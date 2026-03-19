湖人三月瘋10勝1敗 誰該把籃球吞下去！

湖人三月戰績10勝1敗，是聯盟戰績最好球隊，10勝有六場比賽把對手得分壓低在106分以下，44勝25敗西區第三，最近一波7連敗分別贏下尼克、灰狼、金塊、二勝火箭，高端戰局攻防表現都在水準以上。

ESPN球評，跟湖人前鋒詹姆斯有私人恩怨的「詹黑」史密斯(Stephen A. Smith)認為，分區前三種子就是爭冠熱門球隊，任何人都不能否認這個觀點和立場，NBA官網本周最新戰力排名，湖人從上周第10跳升本周第六。

但TNT電視球評巴克利還是一再發表「湖人被高估」觀點，堅持看衰湖人立場。

巴克利不只一次公開酸湖人，「湖人不是爭冠級別球隊。」

湖人二號星里夫斯(右)跟唐西奇就像湖人「絕代雙驕」，超級絕配。 法新社

季後賽還沒開始，例行賽也還沒結束，湖人儘管季末拉尾盤戰績和防守強度節節高升，衝冠聲勢愈來愈大。湖人王牌星唐西奇打得就像年度MVP，詹姆斯扮演球隊第三號球星，減少球權、更少出手、專注持續打出最精采防守，產生絕佳帶動力。

湖人二號星里夫斯跟唐西奇就像湖人「絕代雙驕」，超級絕配，整季看衰湖人，唱衰詹姆斯的球評、媒體，可能得有「把籃球吞下去」心理準備。

湖人三月打出幾個不平凡數據和蛻變：

詹姆斯(右)出手減少，球權減少，防守持續力和專注力提升。 法新社

1、防守效率第八，其中有6勝把對手得分壓低在106分以下，湖人今年球季防守效率都在第22-25之間，目前防守效率第20。三月湖人防守水平已經是最近三年湖人最顛峰表現。

2、詹姆斯出手減少，球權減少，防守持續力和專注力提升，從一哥變老三，詹姆斯是籃球天才，他懂得自我調整，融入團隊找到贏球方式，成為球隊最重要資產，同時不斷展現自己球場上價值。

3、角色球員效率提升，艾頓三月分11.7分、7.6籃板，投籃命中率7成2，第四節決勝期和關鍵時刻，湖人教練瑞迪克會把艾頓擺在場上發揮最大作用。八村壘、史馬特、肯納德三分手感和關鍵球能力都在提升。替補中鋒海斯經驗更好，攻防兩端打出更高效率得到教練團和隊友信任。

史馬特(左)防守拚勁和防守領袖風格，讓所有球迷印象深刻。 路透

史馬特的防守拚勁和防守領袖風格，讓所有球迷印象深刻。一支全新湖人正在快速蛻變。

但湖人防守還不是精英級別，湖人想要在季後賽有所作為，仍必須專注打出精英防守表現和持續性。

湖人三月分防守好在調整和臨場應變、執行力不錯，倒不是全隊防守提升多少。

對金塊，全面壓迫「吃飯覺專打湖人」的金塊後衛穆雷，讓穆雷不再神仙附體，對火箭兩戰全面壓迫杜蘭特，湖人三天內兩勝火箭，杜蘭特第四節幾乎被湖人包到一出球就成了場上觀眾，湖人防守策略和應變非常成功，這部分史馬特、詹姆斯、艾頓的防守都要記上首功，湖人教練瑞迪克執教功力和調整同樣功不可沒。

湖人現在夠資格成為爭冠球隊前五熱門，圖為詹姆斯。 路透

防守效率和戰略更精準，關鍵包夾、擋拆換防、團隊輪轉更到位，角色球員攻防表現和效率大幅提升，加上詹姆斯減少球權減少出手專注防守，完美打好球隊第三人角色，湖人正在加速提升往季後賽前進。

湖人現在夠資格成為爭冠球隊前五熱門，NBA官網戰力排名第五尼克都不如湖人。