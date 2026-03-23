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分手快樂！敗戰連連的勇士和出賽7場全勝的庫明加誰是贏家？

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
改披老鷹戰袍庫明加，對抗老東家勇士，引起不少話題。 法新社
改披老鷹戰袍庫明加，對抗老東家勇士，引起不少話題。 法新社

2026年2月5日勇士決定交易出手輪換陣容外前鋒庫明加，從老鷹換來217公分長人波爾辛吉斯。分手後，雙方快樂嗎？

勇士終於擺脫跟教練柯爾格格不入庫明加，換來可以信賴禁區長人，勇士有沒有變得更好，隊型更完整？

庫明加得償所願，離開四年NBA生涯都讓他打得很不開心勇士，穿上老鷹球衣打了7場比賽，庫明加有多少蛻變?

非常巧合，庫明加和波爾辛吉斯交易後分別為新東家打了7場比賽，庫明加場均13分、7籃板，投籃命中率5成，三分命中率4成67，每場出賽22.8分鐘，效率還可以，庫明加打了7場，老鷹全勝。

波爾辛吉斯場均14.9分、3.9籃板、2火鍋，投籃命中率4成18，三分命中率2成8，表現差強人意。波爾辛吉斯出賽的7場比賽，勇士戰績1勝6敗。

交易至勇士的波爾辛吉斯出賽7場比賽，勇士戰績1勝6敗。 美聯社
交易至勇士的波爾辛吉斯出賽7場比賽，勇士戰績1勝6敗。 美聯社

交易後勇士和老鷹第一次交手，原本網迷預期是庫明加在老鷹主場復仇之戰，沒想到庫明加不但沒瘋狂爆發，甚至還「烙賽」，替補上場22分鐘，9投1中得2分，其中三分球3投0中，2次失誤，但老鷹靠更完整陣容126：110痛宰勇士。

波爾辛吉斯也因為下背痛傷停缺陣，沒有出賽。庫明加打得一團糟，勇士也被老鷹揍得不成人形稀巴爛。

說穿了，庫明加真沒那麼重要，如果庫明加不是在超人氣球隊勇士，根本不會有多少人關注他。庫明加過去四年生涯單季最高場均16.7分，三分命中率3成2前鋒，防守普普，但在勇士被視為不合格，進攻充滿爆發力和驚人天賦，但沒有外線也沒有組織創造力，仍只靠體能天賦打進攻，他能幫助老鷹成為更強大球隊，甚至成為一個能改變比賽擁有影響力球員，再看看吧。

老鷹不缺年輕前鋒人才，先發小前鋒丹尼爾斯是頂級防守專家，年度最佳防守球員等級，21歲203公分前鋒里薩赫是2024年選秀狀元，天賦滿滿老鷹還在培養，198公分前鋒射手基斯佩特生涯三分命中率3成8，是值得信賴外線射手。老鷹第一王牌是年僅25歲203公分前鋒強森，今年場均22.7分、10.4籃板、8助攻，他是另一種版本詹姆斯，庫明加可能永遠都追不上。

老鷹第一王牌是年僅25歲203公分前鋒強森(右)，他是另一種版本詹姆斯。 歐新社
老鷹第一王牌是年僅25歲203公分前鋒強森(右)，他是另一種版本詹姆斯。 歐新社

庫明加需要足夠上場時間和球權，努力證明自己能力，更想要在今年夏天或明年夏天拿到一分總值上億美元續約，老鷹環境可能比勇士稍好，但不一定能滿足他。

如果庫明加還是不努力防守，外線和三分球都不穩定，沒有球權就很難打好在老鷹隊裡角色，發揮最大功能，庫明加在老鷹甜蜜黃金期也不會太長。

勇士送走庫明加，換來健康狀況一直很不確定波爾辛吉斯，也是極大冒險。勇士在一號球星柯瑞二月分迄今傷停無法出賽，二號球星巴特勒賽季早已提前報銷情況下，只能寄望波爾辛吉斯在禁區的高度、球路打法、三分火力和對位優勢，為勇士帶來不一樣風格。

柯瑞已經因為膝蓋積水腫脹缺席21場比賽，2月1日迄今都沒有上場，目前最理想期待是3月25日可以復出，沒有柯瑞也沒有巴特勒，勇士過去21戰6勝15敗，勝率只有2成85。

勇士目前戰績33勝38敗西區第10，正好拿到季後賽附加賽最後一張門票，勇士掉出附加賽機率極低，西區第11鵜鶘戰績25勝47敗，落後勇士8.5場勝差，擠掉勇士基本上只剩理論。

沒有柯瑞也沒有巴特勒，勇士過去21戰6勝15敗，勝率只有2成85。 法新社
沒有柯瑞也沒有巴特勒，勇士過去21戰6勝15敗，勝率只有2成85。 法新社

勇士剩下11場例行賽，勇士還有爭取西區第八機會，前提必須是柯瑞、波爾辛吉斯都能健康歸隊。

分手後庫明加應該更快樂許多，至少他在老鷹打得到球，老鷹隊友也能幫助他贏球。

分手後勇士得到解放，至少不用卡著一個庫明加在球員休息室裡，不用他好像不對，用他又好像幫不了球隊。勇士期待波爾辛吉斯帶來的禁區高度、三分牽制力和防守威脅，至少這是可以影響勇士比賽，也是勇士最近10年所沒有的禁區攻防武器和高度優勢。

不管庫明加(右)與勇士分手雙方快不快樂，路需要自己去闖。 路透
不管庫明加(右)與勇士分手雙方快不快樂，路需要自己去闖。 路透

不管分手雙方快不快樂，路需要自己去闖，贏球還是要靠團隊合作。

希望庫明加好運，更期待柯瑞+波爾辛吉斯健康合體。

NBA專欄 NBA 勇士 庫明加

特約記者李亦伸

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