WAR值都達到7以上的球員。我們何其有幸，身在可以親眼見證這兩位棒球超級英雄的年代，看著他們將棒球帶到一個前所未見的新高度。