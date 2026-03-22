快訊

重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

長照缺口！失智住宿床位一床難求 六都全上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／誰都不想成為被犧牲的優勝軍 加速新制改革

聯合新聞網／ Hiyan
2024年橫濱海灣之星在中央聯盟排名第三，在當年高潮系列賽打敗阪神虎與讀賣巨人，進軍日本大賽。 橫濱DeNA海灣之星IG
2024年橫濱海灣之星在中央聯盟排名第三，在當年高潮系列賽打敗阪神虎與讀賣巨人，進軍日本大賽。 橫濱DeNA海灣之星IG

日本職棒聯盟（NPB）於上週宣布，從本季開始將重新檢討CS季後賽（Climax Series）的規則，也代表2007年開始實施的NPB季後賽制度將迎來重大變革。

這一項新變革目的在於提升打滿143場例行賽的價值，實施之後聯盟優勝球隊將在特定條件下，優勢從原本的「1勝」增加為「2勝」。符合條件的情況為：若晉級最終輪（Final Stage）的球隊，其勝率低於5成，或與聯盟第一名相差10場以上，則聯盟優勝球隊將獲得從原本自動取得由1勝增加至2勝的優勢，確保聯盟優勝的價值，也大大提高了「下剋上」的難度。然而，即使同時符合兩項條件，也不會變成3勝優勢。過去採用「6戰4勝制」（最多6場、先拿4勝晉級），將改為「最多7場的5戰3 勝制」（實際為先拿5勝制，含優勢勝場）。

其實這幾年在日職一直都有掀起季後賽改革的聲浪，直到去年中央聯盟戰局，阪神以領先第2名橫濱DeNA多達13場的絕大差距獲得優勝，但到了CS季後賽中卻僅僅只有獲得1勝的優勢，討論有繼續擴大趨勢。即使最終阪神虎展現了聯盟王者的實力，以4連勝（包含1場先勝）淘汰了橫濱DeNA，避免掉尷尬，但包括不是「當事人」阪神虎的各隊，任誰都不想成為被犧牲的優勝軍，因此加速了改革季後賽制的速度。

另外一個就是常被討論的「勝率不及5成球隊有資格打日本一總冠軍賽嗎?」這個議題經常出現，雖然至今仍沒有出現過這個尷尬局面，但2024年的橫濱DeNA驚險壓過門檻，讓大家開始意識到短期內不是完全沒有可能發生，也是一個關鍵。

2024年橫濱DeNA在前監督三浦大輔帶領下，季後賽氣勢如虹，先打敗了勝差領先他們高達8場之多的巨人軍，一路殺進日本總冠軍賽，最後甚至以4勝2敗擊退軟銀鷹隊，繼1998年之後再奪日本一總冠軍。

軟銀應去年贏下太平洋高潮系列賽勝利。 軟銀官方IG
軟銀應去年贏下太平洋高潮系列賽勝利。 軟銀官方IG

橫濱DeNA創造的下剋上驚奇讓橫濱球迷大感振奮，不過畢竟因為他們不是以中央聯盟優勝的姿態獲得，甚至橫濱DeNA今年例行賽戰績只有71勝69敗3和、勝率0.507，成為史上最低勝率的日本一球隊（日本職棒原先最低勝率晉級球隊、最低勝率日本一總冠軍為1975年阪急勇士隊的64勝59敗7和，勝率0.520）。加上對手軟銀例行賽勝場比敗場的「儲金」高達42場，而橫濱DeNA僅僅只有2場，差一點就是一支年度勝率5成都不到的球隊，「42:2」兩隊形成日本職棒總冠軍賽史上最大差距的對戰戲碼，「史上最大下剋上」的另一面也突顯了「純度」不足的窘境，以及制度上的問題。

新制度公佈之後雖然仍不免有正反兩面的聲音出現，不過至少針對原制度矛盾之處做了改進，加上聯盟第一名球隊即使已經封王，但為求爭取自動取得1勝增加至2勝的優勢，會有努力將勝場拉開到10場以上的目標，將有助於降低季末消化試合的機會，都是新制度值得肯定之處。未來還有聯盟優勝球隊在例行賽結束之後，等待最終輪賽事中間休息太久導致調整不易的問題，需要去討論以及克服。

棒球專欄 日本職棒

Hiyan

追蹤

相關新聞

中職／統一獅主力離隊加傷兵潮 挑戰連4年上半季冠軍難度極高

統一獅面臨主力球員離隊與傷兵潮挑戰，連續三年上半季冠軍的目標岌岌可危。球隊失去王牌投手古林睿煬及外野主砲林安可，加上多位球員受傷，季初將經歷艱辛考驗。年輕球員必需扛起重任，否則美好的戰績恐難以維持。

日職／誰都不想成為被犧牲的優勝軍 加速新制改革

日本職棒聯盟（NPB）於上週宣布，從本季開始將重新檢討CS季後賽（Climax Series）的規則，也代表2007年開始實施的NPB季後賽制度將迎來重大變革。 這一項新變革目的在於提升打滿143場例行賽的價值，實施之後聯盟優勝球隊將在特定條件下，優勢從原本的「1勝」增加為「2勝」。符合條件的情況為：若晉級最終輪（Final Stage）的球隊，其勝率低於5成，或與聯盟第一名相差10場以上，則聯盟優勝球隊將獲得從原本自動取得由1勝增加至2勝的優勢，確保聯盟優勝的價值，也大大提高了「下剋上」的難度。然而，即使同時符合兩項條件，也不會變成3勝優勢。過去採用「6戰4勝制」（最多6場、先拿4勝晉級），將改為「最多7場的5戰3 勝制」（實際為先拿5勝制，含優勢勝場）。 其實這幾年在日職一直都有掀起季後賽改革的聲浪，直到去年中央聯盟戰局，阪神以領先第2名橫濱DeNA多達13場的絕大差距獲得優勝，但到了CS季後賽中卻僅僅只有獲得1勝的優勢，討論有繼續擴大趨勢。即使最終阪神虎展現了聯盟王者的實力，以4連勝（包含1場先勝）淘汰了橫

中職／經典賽帶來的教訓 加快跟上投球計時及PitchCom腳步

中職需加速跟進國際賽投球計時及PitchCom系統，以提升競爭力。經典賽中，日本隊因未適應投球計時而失利，凸顯賽制變革的必要性。中職則依循趨勢，逐步調整計時規定，並應考慮全面導入PitchCom。

湖人三月瘋10勝1敗 誰該把籃球吞下去！

湖人三月表現出色，戰績10勝1敗，防守效率顯著提升，成為西區第三名。詹姆斯減少出手，帶動全隊凝聚力，角色球員表現優異。NBA防守排名飆升，湖人具備爭冠潛力。

今年木棒聯賽最速投手 大溪賴謙凡旅外簽約金行情有譜

大溪高中賴謙凡在今年高中木棒聯賽以154公里成為最快投手，吸引美職和日職約9隊球隊關注，預估簽約金可達60萬美元。他的出色表現及長局投球能力，為旅外發展鋪路。

MLB史上10大亞洲王牌 達比修有是天花板、王建民有一席之地

本屆世界棒球經典賽雖無亞洲球隊闖進四強，卻激起亞洲王牌投手的熱烈討論。達比修有、王建民等10位亞洲投手名列史上最佳，展現亞洲投手在大聯盟的成就與挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。