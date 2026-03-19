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今年木棒聯賽最速投手 大溪賴謙凡旅外簽約金行情有譜

聯合新聞網／ 王婉玲
大溪高中賴謙凡是今年高中木棒聯賽球速最快的投手。圖／學生棒球聯盟提供
大溪高中賴謙凡是今年高中木棒聯賽球速最快的投手。圖／學生棒球聯盟提供

大溪高中賴謙凡在今年高中木棒聯賽投出154公里，成為本屆球速最快的投手，畢業後有望朝旅外之路發展，據了解，美、日職球團約9支球隊都對他展現高度興趣，簽約金行情也有譜。

賴謙凡是今年有機會旅外的高中球員之一，去年高二就成為U18國手，今年升上高三，表現更受到關注，上個月剛結束的高中木棒聯賽，他共投5場，其中2場先發、3場後援，累計投球10.1局僅失1分(非自責)，自責分率是完美的0。

賴謙凡最快球速154公里出現在第二階段對陽明高中一戰，當時以後援角色登板，令人驚艷，而在第四階段16強賽對台南海事先發6局，是這次高中木棒聯賽最長局數的一戰，最快球速約152公里，這場比賽相當重要，證明了賴謙凡有投長局數的能力，而非只是投1、2局的投手，對於旅外身價絕對有加分效果。

大溪高中賴謙凡(中)畢業後有望旅外。圖／學生棒球聯盟提供
大溪高中賴謙凡(中)畢業後有望旅外。圖／學生棒球聯盟提供

賴謙凡的身手不僅吸引美職球團有興趣，日職球團也加入競逐之列，據悉，目前美職6隊、日職3隊較為積極，推估簽約金價碼上看60萬美元。賴謙凡符合U18選拔賽年齡資格，屆時還有機會展現，有望再提高身價。

有球探認為，賴謙凡的身材比較適合往日本發展，身高178公分，在美國並不突出，尤其要挑戰美職，身高至少要183公分以上，不過也有另外一派人士認為，既然美職都展現興趣，就不用擔心這個問題。

賴謙凡自高中木棒聯賽結束後就關機一個月，這段時間加強體能、重量訓練，希望先養好身體素質，他也以155公里為個人球速目標，希望高中畢業前能達成。

大溪高中林珺希也有機會挑戰旅外。圖／學生棒球聯盟提供
大溪高中林珺希也有機會挑戰旅外。圖／學生棒球聯盟提供

除了賴謙凡，大溪高中還有林珺希吸引球探目光，投打二刀流，不過投球還是球探主要觀察方向，這次高中木棒聯賽最快投到148公里，投球出賽3場，都是先發，共投10局失5分(4分自責)，自責分率3.60，同樣符合U18選拔賽年齡資格，林珺希還有為自己爭取旅外的最後機會。

棒球專欄

王婉玲

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