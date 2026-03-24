中職／熱身賽各隊養成球員成績單揭曉 多位新面孔蓄勢待發

中華職棒將在3月28日在台北大巨蛋開打，各隊從一月開始陸續開始春訓及自辦賽事，藉由最後2週的官辦熱身賽，做最後的調整。除了讓主力球員逐漸回到比賽狀態，更重要的是洋投的開箱測試，以及從年輕小將，或是以往沒太多機會的球員中，找出更多的生力軍，讓漫長的賽季有更多可用之兵。

積弱多年的富邦悍將，今年喊出「不一樣了」的口號，但對於這兩年選入的球員，他們並未太過躁進，比較像是插花般的出賽。大多機會著重在2021年至2023年入隊選手如王念好、陳愷佑、林岳谷、孔念恩，給他們更多機會調整。他們還是有新人繳出驚艷的成績，去年加盟的石梓霖，雖球速僅146KM，但搭配指叉球，造就高揮空率。牛棚好手不怕多，即使悍將網羅大量戰力外牛棚軍團，但他展現不錯的壓制力，有機會擠身一軍名單之中。

味全龍楊鈺翔獲得熱身賽最多的先發場次，是競爭球隊本土先發的人選之一。 味全龍提供

快速崛起奪冠，卻又瞬間殞落的味全龍，去年對打擊的補強，隨後又更迭教練團，熱身賽主要就是檢視這些強打的調整成果。這次主要的新面孔都在投手部分，早在2020年就入隊卻只有2場一軍出賽的楊鈺翔，獲得熱身賽最多的先發場次，是接棒徐若熙離隊後，本土先發的人選之一。牛棚方面更是多方嘗試，其中側投林柏佑，姿勢特別加上控球精準，預料會成為即戰力球員。

想要復刻三年晉級季後賽的台鋼雄鷹，除了從自由市場中大肆補強外，仍持續要挖掘更多可用之兵，想要厚實深度。打者方面，雖然宋柏翰還沒展現身手，仍獲得大量的機會，與可以補上捕手荒的吳柏萱，可能成為一軍的新面孔。投手方面則是多調整原有投手，只有首批加入的球員李欣穎，總算獲得較多磨練機會，另外狀元郎韋宏亮當然是重點調整球員，兩人可望延續牛棚不斷有新人崛起的傳統。

台鋼雄鷹狀元郎韋宏亮是重點調整球員。 台鋼雄鷹提供

每年都在季後賽鎩羽而歸的統一7-ELEVEn獅，主力打者林安可跟隨去年的古林睿煬旅日，場上的指揮官林岱安跳槽富邦，台灣隊長陳傑憲則受傷要至少2個月才歸隊，需要更多好手挺身而出。捕手方面他們給了潘磊、張翔許多機會，他們不是新人，但將會是職棒生涯最多一軍場次的新體驗。投手則是將目光放在重點培育的張宥謙、鍾允華，期待他們分別能成為本土先發及牛棚的Key Man。

各項數據都領先卻大意失荊州的中信兄弟，多年維持戰力高檔，在例行賽不斷給小將上場機會，因此才有厚實的戰力基礎。他們熱身賽的重點，主要是去年已有上場機會，但表現還不夠穩定的球員，投手方面包含伍立辰及陳冠穎，野手則有許庭綸。這三位2024年選秀會的前三輪，勢必會是黃衫軍本季重要的戰力。

中信兄弟野手許庭綸。 中信兄弟提供

雖然場外紛爭不斷，但逆勢奪冠的樂天桃猿，養成的成果一直有目共睹。今年熱身賽更是繳出可怕的成績單，連轉隊來的歐晉都打出回春的表現，何品室融更是打擊率超過5成，還有讓桃猿念念不忘的許賀捷也超過3成。已經有鐵牛棚的桃猿，再度崛起王奕翔及盧冠宇，超多小將的好表現，讓他們增添更多新血可以挑戰霸業。

今年熱身賽，各隊皆有新血冒出，逐漸顯現養成成果。富邦悍將的石梓霖展現牛棚壓制力；味全龍的楊鈺翔與林柏佑分別在先發與牛棚爭取角色；台鋼雄鷹的韋宏亮與李欣穎是投手端的重點培育；統一獅則寄望張宥謙與鍾允華能補上戰力缺口；中信兄弟的伍立辰、陳冠穎與許庭綸是黃衫軍新賽季的關鍵養成名單；樂天桃猿則有何品室融與許賀捷打出亮眼成績。

富邦悍將的石梓霖展現牛棚壓制力。 富邦悍將提供

這些新面孔能否在例行賽中延續熱身賽的表現，將直接影響各隊的戰力走向。中職新賽季不僅是洋投與主力的舞台，更是養成成果的檢驗期。誰能真正站穩一軍，將決定球隊能否在季後賽中占有一席之地。