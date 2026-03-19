MLB史上10大亞洲王牌 達比修有是天花板、王建民有一席之地

本屆世界棒球經典賽圓滿落幕，儘管這次是首度沒有亞洲球隊闖進四強，但台、日、韓也各自繳出了精采的表現，而三隊所推出的王牌投手也成了熱烈討論的話題。在野茂英雄1995年開啟亞洲球員挑戰大聯盟之路以來已過了31個年頭，雖然至今能站上大聯盟舞台者已不在少數，但亞洲王牌依舊稀有，可見要成為最高殿堂的佼佼者有多困難。本文將王牌投手球季定義為該年bWAR值或fWAR值排在單一聯盟前10或全聯盟前20，並依照達成的次數、數值選出大聯盟史上最偉大的10位亞洲王牌與排名，帶你一起回顧亞洲投手最經典的時刻。

巔峰球季：2012, 2013, 2017, 2020, 2022

達比修有。 路透

達比修有名列史上最偉大亞洲王牌之首相信並不讓人意外，他以球種多變與頂尖的三振能力著稱，曾單季使用過10個球種，其中滑球更是極品。他生涯已累積115勝與2075次三振，2013年以277次三振拿下三振王，亞洲投手的生涯與單季三振數都是由他所保持。他曾五度入選明星賽，是以投手身分入選過最多次的亞洲人，並在2013、2020年得到塞揚獎第二高票，堪稱最接近塞揚獎的亞洲投手。難能可貴的是，他在遊騎兵、道奇、小熊、教士時期都有過王牌級的表現，bWAR值33.6遙遙領先其他亞洲投手，可說是亞洲投手的天花板。他與教士隊的合約將於2028年到期，今年則因傷整季報銷，若他還能成功復出，仍有機會打破朴贊浩所保持的亞洲投手最多勝紀錄。

巔峰球季：2021~2023

大谷翔平在天使隊時期投球。 路透

四度摘下年度MVP的大谷翔平以二刀流身份創下多項大聯盟紀錄，儘管他在打擊上的貢獻值明顯優於投球，但他的投球成績依舊達到王牌等級，尤其2021到2023年他就是天使隊的頭號王牌。由於必須負荷二刀流所需的體能，大谷的投球局數無法累積太多，他投最出色的球季是2022年，其11.9的三振率高居美聯榜首，6.2的bWAR值也名列美聯第2，那年他拿下第四多的塞揚獎票數。投手丘上的大谷以火球著稱，其單季四縫線速球均速最高可來到98.2英里，早期他的拿手武器是指叉球，後來改以橫掃球作為決勝球。若只以投手身份看大谷生涯每162場的bWAR值可達5.5，與塞揚獎得主塞爾(Chris Sale)相同，甚至優於準名人堂的韋蘭德(Justin Verlander)與薛則(Max Scherzer)，可見他的投球能力有多可怕。

3. 柳賢振

巔峰球季：2014, 2019, 2020

柳賢振2019年在道奇隊效命。 美聯社

柳賢振可說是韓國史上最偉大的投手，其成就也已超越大前輩朴贊浩，同時也是亞洲最偉大的左投。他是第一位由韓職輸出大聯盟的球員，並成功站穩這個高度競爭的舞台，算是替韓國人爭了口氣。他的球速並不特別快，但控球相當精準，2019年他的2.32防禦率與1.2保送率都是國聯之首，也是史上唯一一位在這兩項數據登頂的亞洲投手，那年他入選了明星賽並在塞揚獎拿下第二高票。隔年他從道奇隊轉戰藍鳥依舊表現出色，繳出2.69防禦率的表現，並得到第三多的塞揚獎票數。柳賢振以變速球作為招牌武器，在大聯盟10季累積19.0的bWAR值，優於朴贊浩17年所累積的18.1，儼然是韓國的神主牌。

4. 野茂英雄

巔峰球季：1995, 1996

波士頓紅襪隊時期的投手野茂英雄。 法新社

1995年野茂英雄因與近鐵猛牛的合約糾紛意外開啟了他挑戰大聯盟的大門。他成為1964年村上雅則之後第二位登上大聯盟的日本球員，並以獨特的「龍捲風」式投法與指叉球宰制大聯盟。他在新人年就得到明星賽先發的殊榮，並拿下該年的三振王，且以2.54的防禦率獲選新人王。當年他在日本與美國都颳起一陣旋風，尤其在日本更是家喻戶曉的巨星。野茂在大聯盟的前兩季投得虎虎生風，但第三季開始大聯盟打者已逐漸適應他的投球模式與指叉球，加上他的控球並不理想，使得成績開始走下坡。即便如此，他還是投了12個球季，至今仍以123勝維持他大聯盟史上最多勝日本投手的地位，他也曾是最多勝與最多三振的亞洲投手，目前也還是唯一兩度拿下三振王的亞洲投手。時隔31年，野茂的地位在本榜雖已退居第4，但作為亞洲球員挑戰大聯盟的先驅，他永遠有著無可取代的地位。

