中職／先發大風吹 中信老神在在、味全及台鋼將成季後賽熱門

中華隊結束世界棒球經典賽的激情後，台灣球迷的目光再度回到中華職棒。新賽季的熱身賽已經展開，例行賽則將在3月28日正式開打。開幕戰由樂天桃猿在台北大巨蛋迎戰中信兄弟，次日開始北中南三地全面開打，其中統一獅更將迎來全新的主場——造價超過30億元的亞太棒球村，這座全台最大戶外球場也將正式納入中職版圖。

今年各隊的異動幅度相當驚人，尤其是最受重視的先發投手群，罕見地出現大搬風，足以顛覆戰局。本土部分，江少慶、王維中、曾仁和三位旅外強投都換了新東家；黃子鵬取得自由球員資格後也選擇披上新戰袍；徐若熙則追隨古林睿煬的腳步挑戰日本職棒。洋投市場同樣暗潮洶湧，布坎南、艾璞樂、魔神樂、梅賽斯都轉披其他隊球衣，甚至連譯名都重新調整，形成一場「投手大風吹」。

黃子鵬是雄鷹季前最重大的補強，讓他們得以留下重砲魔鷹。（台鋼雄鷹提供）中央社 中央通訊社

這波投手大風吹中，獲利最多的莫過於新軍台鋼雄鷹。少了新軍洋將優惠的台鋼，為了補上戰力缺口，一口氣補進黃子鵬、王維中與布坎南（改名坎南）。原本就擁有後勁、艾速特、江承諺、陳柏清等先發投手，如今再加上三大補強，輪值深度大幅提升。這樣的投手厚度，讓台鋼能夠保留重砲魔鷹，打線與投手調度更具彈性。去年雄鷹距離季後賽僅差臨門一腳，今年若黃子鵬能扮演關鍵角色，台鋼極可能成為季後賽的黑馬，甚至挑戰更高層級的舞台。

「土虱」曾仁和改披味全龍隊球衣重新出發。聯合報系資料照

味全龍雖然失去了徐若熙、王維中與艾璞樂，但隨即補進魔神樂（改名魔神龍）、梅賽斯（改名梅賽鍶），再加上曾仁和加盟，投手戰力不減反增。曾仁和若能在「再生工廠」找回身手，將成為味全的重要王牌。雖然過去味全的主要問題在打擊端，但隨著打線經過一年的磨合，整體表現有望提升。投手群的補強讓他們能夠降低「龍王」與「龍之子」離隊的影響，今年味全仍是衝擊季後賽的熱門球隊。

影響最大的莫過於衛冕軍樂天桃猿。三位連續兩年能貢獻百局以上的投手中，魔神樂轉戰味全、黃子鵬加盟台鋼，曾仁和也離隊。雖然補進艾璞樂（改名艾菩樂），但本土投手尚未找到接班人，戰力明顯下滑。樂天只能期待陳克羿、林子崴等年輕投手分攤更多局數，否則新教練團恐怕難以維持過往的霸主地位。今年樂天極可能面臨跌出季後賽的危機。

獅隊寄望江少慶能補上本土王牌的空缺。 中央通訊社

統一7-ELEVEn獅近年總在季後挑戰賽鎩羽而歸，今年更是雪上加霜。林安可轉戰日職西武獅，林岱安加盟富邦，陳傑憲又在經典賽受傷，打線受到嚴重影響。雖然補進江少慶，期待能補上久違的本土先發戰力，但他的狀況仍是未知數。如果沒有找到可以扛起投手及打線缺口的新面孔，恐怕難以延續連三年打進季後賽的紀錄。

經歷一波又一波大換血的富邦悍將，今年在熱身賽有更多新人、戰術的運用，確實有機會打出不同的一番風貌。然而，可以看出球員的穩定度，與其他球隊仍有差異，勝場數可能提升，但要擠進季後賽仍有難度，只是若能持續累積經驗，未來仍有機會，但今年恐怕還是「陪跑」居多。至於深度足夠，季後賽的常勝軍中信兄弟，今年勝騎士及德保拉都將歸隊，加上兩位大聯盟資歷的洋投加盟，即使本土沒有太多異動，維持就已足夠打天下。

悍將今年有新氣象，但要擠進季後賽仍有難度，恐怕還是「陪跑」居多。截圖自富邦悍將粉絲團

整體而言，今年的季後賽版圖因先發投手大風吹而大幅重塑。樂天桃猿因投手群流失，季後賽資格岌岌可危；味全龍與台鋼雄鷹因補強到位，成為晉級的熱門；中信兄弟依舊穩定且老神在在；統一7-ELEVEn獅因打線受損恐缺席；富邦悍將雖有進步但仍難突破。或許今年球季，季後賽將出現全新的面孔，由中信、台鋼及味全成為最後的爭霸組合。