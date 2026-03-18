滿手好牌卻連兩屆「安心亞」！美國進攻失靈讓容錯率降到零

2026 年世界棒球經典賽的決賽，是一場足以載入史冊的巔峰對決。這場決賽，不僅是一場球賽而已，還交織政治動盪、民族情感與老將傳承元素在其中。整屆賽事拱著光芒萬丈的美國隊，主辦單位、決賽舞台均佔盡地主優勢，但最終是成就委內瑞拉舉起第一只WBC冠軍獎盃，這種苦澀難以吞嚥。

此役前的氛圍，就超越體育的政治張力，尤其 1 月 3 日美軍以迅雷不及掩耳的速度進行展首行動，將委國的總統馬杜洛（Nicolás Maduro）押解返美，兩國關係一度陷入緊張。稍早，美國總統川普（Donald Trump）亦透過社群發帖，除盛讚委內瑞拉過關斬將殺入決賽，還開了一個「要加入美國為第51州嗎？」的玩笑。

美國開賽由隊長賈吉掌旗從左外野進場，但他此表現極拆，沒安打還吞了3K。 法新社

也因此，委國總教練洛培茲（Omar López）賽前感性表示，這一場比賽讓全國團結起來，不分黨派與色彩為棒球喝采。決賽舞台位於佛羅里達州的邁阿密，當地有超過 25 萬委內瑞拉移民，當天現場滿坑滿谷的球迷以樂器和口號，淹沒地主美國隊觀戰粉絲的加油聲。經典賽閉幕儀式上，運用投影映射（Projection Mapping）技術在草坪放映賽事精華，美國由隊長賈吉（Aaron Judge）掌旗從左外野進場，委內瑞拉則由阿拉斯（Luis Arraez）掌旗從右外野進場。

此役調度有些細節，委內瑞拉讓35歲老將培瑞茲（Salvador Perez）先發，而非正值巔峰的大聯盟全明星康崔拉斯（William Contreras）蹲捕，原因是受制於2026 年新增的保險規定，年滿 37 歲者將不受保，培瑞茲 2027 年 5 月滿 37 歲，確定不會有下屆，所以讓他最後一次代表國家先發。總教練洛培茲坦言：「這（決賽）是屬於培瑞茲的時刻。」他的目標，是讓這位參與四屆經典賽老將，能帶國家奪冠並圓滿退役。

委內瑞拉的先發羅德里格茲上季在大聯盟被打得很慘，結果今天竟然完全封鎖星光熠熠的美國隊。 歐新社

購票入場觀眾多達 3萬6490 人，但場內比賽卻頗為安靜，決賽變成一場低比分的投手戰。委內瑞拉的先發羅德里格茲（Eduardo Rodriguez，綽號 E-Rod）展現價值，面對星光閃爍的賈吉、哈波（Bryce Harper）等巨星，主投 4.1 局僅被敲出 一支零星安打。開賽之初就威風八面，以犀利控球讓打者前兩局六上六下，三局下還讓「法官」賈吉吞下一記三振。這強勢表現為委內瑞拉奠定勝利基礎，美國開始感到不安。

嚴格來說，美國隊的先發麥克連恩（Nolan McLean）投得並不差，前兩局一樣讓委內瑞拉碰不到壘包。直到三局下半，培瑞茲靠安打上壘，接著靠暴投進佔得點圈，下一棒賈西亞（Maikel Garcia）敲犧牲打，幫委內瑞拉以 1-0 先馳得點。比賽進入五局下半， 委國的阿布瑞尤（Wilyer Abreu） 鎖定一顆正中偏高的速球，一棒直擊中外野外野看台，這是距離達 414 英尺的陽春全壘打，將領先擴大至 2-0，這球把所有人打醒，委內瑞拉球迷陷入瘋狂，阿布瑞尤先前也在準決賽轟三分砲擊沈日本，本屆賽事手感滾燙。

哈波的追平2分砲讓美國一度看到勝利希望，但開心沒多久立刻被委內瑞拉下半局超前。 歐洲新聞圖片社

反觀美國隊整晚都手感冰冷，近兩場 56 個打數僅 9 安，前七局進攻頻頻受挫，直到八局下半兩人出局後，才抓到機會反攻。八局下半，威特（Bobby Witt Jr. ）選到保送上壘，接著哈波展現大將風範，鎖定馬查多（Andrés Machado ）一顆 93 英里的失投變速球，轟出追平比分的兩分砲，將比賽重新帶回平手，讓主場的美國球迷情緒達到沸點，哈波繞壘時興奮地指向袖子上的美國國旗，此時委內瑞拉球迷一度陷入沉默。