巔峰球季：2006, 2007

王建民在洋基主場登板投球，是球迷記憶深刻的畫面。聯合報系資料照

「台灣之光」王建民曾有著足以與野茂英雄平起平坐的地位。他2006、2007連兩年拿下19勝，至今仍是亞洲單季最多勝的保持者，也是第一位拿下勝投王的亞洲投手。2006年他拿到塞揚獎第二高票，超越野茂英雄取得亞洲投手史上最好的塞揚獎名次。當時王建民可說是繼野茂之後最成功的大聯盟亞洲王牌，那兩年以拿手的伸卡球穩坐豪門洋基隊的王牌地位，成績硬是將曾轟動一時的「平成怪物」松坂大輔給比了下去。王建民的成功在台灣掀起了熱潮，「建仔」、「滾地球王子」、「沉默的王牌」、「鑽石打線」、「早餐店打線」等稱號相信都是台灣球迷最美好的回憶。可惜王建民2008年開始就因傷再也無法恢復昔日身手，但光那兩年的巔峰期就足以讓他的成就排在史上第五。

6. 黑田博樹

巔峰球季：2010, 2012

黑田博樹。 美聯社

黑田博樹可能是最「低調強」的亞洲王牌。他33歲才去挑戰大聯盟，沒有在大聯盟達成多少亞洲第一的紀錄，也沒入選過明星賽、沒得過塞揚獎票數，更沒在任何主要數據拿過榜首，但卻紮紮實實投了7個球季，其中6季都投超過排行榜門檻的162局，且至少先發31場球。他生涯平均每162場球可投212局，是亞洲投手之最，堪稱最耐投的亞洲投手，而讓他如此耐投的秘訣就是那顆招牌伸卡球。他在道奇及洋基時期都有過王牌級的表現，生涯bWAR值21.6在亞洲投手中僅次於達比修有及野茂英雄。他在大聯盟的最後一季雖已39歲，但仍有穩定的表現，若當年沒選擇回廣島效力，bWAR值相當有機會超越野茂。

7. 岩隈久志

巔峰球季：2013

岩隈久志。 周哲浩

岩隈久志可能是最令人意想不到的亞洲王牌。他2012年僅以1年150萬美元的合約加入水手隊，當年已31歲的他開季還先從牛棚出發，到了第15場球才首次登板。2013年他投出王牌的價值，繳出2.66防禦率、7.0bWAR值的成績，其中bWAR值爲亞洲投手史上單季最高。那年他的塞揚獎得票數僅次於薛則和達比修有。岩隈的四縫線、二縫線速球與滑球都相當難打，加上控球精準，使他能在不看好的情況下在大聯盟投出一番佳績。

8. 山本由伸

巔峰球季：2025

山本由伸。 美聯社

2024年拿到12年3億2500萬投手史上最大約的山本由伸去年證明自己是真貨，以12勝8敗、2.49防禦率的成績得到塞揚獎第三高票，此外他在世界大賽鬼神般的表現也讓他成為史上第一位拿下世界大賽MVP的亞洲投手。他去年四縫線快速球的均速可達95.3英里，決勝球是指叉球。由於山本目前只在大聯盟投兩季，因此在本榜僅排第8，但他還有10年的大好時光能夠繼續證明自己的身價，未來排名仍有機會往上提升。

9. 田中將大

巔峰球季：2016

田中將大。美聯社

田中將大2014年以7年1億5500萬的大約加入洋基隊，在當時也造成相當大的轟動。他的新人球季表現相當理想，還入選了明星賽，但因傷只投了20場球。他生涯最佳表現在2016年，取得14勝4敗、3.07防禦率的佳績。他的指叉球與滑球都投得相當出色，控球能力也很理想，生涯1.8的保送率為亞洲王牌最佳。但嚴格來說，田中在大聯盟的成績並沒有符合他的身價，但仍足以排進亞洲10大王牌之列。

10. 朴贊浩

巔峰球季：2000

朴贊浩。美聯社

朴贊浩是第一位站上大聯盟的韓國人，且他1994年就在大聯盟初登板，比野茂英雄早了一年，目前也以124勝保有大聯盟亞洲勝投王的地位。他一度是野茂之後最成功的大聯盟亞洲投手，但隨著時間的演進，其成就也逐漸被王建民等後輩超越。他最好的球季是2000年繳出18勝10敗、3.27防禦率的成績。朴贊浩雖然只投過一次王牌級的球季，但因20歲就站上大聯盟，使他有本錢在大聯盟打滾17年，是在大聯盟生存最久的亞洲投手。除了勝投數外，他還保有主投1993局的亞洲紀錄。