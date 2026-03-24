經典賽／錯過大谷、鈴木誠也全盛期 下位日本監督換誰來扛？

日本武士隊在2026經典賽，最終敗給委內瑞拉止步八強，創下歷來參賽最糟名次。儘管最終拿下冠軍的委內瑞拉實力不差，但日本畢竟是以連霸為目標，沒有奪冠就不算成功，多少也在國內招來一些批評聲浪。如今拼冠失利，井端弘和監督將屆滿卸下兵符，下一位總教練人選該由誰來接手，也是未來武士隊接下來的課題。

這幾年日本武士隊的總教練都是專職，任期也大約落在接近四年，也就是從經典賽結束後帶到下一屆經典賽。除非像是稻葉篤紀執教期間意外碰上疫情，延長任期到2021的東京奧運，使得經典賽得由栗山英樹接手救援之外，否則下任日本武士隊的「Top Team」，沒意外都要承擔接下來的亞冠賽、十二強、奧運及經典賽的執教工作。

由於亞冠賽將在今年秋季舉行，使得下一任總教練必須在年中就出爐。好比當初井端是在2023年10月初公布就任消息，稻葉則是在2017年7月底，兩人也都負責指揮該年的亞冠賽。由此來看，儘管部分輿論曾點名新庄剛志等人作為人選，但目前還現役的職棒總教練，除非因故在季中失去工作，否則要在年中轉任為專職日本武士隊的總教練機率微乎其微。

雖然新庄曾被點名為新教練人選，但在必須專職的情況下，不太可能在近期轉任日本武士隊。 聯合報系資料照

另外值得注意的是，無論是稻葉還是井端，兩人在擔任日本武士隊總教練之前，本來就曾是國家隊教練團成員，顯示出過去選才偏向已經參與過國家隊執教工作，可能大致熟悉狀況的人選。但另一方面，日本六次參加經典賽拿下三次冠軍，而這三次帶隊的王貞治、原辰德和栗山英樹，都是拿過職棒日本一的總教練。似乎也顯示有實際統御職棒好手，並且在短期賽勝出經驗的總教練，對於拼戰績有正面幫助。

所以在下任教練團的人選上，究竟要挑過去就執教過日本武士隊的成員，還是擁有職棒經驗的教練，恐怕也是一個考慮的點。2023年栗山英樹退任後，其實也有傳出工藤公康、井口資仁等前職棒教頭是可能人選。工藤公康曾率福岡軟銀鷹多次拿下冠軍，戰績不在話下；而井口雖然沒有奪冠經歷，不過執教功力算是受到肯定。但兩人似乎都因為意願不高，最後沒有真的接下武士隊。

2023年總教練雖傳出想找工藤公康擔任，但本人似乎意願不高。 路透

而近年曾經拿下日本一，目前也不是特定球隊教練的人，包括高津臣吾、中嶋聰、三浦大輔和岡田彰布等人。由於岡田年歲較大，要在第一現指揮的機率較低。中嶋雖然帶過歐力士三連霸，但相對其他冠軍教頭，他明顯行事特別低調，難以捉摸其個人帶兵意願。至於三浦，雖然拿下2024年日本一，不過畢竟不是聯盟冠軍，和其他冠軍教練的評價還是有差。

至於打過大聯盟的高津選手資歷相對突出，同時也因此對美式球風更熟悉，對於捲土重來的日本武士隊而言，在挑戰美國或是其他大聯盟球星雲集的中南美洲球隊或許能帶來幫助。雖然執教最後幾年名次都落在聯盟五到六名，但考慮受養樂多這幾年傷兵人滿為患影響，且像栗山帶日本火腿最後幾年的成績也不理想，應不至於成為太過扣分的因素。

而和高津臣吾一樣在2025球季墊底而去職的總教練，還有原羅德的吉井理人。吉井沒有日本一的經歷，但帶隊三年也進過兩次季後賽，且曾擔任2023年經典賽冠軍的投手教練，對於國家隊運作有一定瞭解。日本這次敗在投手壓不住委內瑞拉火力，或許也會考慮較熟悉投手的教練人選。不過幾年執教生涯下來，吉井當投手教練的評價還是高於當總教練一些，或許就算入選國家隊，也可能重操投教舊業。

如果不從以上幾位或其他前職棒總教練選才，而是像稻葉、井端一樣，從原有的日本武士隊教練團中挑選，那就有可能落在松田宣浩、吉見一起、能見篤史或金子誠等人。當然，即使資歷、能力等客觀條件符合，最終還是得看本人是否有意願挑下大樑。當國家隊總教練背負全民期待，據說栗山當初在帶經典賽總教練期間，曾經多次夢到自己的調度失誤導致球隊輸球而驚醒，並在醒來後慶幸只是一場夢而已，可見得壓力有多大。

擔任國家隊總教練壓力巨大，過去栗山執教時曾多次驚醒。。味全龍提供

對日本武士隊的新教頭而言，未來勢必得面臨現有成員老化的問題。特別是具有指標意義的大谷翔平今年已經31歲，隨著年紀增加，幾年後表現下滑，甚至因傷無法參賽的風險勢必提升。其餘主力選手中，菊池雄星（34歲）、鈴木誠也（31歲）、吉田正尚（31歲）和近藤健介（32歲）等人也都有相同的疑慮。這就像是2006、2009年日本隊在經典賽二連霸後，投打核心松坂大輔、鈴木一朗等人相繼過了全盛期後，使得2013、2017經典賽時，換血的日本隊相對缺乏類似指標人物鎮場。沒辦法在大谷全盛期再拼一座經典賽冠軍，恐怕也是這次讓日本隊感到扼腕的原因。

下一屆日本總教練恐將面臨沒有「全盛期大谷」可用的劣勢。 聯合報系資料照

本屆經典賽熱度創下新高，在商業上和話題性都取得空前的成功。在氣氛炒熱起來且資源到位下，往後應該會更提升各國頂級好手的參賽意願，使得賽會強度再上層樓。把目標唯一放在冠軍的日本隊，如何在接下來的賽會贏回來，肯定是新教練的一大考驗。