中職／統一獅主力離隊加傷兵潮 挑戰連4年上半季冠軍難度極高

去年上半季統一獅兵強馬壯勇奪季冠軍，只是在季後挑戰賽慘遭樂天桃猿大逆轉，在2勝0敗優勢下連輸3場，無緣挑戰自2020年以來再拿1座總冠軍，今年季初統一獅缺兵少將，加上其他球隊大力補強，力拚總冠軍的難度只會更高。

2024年球季結束統一獅王牌投手古林睿煬轉戰日職火腿，2025年球季結束統一獅外野主砲轉戰日職西武獅，連續兩年流失一投一打重要戰力，加上主戰捕手林岱安去年季後行使FA轉戰富邦悍將，他們離隊對獅子軍而言當然影響很大。

雪上加霜的是，統一獅隊長陳傑憲在經典賽首戰澳洲左手食指被砸到骨折，守護神陳韻文因右手肘受傷，先發左投林詔恩在去年季中因左手肘內側韌帶損傷，採PRP治療長期脫離戰線，外野手林佳緯今年1月當兵，回歸球隊投入熱身賽出現鼠蹊部傷勢，4人都確定趕不上今年開季。

2025年球季結束統一獅外野主砲林安可轉戰日職西武獅，連續兩年流失一投一打重要戰力。 中央社

近年統一獅由林岱安和陳重羽輪流蹲捕，在林岱安離隊後，陳重羽就要扛起1號主戰捕手重任，然而替補捕手柯育民服4個月兵役，近期才回到球隊，23歲的張翔生涯只在一軍出賽12場，余羿賢、潘磊還難當大任，捕手這一環絕對是統一獅一大考驗。

由於主力球員離隊或受傷，可以預見的是，今年開季統一獅將會歷經一段艱苦的時刻，沒了林安可、林岱安，傷了陳傑憲、林佳緯、陳韻文，要如何度過季初難關考驗教練團和戰力深度，2023至2025年統一獅連續3年拿到上半季冠軍，今年上半季再拚季冠軍難度很高。

統一獅在林岱安離隊後，陳重羽(圖)就要扛起1號主戰捕手重任。 聯合報系資料照

今年開季統一獅先發輪值布局應該會交給3洋投和2土投，包括今年經典賽加拿大國手布雷克和喬丹，還有獅帝芬，以及兩屆經典賽台灣國手胡智爲、12強世界冠軍投手郭俊麟，至於江少慶4月可望在二軍登板，但即使他上一軍，可能也會有球數和局數控管，勢必會造成牛棚負擔，至於守護神位置季初應該會由髙塩将樹暫代，近年統一獅牛棚老化、傷兵潮顯著，寄望年輕新血高偉強、鍾允華、李軍扛大任。

打線損失林安可的難題似乎暫時無解，去年統一獅團隊狂掃85轟高居全聯盟第一，打下469打點，僅次於中信兄弟的499打點，林安可就包辦23轟、73打點，蘇智傑近兩年只敲出7轟，能否重拾單季兩位數全壘打身手，彌補林安可離隊的火力缺口值得關注，另外，往年林子豪專打上半季，下半季狀態下滑顯著，今年能否維持一整季穩定表現也是另一個觀察點。

林岳平執掌統一獅兵符邁入第7年，2022年下半季遭遇重大傷兵潮，導致勝率下探至0.288，也是執教以來最低潮時刻，近年統一獅傷兵從來沒少過，只是今年開季球隊真的少了太多重要戰力，要打出好成績困難度非常高，不要說挑戰連4年上半季冠軍了，就連要保住5成勝率都是艱鉅任務。

統一獅隊陳傑憲在代表中華隊出征經典賽時受傷。 中央社

可以預期的是，今年開季統一獅會給許多年輕球員機會，例如去年冬盟打擊和安打王田子杰，還有內野手林泓弦、林培緯，投手張宥謙、鍾允華、高偉強，如果年輕選手擋不住，先發和板凳戰力有落差，麻煩可就大了，這應該是近幾年餅總最傷腦筋的一次開季。