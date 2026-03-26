中職／「安心亞」中信今年仍是奪冠大熱門 悍將可望擺脫墊底

中信上季全年戰績是聯盟第一的70勝50敗，其中洋投就貢獻34勝，羅戈、勝騎士及德保拉續留，羅戈近況不錯，勝騎士傷癒歸隊，德保拉的壓制力仍須觀察，黎克及陶樂這2名新洋投能否投出符合資歷的內容，及剩下2名本土先發投手的表現，都會直接影響中信今年戰績；牛棚是老問題，陣容在季後並沒有太多變化，呂彥青、李振昌等人在熱身賽狀況不佳，吳俊偉及黃恩賜開季在二軍，牛棚戰力是一大麻煩。

儘管投手有些狀況，但中信擁有完整打線，今年要繼續待在前段班並非難事，有機會挑戰連3季全年戰績第一名及奪回失去的總冠軍。

味全今年戰績如果沒有起色，總教練葉君璋的飯碗就難保了。 聯合報系資料照

味全去年度過了一個失望的球季，季前大手筆補強並沒有換來一座總冠軍，全年戰績甚至落到第5名，今年洋投部分續留鋼龍及伍鐸，新簽下蔣銲、前樂天的魔神龍（魔神樂）及前統一的梅賽鍶（梅賽斯），後2人在中職都有實績，去年已經不錯的洋投部分更加升級，但魔神樂在熱身賽2場先發的內容很差，仍需觀察。本土先發投手方面少了徐若熙，目前看不出來有誰能補上這個缺口。

幸好味全有能夠使用4名洋投的優勢，只要新球季減重後，在熱身賽交出超過4成打擊率成績的陳子豪能夠復活，加上其他打者火力正常發揮，勢必可以一掃去年倒數第2名的陰霾。

台鋼簽下黃子鵬，有空間續留魔鷹維持長打火力。 聯合報系資料照

在去年第2個一軍賽季就衝上5成勝率的台鋼，季後持續補強，網羅黃子鵬及王維中2名本土先發，這是面臨少了洋將紅利，且決定要留下魔鷹的情況下所做的重要決策，搭配原有的江承諺，及續留的後勁、艾速特、櫻井周斗及新簽下的坎南（布坎南）等洋投，這樣的陣容能否負擔整年的先發投手需求攸關戰績；牛棚去年表現不錯絕對是5成勝率的一大主因，不過去年登板60場的林詩翔，季前又去打經典賽，體能狀況是隱憂。

進攻方面，張肇元整季報銷對台鋼的得分能力是一大傷害，幸好還有魔鷹確保長打火力，曾子祐、吳念庭、陳文杰、曾昱磬等人也有一定的攻擊能力，只要本土投手撐住，台鋼有望打進前段班。

曾豪駒繼經典賽後，再度面臨衛冕總冠軍的壓力。 聯合報系資料照

樂天的兩大先發黃子鵬及魔神樂在季後轉投他隊，王牌威能帝續留、新補進魔爾曼、麥斯威尼及前味全的艾菩樂（艾璞樂）、3人，4名洋投在熱身賽的表現都不差，如能維持投球內容，洋投陣容或許不是太大問題，不過本土先發部分，幾名年輕小將要補起學長離隊留下的缺口就比較困難了；鐵牛棚仍然會是今年樂天最大的優勢。

樂天去年火力衰退不少，各項團隊進攻數據連3年下滑，全壘打僅有49支，今年在主力打者又年長1歲的狀況下，進攻方面令人擔憂，熱身賽打出近5成打擊率的何品室融是打線的新希望，林立則可能趕不上開季。

樂天去年在不被看好的狀況下奪冠，今年投打戰力都有所削減，先打進前段班再尋求衛冕是比較實際的目標。

林威助(右)是富邦今年不一樣了的關鍵人物。 聯合報系資料照

富邦去年更動高層，並成功簽下隊史首位自由球員，展現改變決心，洋投部分魔力藍、鈴木駿輔續留，新簽威戈神及愛力戈，本土的陳仕朋、黃保羅在熱身賽未見蹤影，空缺預計會由江國豪、李東洺或游霆崴等人輪流頂替，新洋投及本土投手能否撐住先發輪值會是富邦開季的大挑戰。

今年的另一個變動就是再度簽下洋砲邦力多以期紓解火力乾旱，從熱身賽表現看來邦力多是個中長程打者，但只要能串連打線，加上王正棠及辛元旭等傷兵回歸，王念好、孔念恩等年輕小將的成長，就會對球隊有幫助。

富邦喊出不一樣了的口號，但改變並非一蹴可及的事，今年還是以打底為主，要進入前段班有些難度，應可望脫離墊底。

統一7-ELEVEn獅

統一獅提供

統一今年陣容變化不小，打線上少了胡金龍、林安可及林岱安，陳傑憲又在經典賽受傷，對攻守兩端有相當的影響，要幾名年輕小將如田子杰、林培緯、張翔等人立即填補是不切實際的事情，但成長是能期待的。

投手部分，洋投有續留的布雷克及獅帝芬，新簽喬登及銳力獅，至於本土先發，張宥謙、郭俊麟與胡智爲都進入到開季先發輪值中，但獅帝芬在熱身賽表現不佳，郭俊麟及胡智爲去年表現不夠穩定，張宥謙欠缺經驗，先發輪值還有調整空間，如果江少慶真能在4月上場實戰，對先發戰力會有很大的幫助，終結者陳韻文受傷是另一個問題，22歲小將鍾允華在熱身賽出賽5場無失分，會是遞補的頭號人選。

戰力削弱又出現重大傷兵，統一要挑戰上半季4連霸非常困難，全年戰績也不會太理想，今年應該是讓年輕小將茁壯，吸取經驗的一年。