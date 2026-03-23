進攻時代MVP該長什麼樣？從湖人故事線重寫給唐西奇的評價

洛杉磯湖人隊的新生代看板人物唐西奇（Luka Dončić），日前對邁阿密熱火隊一人獨砍60分之後，在MVP討論的地位徹底改變，不再是：「要不要把唐西奇放進討論名單」，而是：「必須視為MVP強力候選人」，這種氛圍的轉變，已從球隊內部慢延至球場，乃至於媒體與粉絲。

ESPN稍早的節目中，針對唐西奇是否該納入MVP展開討論，主持人與來賓對他單場獨拿60分之舉表達震驚，形容這是場誇張的個人秀，用不可思議、主宰字眼定義。眾人強調，這不是普通的高得分表現，而是高強度、重點針對防守、媒體聚焦下打出的代表作。在這背景下，討論很自然走向一個核心問題，唐西奇MVP排行上位居第幾名？

著名的毒舌評論家史密斯（Stephen A. Smith）指出，經過這一場60分演出，加上唐西奇近期一連串的爆量數據，以及湖人隊戰績回升，唐西奇不是那種可有可無的話題人物，而是非談不可。在湖人戰績起伏、陣容不完美下，唐西奇依然交出誇張輸出，更凸顯他對球隊進攻端的價值。從持球時間、擋拆到每一回合的決策，唐西奇是湖人整個體系的發動機。

詹姆斯（右）這位老大哥也公開力挺唐西奇，指他應被放進MVP對話中。 美聯社

節目中強調，單純以數據與進攻影響力看，唐西奇與約柯奇（Nikola Jokic）、「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、泰托姆（Jayson Tatum）等同一級。NBA專欄作家溫霍斯特（Brian Windhorst） 從理性角度補充，聯盟中確實還有其他人，但高使用率下唐西奇一肩扛起勝負， 尤其是關鍵時刻與第四節接管比賽，使他在 MVP 選票上是實質威脅，不是媒體製造出來的話題，如湖人隊在季末站穩前段排名，他的MVP呼聲會被推得更高。湖人隊去年季初不看好，靠著唐西奇的一連串貢獻重回話題中心，這反轉本身就是加分的故事線。詹姆斯（LeBron James）這位老大哥也公開力挺唐西奇，指他應被放進MVP對話中，更被解讀為不是隊友互捧，而是來自另一位歷史級 MVP的背書，反映出更衣室與球隊內部均對他責任承擔表達肯定。

即便外界對唐西奇的防守多有批評，媒體觀點是在當前進攻導向的環境，他的淨效益足以彌補缺點，特別是高度被針對與包夾下，依然維持超高輸出，這不可替代性才是MVP評估的關鍵。換句話說，把唐西奇從湖人名單拿掉，球隊的進攻與戰績會下滑到什麼程度，是談 MVP 定義者必須面對的問題。 當然，公正點說MVP投票還沒展開！唐西奇現推進至「前段班」不算入選。接下來，左右他是否拿到第一名不只是個人數據，而是湖人的戰績、球隊健康狀況，以及剩餘比賽的內容，MVP從來不是數據排行，是一整季故事線的總結，而唐西奇現在正把自己的名字牢牢寫進2025-26這一季故事裡。

除了專業節目，一些卸任的NBA網紅與評論家，也提出看法。現轉向 Podcast 圈活躍的退役球員提格（Jeff Teague）說，唐西奇單場拿60分只是縮影，想想他過去八場幾乎平均40分、湖人九連勝才是重點。他主張目前的MVP排序「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領先，但唐西奇一定是第二名，在這之後就沒人了！提格以數據為佐證，指唐西奇本季約平均33分（至截稿：34.9 分）、8 籃板、8 助攻，這接近大三元且得分佔大比例，這產量和影響力有資格壓過約柯奇、擠進前排，提格相信湖人會想辦法助攻唐西奇奪MVP，方法包括戰績、數據到話題性，一般聯盟和媒體無法忽視綜合條件， 亞歷山大與唐西奇的排位隨時會調轉。

亞歷山大一般仍被認為奪獎呼聲較高，但球季末湖人隊也不排除衝刺一波，將唐西奇拱上王座，後續發展令人期待。 路透

另一名資深退役球員兼評論家傑佛森（Richard Jefferson）在訪問裡，給唐西奇的評價高到「歷史級」肯定。他說從洛杉磯飛邁阿密，湖人隊是凌晨四、五點抵達，這種情況講白是「物理性輸球」，只是輸多輸少而已。但是，唐西奇硬熬過疲勞砍60分帶隊逆轉，把比賽變個人秀，傑佛森說這屬整個世代（Once-in-a-generation）的巨星，一代才會出現一次的人物，正用得分、節奏控制和關鍵球，把湖人拼成真正有威脅的季後賽球隊。

聯盟打滾多年，唐西奇生涯從未在 MVP 投票拿下第二名，但這一點很可能在 2025-26 年球季改寫，讓球隊在西區對第三種子拉開2.5場勝差。 這種變化也出現在MVP賠率，根據DraftKings Sportsbook唐西奇現以+1400上升到第二名，僅次於亞歷山大（-1200），這是很激烈的競爭，亞歷山大的雷霆隊居西區第一，最近拉一波11連勝，近三場砍下最少40分，但得分王這頭銜是落後唐西奇。另一誇張的數據是過去17場中，唐西奇平均每場投12.2顆三分球，卻仍保有40％以上命中率（41.3％），這表現相當驚人。

回顧歷史，自1983年以來，只有兩人在球隊沒拿到分區前三種子情況下仍拿MVP，分別是約柯奇一次，以及威斯布魯克（Russell Westbrook）一次。湖人隊全明星賽後拿13勝4敗，他們的淨勝分排名也從本季大部分時間在聯盟前15名外，一路拉升到目前聯盟第13名。唐西奇暫居聯盟得分王，也是聯盟出手次數最多者，離MVP出賽場次門檻需差6場，湖人隊仍落後雷霆隊10場，但在+1400的賠率依舊值得一搏。