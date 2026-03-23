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日職／古林睿煬轉後援非壞事 穩定出賽、避免受傷更重要

聯合新聞網／ 福耳
古林睿煬在經典賽對韓國一役先發有優異表現。 聯合報系資料照
古林睿煬在經典賽對韓國一役先發有優異表現。 聯合報系資料照

古林睿煬18日迎來熱身賽的首度出賽，他在球隊領先1分的9局登板，投出三上三下，拿下救援成功；22日同樣在平手狀況下的9局上場，面對5名打者，雖然有2次保送，但投出1次三振、無失分，球速突破個人最快來到160公里，看起來狀況不錯。

古林在經典賽對韓國的比賽先發，投4局只被打2支安打、失1分，好表現是中華隊能在經典賽首次打敗韓國的頭號功臣，且他在中職6年一軍生涯期間總計出賽70場、384局，從未以後援出賽，近日在熱身賽卻連2場以後援身分上場，究竟古林新球季在火腿的定位為何，引發諸多討論。

日職球季在27日正式開幕，火腿的開幕先發輪值也已大致確定，分別是有原航平、北山亘基、伊藤大海、達孝太、細野晴希及加藤貴之這6人。

有原去年在軟銀拿下勝投王，季後回歸火腿，北山及伊藤是經典賽國手；21歲的達去年先發16場拿到8勝，防禦率2.09；細野上季先發6場，防禦率僅有1.51，熱身賽也表現不錯；老將加藤去年下半季失速，但今年熱身賽出賽3場恢復水準，火腿先發戰力充足，就連去年先發超過10場的山崎福也、金村尚真等人都轉往中繼或身處二軍，古林也暫無進入先發輪值的機會。

日本經典賽國手伊藤大海當然也在開幕先發輪值名單當中。 路透
日本經典賽國手伊藤大海當然也在開幕先發輪值名單當中。 路透

去年的主力牛棚包括柳川大晟、上原健太、田中正義等人，熱身賽仍表現穩定，不過拿到15個中繼點，防禦率只有1.35，最快球速有161公里的齋藤友貴哉目前因傷缺陣，牛棚戰力有缺口。

火腿新庄剛志監督在接受日媒採訪時，提到將古林擺在後援的想法，新庄觀察古林去年在長局數的投球中會有些如腳容易抽筋、容易疲勞等體能上的問題，而且投球動作似乎會給側腹造成一些壓力，因此今年先嘗試讓他從1局的後援開始，新庄也認為讓古林擔任中繼甚至於終結者的位置，吸取這些經驗對未來的成長會有所幫助，新庄更表示他明白古林原本是先發投手，但在目前齋藤缺陣的情況下，上半季藉由古林的壓制力多贏幾場比賽十分重要，後續起用方法會根據齋藤的狀況而定，但古林終究還是要回到先發的。

從這段訪談可以看出新庄並不是毫無理由地把古林擺在後援，而是觀察選手的狀況後，再根據球隊目前最急迫的需求而採取的調度，對古林來說，能先固定待在一軍，藉由較多的上場機會調整，等待時機再重返先發，也不是件壞事，換個角度，教練團就是因為信任古林的投球威力，才將這個守住球隊勝利的任務交給他。

古林睿煬在近2場熱身賽都以後援身分上場。 古林睿煬 IG
古林睿煬在近2場熱身賽都以後援身分上場。 古林睿煬 IG

日職過去不乏從先發轉到後援的名將，如近期的則本昂大，再到更早一點的上原浩治、而從一開始先發到後來轉後援投出一片天的洋投也不在少數，巨人的馬丁尼茲(Raidel Martínez)在一軍前幾場也是先發，隔年專職後援，如今投出12億年薪的身價，就連山本由伸及千賀滉大在日職一軍前幾季也都從中繼出發，2人都曾單季出賽50場以上，站穩中繼後再在先發這塊發光發熱，如今成為大聯盟強投。

雖說每人經歷不盡相同，但古林現階段就是專注在場上，將教練團交付的工作做好，不要受傷，投出穩定的成績，對球隊的戰績有貢獻，這些才是最重要的。

棒球專欄 日本職棒 古林睿煬

福耳

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