隨著賽事進入尾聲，委內瑞拉再度吹起號角發動反攻。九局上半，面對美國隊救援投手惠特洛克（Garrett Whitlock），阿拉斯先選到保送，代跑薩諾哈（Javier Sanoja）驚險盜上二壘（關鍵點）。下一棒打者蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）抓到一顆紅中失投，敲出直擊左外野深處的平飛二壘安打，打回超前分，比數來到 3-2，蘇亞雷斯嘴上念念有詞、張開雙臂要全場歡呼，這成為本場最具代表性的畫面。

委內瑞拉賈西亞在經典賽期間多次有關鍵一擊，7場比賽表現都很穩定，獲選MVP是實至名歸。 美國聯合通訊社

九局下半 委內瑞拉派帕倫西亞（Daniel Palencia）登板關門，讓史瓦柏（Kyle Schwarber）吞下三振，面對最後一位打者安東尼（Roman Anthony），用一顆高達 99.7 英里的內角速球奪三振結束比賽。守住一分領先。隨著最後出局數出現，球員們衝上球場相擁慶祝，這是委內瑞拉的第一座 WBC 冠軍，四年一度的高張力對決謝幕，這場比賽的 MVP 頒給表現穩健且充滿信心的賈西亞，他在三局下的犧牲打首開記錄，這比分在拉鋸戰中至關重要，他在頒獎台透過翻譯表示：「下一次你們在做棒球實力排名時，委內瑞拉就是世界第一。」他強調，自己是帶著家鄉 3,000 萬人的期待上場打球。進入九局時，賈西亞說腦中不存在壓力，而是想著贏球後怎麼慶祝，對終結者隊友帕倫西亞有著絕對信心。

委內瑞拉總教練洛培茲不支薪執教，最終嘗到奪冠甜美果實。 法新社

委內瑞拉總教練洛培茲在接受名記者維杜奇（Tom Verducci）採訪時揭露，這一場勝利絕非偶然或者運氣。原來，周一擊敗義大利隊晉級後，委內瑞拉教練團回飯店就開會研究，如何從美國隊的數據找到漏洞，一直持續至凌晨 3 點，與會者有勇奪兩屆塞揚獎的傳奇投手桑塔納（Johan Santana）、前全明星捕手奇瑞諾斯（Robinson Chirinos） 及眾多球探，洛培茲向這些幕後英雄致謝說：「沒有這些英雄，我一個人絕對做不到。」

委內瑞拉老將培瑞茲泣不成聲，對於能在最後一屆代表國家奪冠，內心是充滿激動。 法新社

至於擔任球隊的精神領袖與隊長，老將培瑞茲賽後訪問中泣不成聲。曾奪過世界大賽冠軍與多次金手套，這座 WBC 冠軍是他生涯最後、也是最想要的一塊拼圖。領獎台上，他激動地與隊友一一擁抱，這幕被視為本屆最動人的畫面之一。ESPN的記者岡薩雷斯（ Alden Gonzalez）為大賽下了註腳：「這不只是一場勝利，這是一個國家的救贖。在政局混亂之際，這群大聯盟球星用汗水證明，棒球是如何修補分裂的靈魂。」

美國隊方面，體育媒體《The Athletic》記者麥克勞夫（Andy McCullough） 描述是「心碎之夜」，儘管美國隊組建的陣容堪稱豪華，卻連續兩屆以 3-2 的比分在決賽中飲恨，第一次是2023 年輸給日本，2026 年輸給委內瑞拉。理論上，先發投手整晚只被狙擊一發陽春砲，這不該是致命傷，真正重傷是美國隊打線「慘不忍睹」，在進攻端幾乎停擺情況下，阿布瑞尤那記全壘打對士氣的打擊很重，感覺像是宣判死刑。

美國隊這次賽會吞下全部球隊最多的58次三振，包含最終戰的再見三振。 歐新社

美國隊牛棚相當管用，確實展現相當深度，讓委內瑞拉掛零到第九局，為打線創造機會。最終的失守非調度問題，而是惠特洛克九局上出現「保送、盜壘、二壘安打」的連鎖反應，這屬於球員執行的突發失誤，而非教練團策略錯誤。這比賽讓我也感受到，162場例行賽與短期大賽差異，美國星光打線遭遇這兩年在亞利桑那響尾蛇隊防禦率超過 5.0的E-Rod，顯得無計可施，竟然只敲出 1 支安打並選到 1 次保送。追根究底美國隊的牛棚與先發有80分，但進攻端的徹底失靈讓容錯率降到零。當你的打線等到第八局才熱身結束，任何一個微小的防禦裂縫都會變災難。

傳奇左投克蕭雖然整個經典賽都沒上場，還是很開心能參與盛會。 美聯社

美國隊並非敗在沒球星挺身而出，而是敗在無法擊敗對方看似最弱的環節（E-Rod），以及無法在領先或平手時扛住壓力。看著美國隊黯然拿下世界第二名，能感受到「明明滿手好牌卻打到輸」的懊惱，這也難怪委內瑞拉的賈西亞會宣告他們才是世界第一，因為在策略與執行力上，他們真的打得很精彩。