中職／經典賽帶來的教訓 加快跟上投球計時及PitchCom腳步

日本隊日職投手在經典賽深受投球計時困擾，被認為是導致經典賽失利的主因，引起日職要不要導入「投球計時」的機制，跟上國際重要賽事的潮流，台灣中職聯盟雖已實施投球計時多年，但與大聯盟規定還是有差距，是該需要跟上腳步，並且全方面採用PitchCom系統。

本屆經典賽首度實施「投球計時」規定，壘上無人時投手在接到球之後，必須在15秒內完成投球，壘上有人則為18秒；打者必須在計時倒數8秒前進入打擊區。如果有違規，投手將被記一顆壞球，打者則記一顆好球。

這是大聯盟在2024年開始採用的投球計時規定，對於在大聯盟或小聯盟的球員都是非常熟悉，在經典賽完全沒有適應的問題，也很熟稔對於防止對手偷暗號的PitchCom系統。

日本隊主戰捕手若月健矢便說自己曾在「極度焦慮下配球」，建議日職必須引進投球計時器和PitchCom。 法新社

不論是投球計時或是PitchCom系統，並於日職球員來說，都是新的體驗，因為日職沒有投球的時間限制，所以每到國際賽，日職投手不僅要適應比賽用球，還要適應站上投手丘之後，需要在時間內投球，投手及捕手在緊要時刻沒有多餘思考時間，造成出手後被棒打的狀況。

日本隊主戰捕手若月健矢便說自己曾在「極度焦慮下配球」，他表示，雖然在集訓和熱身賽已經徹底練習，也以為已經習慣，自以為可以應付得來，但等到正式比賽才發現根本還無法運用自如，建議日職必須引進投球計時器和PitchCom，「如果要在經典賽等大賽贏球，必須要去習慣，既然國際大賽都已經依照這些規則進行，我們就必須要適應。」

松坂大輔也明言，日本投手的實力絕對不只這樣，但日職選手通常沒有碰過投球計時，難以依自己的節奏投球，為了將來能在國際賽事取得好成績，日本職棒引進投球計時器是必要的。

大谷翔平也對日本導入投球計時給予意見，「從觀眾角度來看，確實會更輕鬆。對球迷來說，有這個制度或許比較好，這是我個人的感受。」他說：「當然也不是說一定非導入不可，但如果想在世界舞台上取勝，我認為導入是有其必要性。如果我們認為要堅持自己的棒球風格，那或許就不一定需要改變。」

日本在這次經典賽失利，投球計時器是日本隊失利的原因之一，日本職棒聯盟想必會討論要在何時導入投球計時器及PitchCom。

大谷翔平認為如果日本想在世界舞台上取勝，導入投球計時器及PitchCom是有其必要性。 美聯社

中華職棒在2022年開始有投球計時，當時是規定壘上無跑壘員時，投手需在20秒內投球，之後慢慢演進為壘上無人20秒、壘上有人25秒，去年開始就在官辦熱身賽試行壘上無人18秒、壘上有人 23秒，比原規定縮短2秒，趨近國際賽標準。

今年一樣在官辦熱身賽實施壘上無人18秒、壘上有人23秒的規定，但還沒有要用到例行賽，蔡其昌表示，裁判需要適應學習，將為裁判增添計時硬體設備，確保計時器位於裁判視線範圍內。聯盟仍以選手健康為首要考量，將循序漸進實施各項新規定。

目前中職一、二軍例行賽還是壘上無人20秒、壘上有人 25秒，與大聯盟的規定有一段差距，說實在的，今年是可以改成壘上無人 18秒、壘上有人 23秒，明年再逐步改為壘上無人15秒、壘上有人18秒的計時限制，在國際比賽就沒有適應的問題。

味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠帶著PitchCom上場。味全龍隊提供

中職在2024年開放使用PitchCom，目前有味全龍、統一獅及中信兄弟採用，為了可以跟國際賽銜接，聯盟有必要規定每一隊都要採用，讓PitchCom成為各隊必備。

採用投球計時及PitchCom，可以達成節省比賽時間的效果，2023年平均比賽時間是3小時22分，2024年降到3小時08分，去年再降到2小時56分，如果再縮短投球計時，將會讓比賽時間更短，有利球迷觀賽。

今年大聯盟將實施的電子好球帶挑戰制，目前韓職已在使用，未來中職也可以討論使用ABS電子好球帶，因為本屆經典賽主審好壞球誤判影響比賽勝負受到批評，下一屆經典賽或重要國際賽都有機會實施。