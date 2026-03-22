日職／誰都不想成為被犧牲的優勝軍 加速新制改革

日本職棒聯盟（NPB）於上週宣布，從本季開始將重新檢討CS季後賽（Climax Series）的規則，也代表2007年開始實施的NPB季後賽制度將迎來重大變革。

這一項新變革目的在於提升打滿143場例行賽的價值，實施之後聯盟優勝球隊將在特定條件下，優勢從原本的「1勝」增加為「2勝」。符合條件的情況為：若晉級最終輪（Final Stage）的球隊，其勝率低於5成，或與聯盟第一名相差10場以上，則聯盟優勝球隊將獲得從原本自動取得由1勝增加至2勝的優勢，確保聯盟優勝的價值，也大大提高了「下剋上」的難度。然而，即使同時符合兩項條件，也不會變成3勝優勢。過去採用「6戰4勝制」（最多6場、先拿4勝晉級），將改為「最多7場的5戰3 勝制」（實際為先拿5勝制，含優勢勝場）。

其實這幾年在日職一直都有掀起季後賽改革的聲浪，直到去年中央聯盟戰局，阪神以領先第2名橫濱DeNA多達13場的絕大差距獲得優勝，但到了CS季後賽中卻僅僅只有獲得1勝的優勢，討論有繼續擴大趨勢。即使最終阪神虎展現了聯盟王者的實力，以4連勝（包含1場先勝）淘汰了橫濱DeNA，避免掉尷尬，但包括不是「當事人」阪神虎的各隊，任誰都不想成為被犧牲的優勝軍，因此加速了改革季後賽制的速度。

另外一個就是常被討論的「勝率不及5成球隊有資格打日本一總冠軍賽嗎?」這個議題經常出現，雖然至今仍沒有出現過這個尷尬局面，但2024年的橫濱DeNA驚險壓過門檻，讓大家開始意識到短期內不是完全沒有可能發生，也是一個關鍵。

2024年橫濱DeNA在前監督三浦大輔帶領下，季後賽氣勢如虹，先打敗了勝差領先他們高達8場之多的巨人軍，一路殺進日本總冠軍賽，最後甚至以4勝2敗擊退軟銀鷹隊，繼1998年之後再奪日本一總冠軍。

軟銀應去年贏下太平洋高潮系列賽勝利。 軟銀官方IG

橫濱DeNA創造的下剋上驚奇讓橫濱球迷大感振奮，不過畢竟因為他們不是以中央聯盟優勝的姿態獲得，甚至橫濱DeNA今年例行賽戰績只有71勝69敗3和、勝率0.507，成為史上最低勝率的日本一球隊（日本職棒原先最低勝率晉級球隊、最低勝率日本一總冠軍為1975年阪急勇士隊的64勝59敗7和，勝率0.520）。加上對手軟銀例行賽勝場比敗場的「儲金」高達42場，而橫濱DeNA僅僅只有2場，差一點就是一支年度勝率5成都不到的球隊，「42:2」兩隊形成日本職棒總冠軍賽史上最大差距的對戰戲碼，「史上最大下剋上」的另一面也突顯了「純度」不足的窘境，以及制度上的問題。

新制度公佈之後雖然仍不免有正反兩面的聲音出現，不過至少針對原制度矛盾之處做了改進，加上聯盟第一名球隊即使已經封王，但為求爭取自動取得1勝增加至2勝的優勢，會有努力將勝場拉開到10場以上的目標，將有助於降低季末消化試合的機會，都是新制度值得肯定之處。未來還有聯盟優勝球隊在例行賽結束之後，等待最終輪賽事中間休息太久導致調整不易的問題，需要去討論以及克服。